Ouverture d'un nouveau centre de formation et de dégustation d'huile d'olive en Provence

Le nouveau centre du Domaine de La Royère proposera des formations certifiantes, des ateliers sensoriels et des programmes axés sur la qualité, le développement durable et le tourisme oléicole.

Un nouveau centre de formation et de dégustation professionnel dédié à l'huile d'olive a ouvert ses portes au Domaine de La Royère, à Oppède, un village situé dans le Luberon, dans le sud de la France.

Ce centre a été créé par L’HOVE, acronyme de « L’Huile d’Olive Vierge Extra », en partenariat avec Valérie et Yannick Panagiotis, propriétaires du Domaine de La Royère.

L’HOVE est dirigée par les oléologues Cécile Le Galliard, Cécile Cron et Alexandra Gauquelin-Roché. L’organisation a indiqué que ce nouveau centre proposerait des formations professionnelles, des actions de sensibilisation des consommateurs et des opportunités d’échanges techniques au sein du secteur de l’huile d’olive.

Le centre comprend une salle de dégustation professionnelle d’huile d’olive équipée conformément aux protocoles établis par le Conseil oléicole international, ainsi que des salles de cours et des espaces dédiés aux ateliers sensoriels.

Des programmes seront proposés aux oléiculteurs, aux mouliniers, aux distributeurs, aux chefs cuisiniers et à d’autres professionnels de l’alimentation. Le programme comprend des cours techniques couvrant les différentes étapes de la filière de l’huile d’olive ainsi qu’une certification professionnelle reconnue par France Compétences.

L’HOVE a indiqué que des cours en ligne devraient débuter en septembre, en complément des programmes organisés au centre tout au long de l’année.

L’organisation prévoit également d’utiliser le site pour des débats et des recherches appliquées portant sur la qualité de l’huile d’olive, la gestion de l’eau, la santé des sols et les utilisations productives des sous-produits de la transformation des olives.

D’autres domaines d’étude devraient inclure la production durable, la biodiversité, l’analyse sensorielle et le développement du tourisme lié à l’huile d’olive.

L’HOVE a indiqué qu’elle avait l’intention de développer des partenariats avec des universités, des instituts de recherche et des organisations internationales, bien qu’aucune collaboration spécifique n’ait encore été annoncée.

Les projets futurs pour le site comprennent un arboretum dédié aux variétés d’oliviers, un moulin à huile expérimental, des rencontres scientifiques et des programmes de recherche collaboratifs.

Les fondateurs du centre ont déclaré que cette initiative favoriserait également la coopération entre la France et d’autres pays méditerranéens producteurs d’olives, grâce à la formation professionnelle et à l’échange de pratiques techniques.