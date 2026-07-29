Hier et aujourd’hui : la recherche d’un test de détection de la fraude à l’huile d’olive menée en Espagne en 1930

La terminologie et les connaissances scientifiques ont considérablement évolué depuis 1930. En revanche, la lutte visant à garantir que l'huile d'olive corresponde bien à ce qui est indiqué sur l'étiquette n'a pas changé.

« Hier et aujourd’hui » revient sur des articles consacrés à l’huile d’olive tirés des archives, afin d’explorer l’évolution du secteur et les défis qui persistent.

Il y a près d’un siècle, l’Espagne offrait une récompense substantielle à quiconque trouverait un moyen de détecter le mélange d’huile raffinée et d’huile d’olive de meilleure qualité. La science a considérablement évolué, mais la tentation de tromper le consommateur sur le contenu de la bouteille demeure.

En 1930, l’Espagne offrait une généreuse récompense pour la détection de l’huile d’olive contrefaite.

Le 12 octobre 1930, le New York Times rapportait que le gouvernement espagnol offrait 50 000 pesetas (environ 110 000 dollars américains actuels) pour une méthode fiable permettant de détecter l’huile d’olive raffinée mélangée à ce que le journal qualifiait d’huile « pure ».

Ce bref article, intitulé « Lutte contre la fraude à l’huile d’olive », décrivait un problème qui reste d’actualité : une huile de moindre qualité pouvait être transformée, mélangée à une huile de meilleure qualité, puis vendue sans que les acheteurs ne sachent précisément ce qu’ils achetaient.

Un rapport vieux de près d’un siècle offre un aperçu révélateur des problèmes qui ont façonné les méthodes modernes d’analyse et de classification de l’huile d’olive. (Illustration de l’Olive Oil Times)

Selon ce rapport, les récoltes abondantes dans le sud de l’Espagne laissaient parfois les olives tombées au sol pendant plusieurs jours avant qu’elles ne puissent être ramassées. L’huile produite à partir de fruits altérés présentait une acidité élevée et d’autres défauts, ce qui la rendait impropre à la vente sans raffinage.

Le raffinage éliminait une grande partie de l’acidité grasse libre de l’huile et en supprimait les saveurs indésirables, mais il rendait également l’huile difficile à distinguer d’une huile de meilleure qualité après mélange. Le gouvernement espagnol souhaitait disposer d’un test capable de révéler cette différence.

L’article affirmait que certaines huiles d’olive vendues comme « pures » aux États-Unis contenaient entre 40 et 50 % d’huile raffinée. Il n’apportait aucune preuve à l’appui de cette estimation, mais cette allégation montre que les préoccupations concernant l’authenticité sur le marché américain étaient déjà très présentes il y a près d’un siècle.

La terminologie utilisée pour classer l’huile d’olive est devenue bien plus précise.

Dans le rapport de 1930, l’expression « huile d’olive pure » avait une acception différente de celle qu’on lui donne aujourd’hui. De nos jours, elle désigne une huile de qualité raffinée, généralement obtenue en mélangeant de l’huile d’olive raffinée et de l’huile d’olive vierge.

Les méthodes d’analyse ont également évolué bien au-delà de la simple mesure de l’acidité. Les laboratoires modernes examinent toute une série de composés et de caractéristiques permettant de détecter un raffinage, une falsification ou la présence d’huiles non conformes à la catégorie indiquée sur l’étiquette.

Les huiles d’olive vierges sont également évaluées par des jurys de dégustation formés, capables d’identifier des défauts que les analyses chimiques de base ne permettent pas toujours de détecter.

L’article de 1930 affirmait également que le raffinage supprimait toute la valeur nutritionnelle de l’huile et « détruisait » ses vitamines. C’était une exagération. Le raffinage élimine les arômes, les saveurs et de nombreux composés mineurs d’origine naturelle, mais l’huile obtenue reste composée en grande partie d’acides gras, notamment d’acide oléique.

L’huile d’olive raffinée n’est pas intrinsèquement frauduleuse. Il y a tromperie lorsque sa présence est dissimulée dans un produit vendu comme vierge ou extra vierge, ou lorsque la catégorie, l’origine ou la composition d’une huile est faussement présentée.

L’intérêt financier n’a pas disparu.

L’huile d’olive de meilleure qualité se vend plus cher, ce qui crée des opportunités de profit en substituant, en mélangeant ou en réétiquetant des produits moins chers. Les méthodes utilisées pour détecter la fraude à l’huile d’olive sont devenues nettement plus sophistiquées, mais il en va de même pour les pratiques qu’elles visent à mettre au jour.

Le « défi des 50 000 pesetas » lancé par le gouvernement espagnol appartient à une autre époque. La question qui le sous-tend, elle, reste d’actualité : comment les acheteurs peuvent-ils être certains que l’huile d’olive contenue dans un récipient correspond bien à ce qu’indique son étiquette ?

Près d’un siècle plus tard, l’Espagne continue de renforcer sa lutte contre la fraude. En 2026, le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles anti-fraude sur l’ensemble de la chaîne de production de l’huile d’olive et des produits à base de grignons, comprenant notamment des inspections plus étendues, des systèmes de traçabilité numériques et des contrôles basés sur les risques.

Les outils ont changé. La lutte entre authenticité et tromperie se poursuit.

Archive : « Aims at Olive Oil Fraud », The New York Times, 12 octobre 1930.