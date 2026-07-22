Une étude révèle que l'huile d'olive traitée à l'ozone semble prometteuse dans la lutte contre les mycoses courantes

Des chercheurs romains ont découvert que l'ozonation de l'huile d'olive extra vierge libère de puissantes propriétés antifongiques, qui perturbent les parois cellulaires de Candida albicans et réduisent sa capacité à provoquer des infections.

Une étude menée par le département de biologie et de biotechnologies « Charles Darwin » et le Centre de recherche en nanotechnologies appliquées à l'ingénierie de l'université Sapienza de Rome a mis en évidence le fort potentiel antifongique de l'huile d'olive extra vierge ozonée contre l'agent pathogène fongique Candida albicans.

Ces résultats renforcent les fondements scientifiques justifiant l’utilisation de ce produit à des fins thérapeutiques.

« L’apparition croissante de mécanismes de résistance et d’effets secondaires associés aux agents antifongiques souligne la nécessité de trouver des thérapies alternatives », a déclaré Luciana Dini, co-coordinatrice de la recherche. « Cette étude s’est penchée sur cet aspect dans le but de développer des traitements respectueux de l’environnement et hautement efficaces à base de produits naturels. »

Ces travaux s’appuient sur une étude antérieure à laquelle Mme Dini avait participé, qui portait sur l’huile d’olive extra vierge ozonée issue de variétés autochtones du Salento, dans les Pouilles, et s’intéressait plus particulièrement à sa capacité à favoriser la cicatrisation des petites plaies et des imperfections cutanées.

« Après en avoir discuté avec ma collègue, Daniela Uccelletti, nous avons décidé d’associer mon expérience de l’huile d’olive ozonée à ses connaissances en physiologie microbienne afin de mettre au point une solution contre le Candida, un champignon potentiellement dangereux dont le traitement peut entraîner une résistance », a ajouté Mme Dini.

Les espèces de Candida comptent parmi les causes les plus fréquentes de maladies mycosiques invasives, et Candida albicans est la cause la plus répandue de candidose dans le monde.

Bien qu’elle soit généralement inoffensive chez les individus en bonne santé, qui l’hébergent en tant que levure commensale dans la cavité buccale ou le tractus gastro-intestinal, elle peut devenir dangereuse chez les patients gravement immunodéprimés. Elle peut se propager par la circulation sanguine et envahir les organes internes, entraînant des infections systémiques potentiellement mortelles.

Des facteurs tels que les changements alimentaires, les traitements antibiotiques, les altérations du pH ou un déséquilibre immunitaire peuvent déclencher sa transition vers un état pathogène, permettant une prolifération rapide et l’apparition de manifestations cliniques. Celles-ci vont d’affections courantes, telles que la candidose vaginale, buccale et intestinale, à des infections invasives pouvant toucher plusieurs organes.

Résumé graphique de l’étude démontrant la forte activité antifongique de l’huile d’olive extra vierge ozonée contre Candida albicans, menée par des chercheurs de l’université Sapienza (Image : Augello et al., Biomolecules 2024, MDPI, CC BY 4.0.)

Le traitement varie en fonction de la gravité de l’infection. Les méthodes courantes comprennent les formulations topiques, telles que les crèmes, les pommades, les gels, les lotions, les sprays et les poudres, ainsi que les médicaments antifongiques par voie orale.

Au cours des dernières décennies, cependant, ces agents sont devenus de moins en moins efficaces en raison de l’émergence de mécanismes de résistance. Ceux-ci comprennent l’altération de la cible, résultant de mutations qui réduisent l’affinité d’un médicament pour sa cible moléculaire, et la surexpression de pompes d’efflux, qui expulsent activement le médicament hors de la cellule, neutralisant ainsi son effet.

Le traitement antifongique peut également interagir avec d’autres traitements, réduisant ainsi l’efficacité des deux et augmentant le risque d’effets indésirables. Lorsqu’il est prolongé, il peut entraîner une dysbiose en altérant le microbiote de l’hôte.

Ces défis soulignent le besoin croissant de stratégies thérapeutiques alternatives reposant sur de nouvelles cibles antifongiques et des composés naturels présentant un potentiel thérapeutique.

« Les huiles ozonées suscitent un intérêt croissant en raison de leur large éventail d’applications et de leur activité antimicrobienne », a déclaré Dini. « L’ozone est une molécule hautement réactive, composée de trois atomes d’oxygène, qui agit à la fois comme oxydant et comme agent oxydant. Lorsqu’il entre en contact avec une cellule, il induit un stress oxydatif en favorisant l’oxydation des acides aminés, en altérant la paroi cellulaire et en endommageant l’ADN, ce qui conduit finalement à la mort cellulaire. »

M. Dini a précisé que l’étude part du principe que l’huile d’olive extra vierge ozonée se distingue des médicaments conventionnels car elle agit par le biais de multiples effets oxydatifs, réduisant ainsi considérablement le risque de résistance aux antimicrobiens.

