Une initiative mondiale vise à préserver les régimes alimentaires traditionnels avant qu'ils ne disparaissent

Les scientifiques alertent sur le fait que la mondialisation est en train de supplanter rapidement les régimes alimentaires traditionnels, emportant avec elle des générations de savoir-faire culinaire et des opportunités irremplaçables pour la recherche biomédicale.

Un vaste corpus de connaissances humaines sur l'alimentation, la transformation des aliments et leurs effets sur la santé est en train de disparaître et pourrait être perdu à jamais.

Des chercheurs ont lancé une initiative mondiale visant à étudier les régimes alimentaires traditionnels à travers le monde, alors que ceux-ci subissent une pression croissante due à la mondialisation du système alimentaire.

« Cela va bien au-delà des simples plats. Cela inclut également le contexte social et écologique de l’alimentation. » – Quirijn de Mast, chercheur

Dans un commentaire récemment publié dans *Nature Medicine*, des scientifiques issus d’une douzaine de pays ont présenté la World Diet Initiative, un projet à long terme alliant la préservation des savoirs alimentaires traditionnels à une recherche biomédicale rigoureuse.

Les chercheurs alertent sur le fait que les systèmes alimentaires ancrés localement sont supplantés à un rythme sans précédent par des régimes de plus en plus homogènes, riches en aliments transformés industriellement, en glucides raffinés, en sucre et en graisses saturées.

Une fois que ces systèmes alimentaires auront disparu de la vie quotidienne, les scientifiques pourront peut-être reconstituer leurs recettes. Cependant, ils ne pourront pas recréer les effets biologiques liés à leur consommation tout au long d’une vie ou d’une succession de générations.

« J’étais à Pompéi la semaine dernière, et j’y ai vu des gens expliquer comment ils pouvaient encore retrouver les recettes antiques, ce que mangeaient les habitants de Pompéi », a déclaré à Olive Oil Times Quirijn de Mast, premier auteur de l’article et l’un des chercheurs à l’origine de l’initiative.

« On peut donc reconstituer a posteriori ce que les gens mangeaient à l’époque », a-t-il ajouté. « Mais même dans un tel cas, ce qui est très difficile à reconstituer, c’est l’exposition biologique. »

De Mast est maître de conférences en santé mondiale et médecine des voyages au Centre médical universitaire Radboud, aux Pays-Bas.

Il a expliqué que lorsqu’une communauté cesse de consommer habituellement un régime alimentaire traditionnel, les chercheurs perdent la possibilité d’étudier des personnes qui ont été exposées à ce système alimentaire depuis leur enfance.

Les ingrédients d’origine, les variétés de cultures locales, les micro-organismes de fermentation et les savoir-faire liés à la préparation d’aliments spécifiques risquent également de disparaître.

« C’est ce que nous entendons souvent de la part des personnes âgées », a déclaré M. de Mast, en référence aux communautés africaines où travaillent les chercheurs. « Les jeunes, eux, perdent tout simplement ce savoir. »

L’Initiative mondiale pour l’alimentation (World Diet Initiative) définit un régime alimentaire patrimonial comme un système alimentaire ancré dans l’histoire, perpétué de génération en génération et reconnu par une communauté comme faisant partie intégrante de sa culture alimentaire.

Cette définition va bien au-delà des plats ou des recettes caractéristiques. Elle englobe ce que les communautés cultivent, cueillent, achètent ou échangent, ainsi que les variations saisonnières et les techniques de cuisson et de transformation telles que la fermentation.

« Cela va bien au-delà des simples plats », a déclaré M. de Mast. « Cela inclut également le contexte social et écologique de l’alimentation. »

Il a toutefois mis en garde contre toute idéalisation des systèmes alimentaires traditionnels.

« Nous ne voulons pas dire que tout était mieux autrefois », a-t-il déclaré, ajoutant que les régimes alimentaires patrimoniaux ne devaient pas être considérés comme « des objets de musée figés dans le temps ».

Les migrations, le commerce, le climat et les échanges culturels les ont toujours transformés. Les chercheurs soulignent également qu’il ne faut pas considérer d’emblée les régimes alimentaires traditionnels comme étant plus sains.

Au contraire, leur valeur réside en partie dans la diversité biologique largement inexplorée qu’ils représentent.

Cette initiative s’inspire en partie des recherches menées par de Mast et ses collègues dans la région du Kilimandjaro, au nord de la Tanzanie.

Dans le cadre d’un essai contrôlé randomisé publié dans *Nature Medicine* en 2025, les chercheurs ont recruté 77 jeunes hommes en bonne santé et ont examiné ce qui se passait lorsque des participants habitués à un régime traditionnel du Kilimandjaro, essentiellement végétal et riche en fibres, adoptaient un régime de type occidental pendant deux semaines.

Un autre groupe a effectué le changement inverse. Un troisième groupe a continué à suivre son régime occidental habituel, mais en y ajoutant du mbege, une boisson traditionnelle fermentée à base de banane et de millet, pendant une semaine.

Le passage du régime traditionnel au régime de type occidental a favorisé des changements pro-inflammatoires et modifié les voies métaboliques associées aux maladies non transmissibles.

Le passage du régime de type occidental au régime traditionnel a eu des effets largement anti-inflammatoires, tout comme la consommation de mbege.

Certains de ces changements persistaient encore quatre semaines après la fin de l’intervention.

« Dès les deux premières semaines, nous avons constaté des changements évidents dans le fonctionnement du système immunitaire », a déclaré M. de Mast.

