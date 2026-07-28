L'Espagne produit 1,3 million de tonnes d'huile d'olive alors que les prix baissent

Les gains de production importants enregistrés en Catalogne, en Aragon et à Valence ont partiellement compensé la forte baisse observée en Andalousie, portant la production finale d'huile d'olive de l'Espagne à 1,3 million de tonnes.

L'Espagne a produit 1,3 million de tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2025/26, un volume que le gouvernement a qualifié de « suffisant pour répondre aux besoins du marché ».

Selon les dernières données publiées par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, la production s’est prolongée plus tard que d’habitude dans certaines régions.

« La campagne 2025/26 s’achève sur une production de 1,3 million de tonnes, au terme d’une saison qui a été un peu plus longue que d’habitude, en raison du retard pris dans la récolte dans certaines zones de production sous l’effet de conditions météorologiques défavorables entre décembre et février », a indiqué le ministère dans son bulletin mensuel sur le marché.

Ce bilan final a été une bonne nouvelle pour les embouteilleurs et les exportateurs, après que l’Association espagnole des communes oléicoles eut prédit en février que les fortes pluies et les inondations causées par la tempête Leonardo réduiraient la production du plus grand pays producteur d’huile d’olive au monde à 1,2 million de tonnes.

Toutefois, la production est restée bien en deçà des 1,45 million de tonnes prévues avant le début de la récolte en septembre. Le manque de pluie et des températures inhabituellement élevées au début de l’automne ont entraîné une accumulation d’huile dans les fruits inférieure aux prévisions.

C’est en Andalousie, la plus grande région productrice d’huile d’olive du pays, que la production a connu la baisse la plus marquée, passant de 1,15 million de tonnes en 2024/25 à 974 100 tonnes en 2025/26.

Cette baisse a été partiellement compensée par des hausses significatives en Aragon et à Valence, où la production a quadruplé par rapport à la campagne précédente pour atteindre respectivement 17 100 tonnes et 23 400 tonnes.

Castille-La Manche, deuxième région productrice d’Espagne, a enregistré une baisse plus modérée. La production est passée de 146 600 tonnes en 2024/25 à 138 600 tonnes en 2025/26.

La production en Estrémadure est restée globalement stable à 78 300 tonnes.

Parallèlement, la production en Catalogne a confirmé l’optimisme affiché avant la récolte. La quatrième région productrice d’Espagne a produit 38 900 tonnes, soit plus du double de la récolte précédente.

Murcie, les îles Baléares et les îles Canaries ont également enregistré des hausses substantielles de leur production.

La production de Murcie est passée de 4 300 tonnes à 14 300 tonnes, tandis que celle des îles Baléares est passée de 245 tonnes à 990 tonnes.

Les îles Canaries ont enregistré la plus forte augmentation en pourcentage, avec une production de 26 tonnes d’huile d’olive en 2025/26, contre 1 tonne lors de la campagne précédente.

Bien que la production totale de l’Espagne ait été légèrement inférieure aux 1,42 million de tonnes produites en 2024/25, elle a dépassé de 14 % la moyenne sur quatre ans. Ce résultat a également contribué à une troisième hausse mensuelle consécutive des stocks d’huile d’olive jusqu’à la fin du mois de juin.

Cette augmentation des stocks, malgré une production en baisse, a été attribuée en partie à un ralentissement des ventes intérieures. Les ventes d’huile d’olive espagnole ont reculé à 362 800 tonnes au cours des neuf premiers mois de la campagne 2025/26, contre 377 200 tonnes pendant la même période de la campagne précédente.

Les exportations ont également baissé, passant de 759 400 tonnes à 745 300 tonnes, tandis que les importations sont passées de 175 000 tonnes à 200 600 tonnes au cours des neuf premiers mois de la campagne.

La normalisation continue du marché a poussé les prix de l’huile d’olive extra vierge à la source à leur plus bas niveau depuis 2022.

L’huile d’olive extra vierge s’échangeait à environ 362 € les 100 kilogrammes, soit environ 50 % de moins que les sommets sans précédent enregistrés en 2023 et 2024.

Les prix des huiles d’olive vierges, lampantes et raffinées sont également restés bien en deçà des niveaux records atteints au cours de ces années, bien qu’ils aient chacun été légèrement supérieurs à ceux enregistrés à la même période l’année dernière.

D'autres données du ministère ont fait état d'une légère baisse de la production d'olives de table, qui est passée de 533 200 tonnes en 2024/25 à 503 100 tonnes au cours de la campagne agricole actuelle.