Pour cette recherche, une huile d’olive extra vierge issue de variétés autochtones du Latium a été utilisée pour le processus d’ozonation. Les chercheurs ont injecté de l’ozone gazeux directement dans l’huile à l’aide d’un ozonateur, permettant ainsi à la molécule réactive d’interagir avec les acides gras insaturés et de générer le produit ozoné.

« L’ozonation est un processus assez simple dans lequel le gaz est injecté dans l’huile dans des conditions de température et de durée contrôlées », a expliqué M. Dini. « Il réagit avec les doubles liaisons des acides gras insaturés de l’huile, et cette réaction, appelée ozonolyse, génère des ozonides, qui agissent comme vecteurs des propriétés antimicrobiennes. »

« Nous avons d’abord vérifié la non-toxicité du produit sur les kératinocytes, c’est-à-dire les cellules cutanées, et confirmé que son application topique sous forme d’huile à étaler n’avait aucun effet indésirable », a-t-elle déclaré. « Nous avons ensuite évalué son activité contre Candida albicans, où il a donné d’excellents résultats. »

Dini a souligné que l’étude in vitro a introduit une approche novatrice en évaluant les effets combinés de différentes concentrations d’huile d’olive ozonée associées à des quantités variables d’ozonides.

S’appuyant sur cette approche, les chercheurs ont testé l’huile ozonée à des concentrations de 1, 2 et 3 %, associées à des teneurs en ozonides de 386, 853 et 2 492.

Les résultats ont montré que l’huile d’olive extra vierge ozonée était efficace pour réduire la viabilité des cellules de Candida albicans, perturber l’intégrité de la paroi cellulaire, induire un stress oxydatif et l’autophagie, et inhiber à la fois la formation d’hyphes et le développement de biofilms. Il s’agit là de résultats clés, étant donné que la transition de la forme levure à la forme hyphale est l’un des facteurs de virulence essentiels du champignon.

C’est notamment à des concentrations d’ozonides plus élevées, à savoir 853 et 2 492, que l’huile a considérablement réduit la viabilité cellulaire. À une concentration de 3 %, l’huile d’olive ozonée contenant 853 ozonides a entraîné la mort de plus de 90 % des cellules en seulement quatre heures de traitement.

Alors que d’autres études ont exploré les propriétés antifongiques des huiles ozonées contre les cellules végétatives, cette recherche est l’une des premières à examiner comment ces variables affectent la morphologie des hyphes, un aspect crucial de la virulence de Candida albicans qui n’avait pas encore été étudié de manière aussi détaillée.

L’ozone présentant une forte biocompatibilité avec les cellules épithéliales et les tissus buccaux, son utilisation prolongée ne semble pas présenter de risques. Au contraire, elle pourrait favoriser la rémission des lésions muqueuses et améliorer le renouvellement des cellules épithéliales buccales, accélérant ainsi la cicatrisation des plaies.

D'autres résultats suggèrent que l'huile d'olive extra vierge ozonée pourrait également constituer un agent antifongique efficace contre Candida glabrata, un champignon pathogène émergent responsable d'infections moins sensibles aux médicaments antifongiques couramment utilisés.

« Un autre aspect intéressant est qu’une fois préparé, le produit conserve son efficacité antimicrobienne pendant une longue période, soit plus de six à huit mois, avec une dégradation minimale, ce qui le classe dans la catégorie des médicaments en vente libre », a souligné Mme Dini.

Elle a indiqué que l’étude évoluait désormais vers de nouvelles pistes de recherche. L’un des axes de travail consistera à explorer l’effet combiné de l’huile d’olive extra vierge ozonée et d’autres huiles avec des nanomatériaux biocompatibles synthétisés par des micro-organismes, dans le but d’amplifier l’activité antimicrobienne.

L’équipe de recherche évalue également si d’autres huiles végétales, en particulier celles qui ne sont plus utilisées pour l’alimentation humaine, pourraient s’avérer tout aussi efficaces pour cette application.

« Nous devons désormais passer à la phase in vivo », a ajouté Mme Dini. « En attendant, les résultats suggèrent que cette approche pourrait s’avérer utile non seulement chez l’homme, mais aussi en médecine vétérinaire, où elle pourrait induire une réponse encore plus efficace chez les petits animaux de compagnie ainsi que chez les animaux de plus grande taille, tels que les vaches, élargissant ainsi son champ d’application au maintien de l’hygiène et à la prévention des infections. Il s’agit d’un domaine prometteur que nous avons l’intention d’explorer plus en profondeur dans le cadre de futures études. »