Ces résultats sont d’autant plus significatifs que la plupart des recherches scientifiques sur les effets biologiques des habitudes alimentaires se sont concentrées sur un petit nombre de régimes alimentaires largement étudiés, notamment ceux de la région méditerranéenne et du Japon.

«Cela nous a fait prendre conscience qu’en matière d’alimentation, nous ne prenons en compte et ne disposons de données scientifiques que sur un très petit nombre de régimes, notamment le régime méditerranéen», a déclaré de Mast.

Le nouvel article publié dans *Nature Medicine* souligne que la plupart des recherches sur les effets biologiques de l’alimentation se sont concentrées sur les populations européennes et d’Asie de l’Est, en particulier le régime méditerranéen et le régime japonais.

En revanche, les régimes alimentaires en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud et du Sud-Est ainsi que dans le Pacifique restent relativement peu étudiés, alors même que l’obésité et les maladies non transmissibles liées à l’alimentation sont en hausse dans bon nombre de ces régions.

« Voyez tout ce que nous avons appris rien qu’à partir du régime méditerranéen », a déclaré M. de Mast.

L’Initiative mondiale sur l’alimentation prévoit d’élargir la base de données scientifiques grâce à deux volets complémentaires.

L’Atlas mondial des régimes alimentaires répertoriera les systèmes alimentaires traditionnels dans une ressource standardisée et librement accessible. Il recensera les ingrédients, leur provenance, les méthodes de transformation et de préparation, ainsi que les comportements tels que les horaires des repas, le grignotage, le jeûne et la commensalité, c’est-à-dire le fait de manger en compagnie d’autres personnes.

Le Projet mondial sur l’alimentation étudiera des régimes alimentaires sélectionnés à l’aide de protocoles de recherche biologique standardisés, permettant ainsi aux scientifiques de comparer leurs effets sur l’immunité, le métabolisme et le microbiome au sein de différentes populations.

M. de Mast a souligné qu’une méthodologie commune était essentielle, car les recherches existantes sont souvent dispersées, les chercheurs utilisant des technologies et des protocoles d’étude différents qui rendent les comparaisons directes difficiles.

« Et si nous réunissions les gens sans tout faire différemment, mais en essayant plutôt de suivre une sorte de modèle ? », a-t-il déclaré.

Cette initiative vise également, à terme, à mettre en place une biobanque multi-omique fédérée reliant l’exposition alimentaire aux caractéristiques immunitaires, métaboliques et du microbiome.

À mesure que de nouveaux chercheurs rejoignent l’initiative, les projets potentiels s’étendent de la Tanzanie et de l’Éthiopie à l’Inde, l’Indonésie, le Brésil, le Canada et l’Europe.

« L’Inde est un véritable laboratoire », a déclaré M. de Mast. « En matière de diversité alimentaire, l’Inde est bien sûr un très bon exemple. »

L’Afrique offre de nombreux autres exemples de systèmes alimentaires traditionnels qui restent peu étudiés, notamment l’Éthiopie, avec ses céréales anciennes et ses pratiques de fermentation.

« Ils possèdent une céréale ancienne appelée teff, qui est fermentée », a expliqué M. de Mast. « C’est un aliment quotidien, l’un de leurs principaux aliments de base. Dans d’autres régions, on consomme beaucoup de millet et de sorgho. »

« Prenons le teff », a-t-il ajouté. « Il ne contient pas de gluten. Il ne provoque pas ces pics de glycémie que l’on observe ailleurs. »

« Les régimes alimentaires traditionnels éthiopiens sont différents de tout le reste », a déclaré M. de Mast.

Selon M. de Mast, l’objectif n’est pas de persuader tout le monde d’adopter un régime alimentaire traditionnel particulier.

« Nous avons également beaucoup à gagner de ces découvertes », a-t-il déclaré. « Je ne dis pas que nous devrions tous commencer à manger comme les Éthiopiens. Pas du tout. »

Au contraire, les chercheurs pourraient identifier des aliments, des techniques ou des associations spécifiques susceptibles d’élargir l’éventail des pratiques alimentaires étayées scientifiquement.

« Si l’on observe déjà comment notre alimentation a évolué ces dernières années, du moins aux Pays-Bas, on constate que la cuisine asiatique est désormais très présente », a déclaré M. de Mast. « Pourquoi ne pas y intégrer également des éléments issus des régimes alimentaires traditionnels ? »

De Mast a décrit la World Diet Initiative comme une initiative ascendante plutôt que comme un projet de recherche conventionnel doté d’un objectif final défini.

Les chercheurs espèrent que cette initiative prendra de l’ampleur au cours des prochaines décennies, en associant davantage d’institutions, de communautés et de bailleurs de fonds à un effort international coordonné visant à développer l’Atlas et à soutenir des études biologiques comparables d’un pays à l’autre.

« Le site web est en ligne », a déclaré M. de Mast. « Nous sommes prêts à nous lancer dès maintenant. »

Au-delà de la Tanzanie et de l’Éthiopie, l’initiative rassemble des chercheurs qui s’intéressent à ce sujet et mènent des travaux dans des pays tels que l’Inde, l’Indonésie et le Brésil.

« Nous espérons vraiment que cette initiative pourra prendre de l’ampleur », a déclaré M. de Mast.

« Je pense qu’il est important d’élargir notre horizon, car il y a encore tant à apprendre de tout ce qui existe dans le monde », a-t-il conclu.