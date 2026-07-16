Des chercheurs italiens font état de progrès dans la recherche d'oliviers résistants à Xylella

De nouveaux programmes de sélection et essais en plein champ permettent d'identifier des variétés d'olivier susceptibles de contribuer à la relance de la culture dans les régions des Pouilles ravagées par la Xylella.

De nouveaux programmes de sélection, la recherche génomique et les essais sur le terrain menés en Italie apportent un nouvel espoir dans la lutte contre Xylella fastidiosa.

Plus d’une décennie après que la bactérie a commencé à transformer le paysage du sud des Pouilles, la communauté scientifique italienne fait état de résultats qui suscitent un optimisme prudent. Un ensemble croissant d’outils pourrait contribuer à relancer la culture de l’olivier dans la région la plus durement touchée du pays.

Il n’existe ni raccourci ni solution miracle contre Xylella. La réponse réside dans une approche multidisciplinaire qui allie recherche, innovation et expertise scientifique. – Andrea Rocchi, président du Conseil pour la recherche et l’économie agricoles (CREA)

Malgré la perte de plus de 21 millions d’oliviers depuis la première identification de Xylella fastidiosa dans les Pouilles, et la détection continue de nouvelles infections, les Pouilles restent la plus grande région productrice d’huile d’olive d’Italie.

Ces dernières semaines, des chercheurs italiens ont présenté les avancées de plusieurs projets financés dans le cadre du Plan extraordinaire pour la régénération de l’oléiculture dans les Pouilles.

Parallèlement à la récente nomination d’un commissaire national chargé d’améliorer la coordination de la réponse italienne à Xylella fastidiosa, ces projets marquent un passage progressif de la gestion de l’urgence vers la relance à long terme de la culture de l’olivier.

L’un des axes de recherche associe la sélection oléicole à une gestion agronomique durable. Dans le cadre du projet Genforagris, coordonné par le Conseil pour la recherche et l’économie agricoles (CREA), les chercheurs visent à sélectionner de nouveaux matériaux génétiques alliant résistance à la bactérie, productivité, qualité de l’huile d’olive et adaptation à des conditions environnementales de plus en plus difficiles.

Plutôt que de se fier uniquement à des conditions expérimentales contrôlées, les chercheurs évaluent les génotypes candidats au cœur de la zone infectée du Salento.

« Le matériel génétique utilisé dans le cadre du projet est constitué de plants clonés issus de différents croisements intervariétaux », a déclaré Samanta Zelasco, coordinatrice du projet au CREA, à Olive Oil Times. « Depuis plus de neuf ans, ces plants poussent dans un verger expérimental situé au cœur de la zone infectée par Xylella fastidiosa, où ils ont été exposés à une forte pression infectieuse. »

Les plants font l’objet d’un suivi deux fois par an, en avril et en novembre, à l’aide de tests moléculaires réalisés conformément aux protocoles de diagnostic internationalement reconnus, élaborés par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes.

Mme Zelasco a précisé que les génotypes candidats sont également évalués pour des caractéristiques allant au-delà de leur réponse à Xylella, notamment la croissance végétative, la productivité et la résilience face à la sécheresse et à d’autres agents pathogènes affectant la culture de l’olivier.

« Parmi les génotypes en cours de sélection, certains ont montré une excellente adaptabilité et une bonne résistance aux stress environnementaux et/ou aux agents pathogènes, notamment la tache du paon, la cercosporiose et le nœud de l’olivier, ainsi qu’à la mouche de l’olivier », a-t-elle déclaré.

Mme Zelasco a ajouté que les chercheurs évaluent également la qualité de l’huile d’olive produite par ces génotypes.

Les chercheurs du CREA ont récemment annoncé qu’environ 30 génotypes d’oliviers présentant une charge bactérienne réduite avaient été identifiés, dont neuf chez lesquels aucune charge bactérienne n’avait été détectée. Cependant, Mme Zelasco a mis en garde contre une interprétation de ces résultats comme la preuve que ces neuf génotypes sont nécessairement les plus prometteurs.

« J’ai délibérément évité de mettre l’accent sur les neuf génotypes ne présentant aucune charge bactérienne détectable », a-t-elle déclaré. « Il se peut simplement qu’ils n’aient pas encore été infectés, ou que la concentration bactérienne soit encore inférieure au seuil de détection. Au cours de ces trois années de suivi, nous avons observé des génotypes qui, initialement totalement négatifs, sont devenus positifs par la suite. »

Les chercheurs s’intéressent plutôt aux génotypes qui maintiennent de manière constante des populations bactériennes très faibles au fil du temps.

« Les génotypes présentant des charges bactériennes très faibles se sont révélés remarquablement stables tout au long de la période de suivi », a déclaré Mme Zelasco. « Ce sont ceux-là que nous considérons comme particulièrement prometteurs. »

Au-delà de la sélection génétique, Genforagris étudie des pratiques agronomiques visant à restaurer la fertilité des sols et à améliorer la durabilité à long terme de la production oléicole dans le Salento, où la bactérie a été détectée pour la première fois.

Parmi les approches testées figure le retour au sol des sous-produits de l’industrie oléicole grâce au compostage à la ferme. Les chercheurs ont indiqué que cette pratique restait sous-utilisée malgré ses avantages reconnus pour augmenter la matière organique et améliorer la santé des sols.

La prochaine phase du projet se concentrera sur la multiplication des génotypes les plus prometteurs et la mise en place de nouveaux vergers d’évaluation dans différents environnements.

L’un des sites prévus est le programme agricole du lycée Presta-Columella à Lecce, qui collabore déjà avec les partenaires du projet sur plusieurs activités expérimentales.

« Après la mise en place de nouveaux champs expérimentaux dans différentes régions, il faudra encore cinq à huit ans pour obtenir des résultats fiables sur les performances des nouveaux génotypes », a déclaré M. Zelasco.

Ces essais permettront de déterminer si le matériel sélectionné allie de manière constante une résistance ou une tolérance à Xylella aux caractéristiques agronomiques requises pour une culture commerciale.

Bien que prometteur, Genforagris n’est qu’un élément d’un effort scientifique plus large actuellement mené en Italie.

Parmi les autres projets, citons Novixgen, qui a identifié plus de 200 génotypes d’olivier prometteurs ainsi que des marqueurs génétiques associés à la résistance, et Omibreed, qui étudie les mécanismes moléculaires sous-jacents à la résistance à l’aide d’approches génomiques et multi-omiques.

Une autre initiative, ANCoSIX, teste des peptides antimicrobiens, des bactériophages et des traitements basés sur les nanotechnologies contre l’agent pathogène.

« Il n’y a ni raccourci ni solution miracle contre Xylella. La réponse réside dans une approche multidisciplinaire qui rassemble recherche, innovation et expertise scientifique », a déclaré Andrea Rocchi, président du CREA, lors de la présentation des derniers résultats de l’institut.

Pour Mme Zelasco, la recherche reste ouverte.

« Il reste encore beaucoup à découvrir sur l’interaction entre la plante et l’agent pathogène », a-t-elle déclaré. « Le terrain que nous étudions constitue un excellent laboratoire à ciel ouvert. »