L'Italie renforce les contrôles sur l'huile d'olive après que des inspecteurs ont mis au jour des irrégularités généralisées

Une campagne d'inspection de deux semaines a permis de saisir 10,3 millions d'euros, ce qui a suscité des appels en faveur d'un renforcement des contrôles, d'une déclaration plus rapide des transactions et d'une traçabilité numérique.

Les autorités italiennes ont annoncé un renforcement des contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement en huile d’olive après qu’une opération ciblée de courte durée a mis au jour d’importantes irrégularités, notamment de l’huile « lampante » commercialisée comme « extra vierge » et des centaines de tonnes de produit dépourvu de la documentation requise.

«Assurer une traçabilité totale grâce à la blockchain ou à un autre système serait le moyen d’éviter ces crises. » – Tommaso Battista, président de l’association d’agriculteurs Copagri

Au cours des deux premières semaines de juillet, l’Inspection centrale pour la protection de la qualité et la répression des fraudes dans le secteur agroalimentaire (ICQRF) a effectué 167 contrôles auprès de 108 opérateurs. Les inspecteurs ont constaté que 17 opérateurs n’étaient pas en conformité et ont dressé 30 procès-verbaux.

Les inspecteurs ont prélevé 68 échantillons en vue d’analyses spécialisées et contrôlé plus de cinq millions de kilogrammes d’huile d’olive. Cette opération a donné lieu à des saisies d’une valeur de 10,3 millions d’euros.

Parmi les constatations les plus significatives, on peut citer 30 tonnes d’huile commercialisées comme « extra vierge » mais que les analyses en laboratoire ont classées dans la catégorie « lampante », une catégorie impropre à la consommation humaine directe sans raffinage.

Les autorités ont également bloqué temporairement 350 tonnes d’huile pour lesquelles les registres comptables établissant leur origine étaient insuffisants. 270 litres supplémentaires ont été saisis pour utilisation abusive d’une indication géographique protégée.

Certaines de ces découvertes ont donné lieu à des enquêtes pénales en cours.

Lors de la réunion au cours de laquelle ces chiffres ont été présentés, le ministre italien de l’Agriculture, Francesco Lollobrigida, a annoncé une offensive plus large contre la fraude à l’huile d’olive.

Le ministère a indiqué que cette initiative comprendrait davantage d’inspections conjointes dans les sites de production, les sociétés commerciales, les grands distributeurs et les ports, ainsi qu’un renforcement des prélèvements d’échantillons et une coopération plus étroite entre l’ICQRF, les douanes et les laboratoires de santé publique.

Les autorités ont également l’intention de recourir davantage aux analyses physico-chimiques, organoleptiques, de résidus de pesticides, moléculaires et isotopiques.

Selon le ministère, les contrôles sur l’huile d’olive ont augmenté de 21,1 % entre 2023 et 2025, période durant laquelle plus de 7 200 contrôles ont été effectués. Près de 2 500 d’entre eux portaient spécifiquement sur des produits étiquetés comme de l’huile d’olive extra vierge 100 % italienne.

Les organisations agricoles ont salué ces contrôles supplémentaires, mais ont fait valoir que les inspections seules ne suffisaient pas à pallier les faiblesses du système de traçabilité de l’huile d’olive, de sa source jusqu’au consommateur final.

« Le système italien de traçabilité de l’huile d’olive présente des lacunes », a déclaré Tommaso Battista, président de l’association d’agriculteurs Copagri, à Olive Oil Times.

M. Battista a indiqué que d’importantes quantités d’huile d’olive étrangère entraient encore en Italie sans être analysées à leur arrivée.

« Une fois qu’elle a atteint sa destination, malheureusement, nous savons depuis longtemps que des opérations dites “magiques” ont lieu pour transformer l’huile d’olive en huile extra vierge », a-t-il déclaré. « Évidemment, c’est une question de chimie. Ce n’est pas nouveau. C’est une vieille histoire. Dans de tels cas, l’huile d’olive devient extra vierge grâce à des opérations chimiques. »

Pour lutter contre ces pratiques, Copagri propose la mise en place d’un passeport numérique qui accompagnerait chaque expédition d’huile d’olive à destination de l’Italie, dès le pays exportateur.

Ce document électronique permettrait d’identifier l’origine et la catégorie de l’huile et inclurait les analyses pertinentes effectuées avant l’entrée du lot sur le territoire national. Ces mêmes informations suivraient ensuite le lot tout au long des étapes de transformation, de stockage et de conditionnement.

Copagri a proposé d’utiliser la technologie blockchain ou un autre système numérique pour créer et gérer ce passeport tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Selon M. Battista, un code-barres ou un code similaire apposé sur la bouteille pourrait à terme permettre aux consommateurs d’identifier l’origine de l’huile et, éventuellement, le lieu de récolte des olives.

« Cela signifie que lorsque le lot arrive au centre de conditionnement, aucune altération ne peut se produire », a déclaré M. Battista. « Aucune magie ne peut transformer une huile d’olive qui n’est pas extra vierge en huile extra vierge, ni faire d’une huile d’olive non italienne une huile italienne. »

Une mesure cruciale, selon plusieurs organisations agricoles, consisterait à raccourcir le délai imparti pour l’enregistrement des transactions d’huile d’olive dans le Système national d’information agricole italien, connu sous le nom de SIAN.

Les règles actuelles imposent aux négociants en huile d’olive d’enregistrer les achats et les transferts ultérieurs dans le registre électronique du SIAN, en précisant l’heure de chaque transaction.

