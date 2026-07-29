Entonces y ahora: la búsqueda de una prueba para detectar el fraude en el aceite de oliva en España en 1930

La terminología y los conocimientos científicos han cambiado radicalmente desde 1930. Sin embargo, la lucha por garantizar que el aceite de oliva se ajuste a lo indicado en su etiqueta no ha cambiado.

«Entonces y ahora» repasa historias sobre el aceite de oliva extraídas de los archivos, analizando cómo ha cambiado el sector y qué retos persisten.

Hace casi un siglo, España ofreció una cuantiosa recompensa por un método que permitiera detectar la mezcla de aceite refinado con aceite de oliva de mayor calidad. La ciencia ha cambiado radicalmente, pero el incentivo para falsear el contenido de la botella sigue existiendo.

En 1930, España ofreció una generosa recompensa por detectar el aceite de oliva falsificado.

El 12 de octubre de 1930, el *New York Times* informó de que el Gobierno español ofrecía 50 000 pesetas (aproximadamente 110 000 dólares estadounidenses actuales) por un método fiable para detectar el aceite de oliva refinado mezclado con lo que el periódico denominaba aceite «puro».

El breve artículo, titulado «Se lucha contra el fraude del aceite de oliva», describía un problema que sigue siendo reconocible hoy en día: el aceite de menor calidad podía procesarse, mezclarse con aceite de mejor calidad y venderse sin que los compradores supieran exactamente qué estaban comprando.

Un informe de hace casi un siglo ofrece una visión reveladora de los problemas que dieron forma a los métodos modernos de análisis y clasificación del aceite de oliva. (Ilustración de Olive Oil Times)

Según el informe, las abundantes cosechas en el sur de España a veces dejaban las aceitunas caídas en el suelo durante días antes de que pudieran recogerse. El aceite producido a partir de frutos deteriorados presentaba una alta acidez y otros defectos, lo que lo hacía inadecuado para la venta sin refinar.

El refinado eliminaba gran parte de la acidez grasa libre del aceite y le quitaba los sabores indeseables, pero también hacía que, tras la mezcla, resultara difícil distinguir este aceite de uno de mejor calidad. El Gobierno español quería un análisis capaz de revelar la diferencia.

El artículo afirmaba que parte del aceite de oliva vendido como «puro» en Estados Unidos contenía entre un 40 % y un 50 % de aceite refinado. No ofrecía pruebas que respaldaran esa estimación, pero la acusación demuestra que las preocupaciones sobre la autenticidad en el mercado estadounidense ya eran importantes hace casi un siglo.

El lenguaje utilizado para clasificar el aceite de oliva se ha vuelto mucho más preciso.

El informe de 1930 utilizaba la expresión «aceite de oliva puro» con un significado distinto al actual. Hoy en día, se refiere a un aceite de grado refinado, elaborado generalmente mediante la mezcla de aceite de oliva refinado con aceite de oliva virgen.

Los análisis también han avanzado mucho más allá de la simple medición de la acidez. Los laboratorios modernos examinan una serie de compuestos y características que pueden revelar el refinado, la adulteración o la presencia de aceites que no se ajustan a la categoría indicada en la etiqueta.

Los aceites de oliva vírgenes también son evaluados por paneles de cata cualificados, capaces de identificar defectos que las mediciones químicas básicas podrían pasar por alto.

El artículo de 1930 también afirmaba que el refinado eliminaba todo el valor nutricional del aceite y «destruía» sus vitaminas. Se trataba de una exageración. El refinado elimina aromas, sabores y muchos compuestos menores de origen natural, pero el aceite resultante sigue estando compuesto en gran parte por ácidos grasos, incluido el ácido oleico.

El aceite de oliva refinado no es intrínsecamente fraudulento. El engaño se produce cuando se oculta su presencia en un producto vendido como virgen o virgen extra, o cuando se falsea la categoría, el origen o la composición de un aceite.

El incentivo económico no ha desaparecido.

El aceite de oliva de mayor calidad alcanza un precio más elevado, lo que crea oportunidades de obtener beneficios mediante la sustitución, la mezcla o el reetiquetado de productos más baratos. Los métodos utilizados para detectar el fraude en el aceite de oliva se han vuelto mucho más sofisticados, pero también lo han hecho las prácticas que pretenden descubrir.

El «reto de las 50 000 pesetas» del Gobierno español pertenece a otra época. La pregunta que subyace a él, sin embargo, no: ¿cómo pueden los compradores estar seguros de que el aceite de oliva que contiene un envase es lo que dice su etiqueta?

Casi un siglo después, España sigue reforzando su respuesta. En 2026, el Gobierno anunció la ampliación de los controles antifraude en toda la cadena de productos del aceite de oliva y del orujo, incluyendo inspecciones más exhaustivas, sistemas de trazabilidad digital y controles basados en el riesgo.

Las herramientas han cambiado. La pugna entre la autenticidad y el engaño continúa.

Archivo: «Aims at Olive Oil Fraud», The New York Times, 12 de octubre de 1930.