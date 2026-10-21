Dalmatinski maslinari nagrađeni nakon savršenog nastupa

Proizvođači maslinovog ulja iz Splitsko-dalmatinske županije u Hrvatskoj osvojili su nagrade za svih 25 prijava na NYIOOC-u 2026, što je potaknulo regionalne dužnosnike da obećaju nastavak podrške tom sektoru.

Regionalni dužnosnici odali su počast proizvođačima maslinovog ulja iz hrvatske Splitsko-dalmatinske županije nakon što su osvojili nagrade za svih 25 prijava na Svjetskom natjecanju maslinovog ulja NYIOOC 2026.

Proizvođači iz te županije osvojili su 17 zlatnih i osam srebrnih nagrada, doprinoseći snažnom nastupu hrvatskih proizvođača maslinovog ulja, koji su ukupno osvojili 128 nagrada diljem zemlje, uključujući 103 zlatne i 25 srebrnih.

Kad je riječ o kvaliteti, mi smo najdosljednija zemlja na svijetu. – Filip Erceg, enolog iz Zadra

Hrvatska je zauzela drugo mjesto po broju nagrada, iza Italije, koja je osvojila 166 nagrada, uključujući 121 zlatnu i 45 srebrnih. Grčka je bila treća s 106 nagrada, a slijedile su je Sjedinjene Američke Države s 94 i Španjolska s 85.

"Drugi smo na svijetu", rekla je Zlata Šunjić, uzgajivačica maslina iz Županije Splitsko-dalmatinske.

Hrvatski proizvođači također su postigli osobito visoku stopu uspješnosti. Od 144 prijavljena ulja, 128 je dobilo nagrade, što predstavlja stopu uspješnosti od gotovo 89 posto, u usporedbi sa 79 posto za Italiju.

Regionalni dužnosnici odlikovali proizvođače

Za proizvođače iz Splitsko-dalmatinske županije priznanje je bilo posebno značajno: svih 25 prijavljenih ulja osvojilo je nagrade.

"Nagrade nam mnogo znače", rekla je Šunjić. "Želimo proizvoditi još bolja ekstra djevičanska maslinova ulja. Živimo za to, posvećeni smo tome i to nam daje golemu poticaj."

Prefekt Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban priredio je prijem za nagrađene proizvođače, čestitao im na postignućima i ponovno potvrdio predanost županije potpori tom sektoru.

Savršena stopa uspješnosti na NYIOOC-u donijela je prepoznavanje dalmatinskim uzgajivačima maslina, iako rastući troškovi i konkurencija jeftinijeg uvoza ugrožavaju profitabilnost.

Boban je istaknuo inicijativu čelnika četiri dalmatinske županije za zaštitu i jačanje regionalnog identiteta visokokvalitetnog dalmatinskog maslinovog ulja.

Također je pozvao na veću promociju i bližu suradnju između uzgajivača i poljoprivrednih stručnjaka kako bi se oblikovala budućnost industrije, uključujući navodnjavanje i obnavljanje područja oštećenih požarima.

Veliki dio spaljenog zemljišta prethodno je bio prekriven borovom šumom. Usred promjenjivih klimatskih uvjeta, uzgajivači su podržali sadnju maslina na pogodnim područjima umjesto obnove boračkog pokrova.

Boban je rekao da će županija nastaviti financirati kupnju maslina i drugih voćnih sadnica. Pozvao je uzgajivače da se redovito prijavljuju za županijske programe pomoći.

Prema Bobanu, Županija Splitsko-dalmatinska pomogla je financirati više od četiri milijuna sadnica mediteranskih voćaka, maslina i vinove loze kroz program koji će se nastaviti.

Tradicionalna proizvodnja suočava se s tržišnim pritiscima

Ivica Ljubenkov, predsjednik Udruge hrvatskih uzgajivača maslina i proizvođača maslinovog ulja, pozvao je na snažniji marketing dalmatinskih maslinovih ulja i poboljšanje navodnjavanja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta.

Rekao je da međunarodna natjecanja nude vrijednu promociju za proizvođače, ali i zahtijevaju kotizacije koje uzgajivači često plaćaju iz vlastitog džepa.

Iako županijske vlasti već pružaju financijsku pomoć, Ljubenkov je tvrdio da bi veća podrška za troškove natjecanja pomogla povećati vidljivost Dalmacije na međunarodnim tržištima.

Također je upozorio da domaćim proizvođačima sve je teže prodati svoja ulja jer jeftiniji uvozni proizvodi dobivaju sve veću zastupljenost na hrvatskom tržištu. Ljubenkov je dovodio u pitanje kvalitetu nekih uvezenih proizvoda i rekao da tradicionalne metode proizvodnje doprinose višim cijenama domaćih ulja.

Na pitanje o cijenama koje za neka istarska maslinova ulja dosežu 40 eura po litri, ukazao je na radno intenzivnu prirodu hrvatske proizvodnje.

Za razliku od većih proizvođača u Španjolskoj, Italiji i drugim mediteranskim zemljama, mnogi hrvatski uzgajivači uvelike se oslanjaju na ručni rad. Prema Ljubenkovu, samo berba čini oko 40 do 50 posto konačne cijene ulja.

Iako bi mehanizacija mogla smanjiti troškove, on je tvrdio da ručna berba omogućuje proizvođačima pažljiv odabir plodova i održavanje visokih standarda kvalitete.

Kvaliteta prije kvantitete

Dvije glavne hrvatske regije za uzgoj maslina, Istra i Dalmacija, zajedno godišnje proizvedu procijenjenih 3.500 do 5.000 metričkih tona maslinovog ulja, što je djelić od više od 1,3 milijuna tona proizvedenih u Španjolskoj.

Unatoč razlikama u razmjerima, hrvatski proizvođači tvrde da rezultati njihove međunarodne konkurencije pokazuju snagu i dosljednost njihovih ulja.

"Kad je riječ o kvaliteti, mi smo najdosljednija zemlja na svijetu", rekao je Filip Erceg, enolog iz Zadra.

Na natjecanju NYIOOC 2026 Istra i susjedna regija Kvarner osvojile su 54 nagrade, uključujući 51 zlatnu nagradu. Četiri dalmatinske županije zajedno su osvojile 74 nagrade, uključujući 52 zlatne nagrade.

Rezultati također odražavaju trajni uspjeh pojedinih hrvatskih proizvođača. Istarski proizvođač Avistria rangiran je na osmom mjestu na ljestvici međunarodnog natjecanja koje su naveli vinogradari, dok je dalmatinski proizvođač Ivica Vlatković od 2017. godine u New Yorku osvojio 25 nagrada.