Les olives doivent être livrées à un moulin, et les enregistrements correspondants effectués, dans les six heures suivant leur acquisition par le premier négociant.

Cette exigence s’applique aux transactions entre producteurs et négociants, entre différents négociants, ainsi qu’entre négociants et moulins. Les organisations agricoles demandent que le même principe d’enregistrement en temps réel soit appliqué de manière plus large à l’huile d’olive après le broyage.

Elles font valoir qu’un enregistrement plus rapide et plus cohérent après la mouture permettrait aux autorités de comparer les importations, les stocks, les registres des moulins et les transactions ultérieures en temps quasi réel.

Cela permettrait de détecter plus facilement les écarts inexpliqués avant que le produit ne poursuive son parcours dans la chaîne d’approvisionnement.

Coldiretti a présenté un ensemble de propositions allant dans le même sens afin de renforcer le cadre de traçabilité. L’association d’agriculteurs souhaite que les bases de données publiques soient rendues interopérables, à commencer par les données douanières.

L’organisation a également appelé les autorités à recouper les informations sur les prix avec les registres de traçabilité, ce qui faciliterait l’identification des anomalies concernant les prix du marché, l’origine des produits, les quantités enregistrées et les mouvements tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Coldiretti a demandé un renforcement des effectifs dans les ports et aux postes-frontières, ainsi qu’un recours accru à la résonance magnétique nucléaire et à la cartographie isotopique. Elle a fait valoir que ces outils d’analyse devraient être reconnus comme des preuves valables dans le cadre des procédures judiciaires.

« En alignant les bases de données de l’Agence des douanes et des autorités de lutte contre la fraude sur les registres des exploitations agricoles italiennes, nous serions en mesure de garder l’ensemble du système sous contrôle », a déclaré à Olive Oil Times David Granieri, président de l’association des oléiculteurs Unaprol et vice-président de Coldiretti.

M. Granieri a appelé à la mise en place d’un système à l’échelle de l’Union européenne, calqué sur le modèle du SIAN, qui permettrait de recouper les informations détenues par les autorités douanières et l’ICQRF avec les registres agricoles et les inventaires des entreprises.

Il a ajouté que les dernières données de l’ICQRF démontraient l’intérêt des contrôles ciblés.

«Quand on cherche, on trouve», a déclaré M. Granieri, en évoquant notamment la découverte d’huile «lampante» commercialisée comme de l’huile d’olive extra vierge.

Il a fait valoir que l’huile d’olive lampante importée nécessite une surveillance plus étroite car elle n’est pas propre à la consommation directe. Un suivi insuffisant de ses mouvements ultérieurs, a-t-il ajouté, peut créer des possibilités importantes de fraude.

Au niveau européen, Coldiretti réclame une modification des règles douanières selon lesquelles un produit alimentaire peut être considéré comme originaire du pays où a eu lieu sa dernière transformation substantielle, même lorsque la matière première provient d’ailleurs.

L’organisation fait valoir que les produits alimentaires devraient au contraire conserver un lien plus clair avec l’origine de leurs matières premières agricoles.

M. Battista a rejeté l’idée selon laquelle les coûts supplémentaires liés à un système de traçabilité numérique rendraient nécessairement celui-ci irréalisable.

Bien que certaines dépenses puissent incomber au secteur, il a indiqué que les coopératives, les moulins et les embouteilleurs reconnaissent de plus en plus que la qualité et l’origine vérifiables apportent une valeur ajoutée sur les marchés d’exportation.

M. Battista a cité l’accord d’approvisionnement en pleine expansion de sa coopérative à Abu Dhabi, où chaque expédition fait l’objet d’un échantillonnage à l’arrivée, et où les résultats sont comparés au certificat d’analyse fourni par l’exportateur.

« Si, à l’étranger, on privilégie de plus en plus la qualité, parvenir à une traçabilité totale grâce à la blockchain ou à un autre système serait le moyen d’éviter ces crises », a-t-il déclaré.

M. Battista a également établi un lien entre une traçabilité plus fiable et les écarts de prix de plus en plus importants auxquels les consommateurs sont confrontés dans le commerce de détail.

Il a expliqué que les bouteilles à bas prix peuvent légitimement contenir des mélanges d’huiles d’olive provenant de différents pays de l’Union européenne. Il a toutefois fait valoir que les consommateurs ont besoin d’outils plus clairs pour les distinguer des huiles d’olive extra vierges italiennes dont l’origine et les registres de production sont documentés, ce qui, selon lui, implique des coûts de production nettement plus élevés.

Lorsque différents produits portent la même appellation « extra vierge », a-t-il ajouté, de nombreux consommateurs choisissent naturellement la bouteille la moins chère. Une meilleure traçabilité, associée à une sensibilisation des consommateurs, pourrait rendre plus visibles les différences d’origine et de production.

Parallèlement à son initiative visant à renforcer les contrôles et la traçabilité, le gouvernement a lancé une campagne promotionnelle diffusée à la télévision et à la radio de la Rai depuis le 11 juillet.

Ces dernières années, les associations de producteurs d’huile d’olive ont appelé à plusieurs reprises à la mise en place de campagnes de communication nationales visant à sensibiliser les consommateurs aux bienfaits de l’huile d’olive pour la santé et à son rôle en tant qu’ingrédient incontournable de la cuisine italienne.

La dernière campagne en date encourage les consommateurs à ne pas se limiter au seul critère du prix et à prêter davantage attention à la provenance de l’huile d’olive, à son mode de production et aux informations que l’étiquette fournit sur sa qualité.