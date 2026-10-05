Studija prati uzgoj maslina u Jaénu unatrag 2.000 godina

Dvogodišnja arheološka studija pratila je uzgoj maslina u Jaénu unatrag oko 2000 godina, povezujući njegovo širenje s rimskom vlašću i otkrivajući dokaze o sofisticiranim poljoprivrednim praksama.

Dvogodišnja studija o podrijetlu uzgoja masline u Jaénu završena je ovog ljeta, a rezultati su predstavljeni na Prvoj konferenciji o arheologiji olivikulture u provincijskoj prijestolnici.

Koristeći niz tehnika, uključujući analizu stabilnih izotopa, istraživači su pronašli dokaze da uzgoj maslina u regiji datira prije otprilike dva tisućljeća, a njegovo širenje usko je povezano s prodorom Rimskog Carstva preko Iberijskog poluotoka.

Već u 1. stoljeću pr. Kr. poljoprivrednici u regiji mogli su sustavno koristiti organsko gnojivo.

Istraživanje, koje je vodila znanstvenica Eva María Montes Moya sa Sveučilišta u Jaénu, usredotočilo se na arheološke ostatke iz drevnih rimskih nalazišta u pokrajini, uključujući El Cerro de la Atalaya i El Cerro de los Vientos, gdje su dokumentirane neke od najstarijih jama za uzgoj maslina u regiji.

Pomoću analize stabilnih izotopa, posebice ugljika-13 i dušika-15, istraživači su rekonstruirali više od 1000 godina poljoprivredne povijesti. Rad je proizveo prvi izotopski zapis iz spororastućih drvenastih biljaka na zapadnom Sredozemlju.

Analiza arheoloških ostataka također je pružila informacije o prirodnim uvjetima tla i vode te o tome kako su se poljoprivredne prakse mijenjale tijekom vremena.

Prema istraživačima, uzgoj maslina na Iberijskom poluotoku proširio se postupno, usko prateći širenje Rimskog Carstva regijom.

"Iz 1. stoljeća poslije Krista i nadalje nalazimo izravne dokaze o proizvodnji maslinovog ulja na mjestima poput Cástula i Marroquíes Bajos," rekao je Montes Moya.

Taj je razdoblje uslijedio nakon rimskog osvajanja Iberijskog poluotoka 19. g. pr. Kr. i sve veće integracije regije u Rimsko Carstvo. Rimski administrativni, gospodarski i teritorijalni sustavi ostali su dominantni stoljećima.

Cástulo je, na primjer, bio važan rimski grad u Oretaniji, području povijesno povezanom s narodom Oretana. Područje je postalo važan izvor robe za Carstvo, uključujući minerale i maslinovo ulje.

Osim što rasvjetljava kronologiju uzgoja masline u Španjolskoj, istraživanje je otkrilo dokaze o sofisticiranim, organiziranim poljoprivrednim praksama.

Analiza stabilnih izotopa dušika, na primjer, pokazala je da su poljoprivrednici možda već sustavno primjenjivali organsko gnojivo u 1. stoljeću pr. Kr. Istraživači su rekli da to otkriće ukazuje na dobro razvijeno poljoprivredno znanje na poluotoku čak i prije uspostave opsežnih rimskih poljoprivrednih sustava.

Istraživači su također ispitali uvjete okoliša tijekom proučavanog razdoblja i otkrili značajne fluktuacije u dostupnosti vode od rimskog doba do srednjovjekovnog razdoblja.

Razdoblja veće dostupnosti vode, uključujući rano rimsko carsko razdoblje i kasnija razdoblja Emirata i Kalifata, poklapala su se s fazama intenzivnijeg uzgoja maslina na nekoliko lokaliteta.

Sveukupno, međutim, dokazi ukazuju na postojana ograničenja u opskrbi vodom, uvjete slične onima s kojima se danas suočavaju mnoge tradicionalne maslinike u Španjolskoj koji se uzgajaju na kišnicu.

Konferenciju je organizirao Sveučilišni institut za istraživanje iberske arheologije, a Montes Moya bio je znanstveni koordinator.

Organizatori su izjavili da konferencija treba biti prva u nizu događaja čiji je cilj približiti istraživanja o uzgoju maslina široj publici i povećati razumijevanje olivikulture i njezine povijesti.