Uspješan kraj dugog nastojanja brazilskog proizvođača za izvrsnim maslinovim uljem

Nakon gotovo tri desetljeća eksperimentiranja, Tenuta do Bosque osvojila je četiri nagrade na NYIOOC-u, što predstavlja prekretnicu za njezina osnivača i za rastuću brazilsku industriju maslinovog ulja.

Brazilski proizvođač Tenuta do Bosque osvojio je dvije zlatne i dvije srebrne nagrade u svom debitantskom nastupu na Svjetskom natjecanju maslinovog ulja NYIOOC 2026. sa tri monovarieteta i jednom mješavinom.

Za osnivača Rogéria Khmayisa, taj uspjeh označava vrhunac gotovo tri desetljeća poljoprivrednog istraživanja, eksperimentiranja, putovanja u Europu i doživotne strasti prema maslinama.

"Rođen sam pod maslinom na Bliskom istoku. Moja se majka tijekom rata bojala bombardiranja i tražila je utočište pod tisućljetnom maslinom", rekao je Khmayis za Olive Oil Times. "Kad sam otišao u Italiju studirati veterinarstvo, vidio sam masline posvuda i sanjao o vlastitoj farmi. Kad sam došao u Brazil, pitao sam se zašto ovdje gotovo da nema maslina."

Maslinici se protežu preko valovitih brežuljaka Tenute do Bosque u Guaíbi, u saveznoj državi Rio Grande do Sul, gdje je gotovo tri desetljeća eksperimentiranja pomoglo u uspostavljanju nagrađivanog pogona za proizvodnju maslinovog ulja.

Khmayis je proveo dio svoje mladosti na Siciliji, studirajući veterinarstvo u Messini i živeći blizu Milazza, gdje su maslinici, vinogradi i voćnjaci citrusa činili poljoprivredni krajolik.

"Bilo je sunca, bilo je vode, bilo je svega. Bile su vinograde, baš kao u Italiji, ali nije bilo maslina", prisjetio se.

"Kad sam pitao ljude zašto ne uzgajaju masline, rekli su mi da to nije moguće. Ali ja sam nastavio pitati: ako se masline mogu uzgajati u Urugvaju, Čileu i Argentini, gdje su uvjeti slični, zašto to ne bismo mogli raditi i mi ovdje?"

Do kasnih 1990-ih Khmayis je počeo eksperimentirati s uzgojem maslina na svojoj imovini u Guaíbi, u saveznoj državi Rio Grande do Sul, gdje je također uzgajao stoku i koze.

"Svi su mislili da sam lud. Zvali su me 'o louco da oliveira', luđakom maslinom", rekao je. "Nitko nije vjerovao da ta stabla mogu rasti ovdje. Nisam imao tehnologiju ni iskustvo, a kad sam tražio pomoć, ljudi me nisu shvaćali ozbiljno."

Redovi vinove loze protežu se niz padinu u Tenuti do Bosque u Guaíbi, na jugu Brazila, gdje je uzgoj maslina dio raznolike poljoprivredne djelatnosti koja također uključuje vinograde i stočarstvo.

Khmayis je uvezao mlade masline iz Italije i s Bliskog istoka i testirao ih na različitim tlima. Jednom je prilikom dovezao oko 500 sadnica u Brazil i izgubio gotovo polovicu.

"Potrošio sam deset godina na pokušaje", rekao je. "Išao sam okolo i pitao ljude mogu li posaditi nekoliko stabala blizu njihovih domova kako bih mogao testirati različita tla i razumjeti kako su se biljke reagirale. Uvezao sam mnogo stabala i mnoge od njih poklonio."

Frantoio je bila jedna od prvih sorti koje je isprobao, no njezini zahtjevi za hlađenjem pokazali su se izazovnim. Na savjet talijanskog stručnjaka počeo je eksperimentirati s Arbequinom, a kasnije je dodao i Picual te grčku sortu Koroneiki.

Danas Tenuta do Bosque upravlja s oko 50 hektara maslinika, dok je dodatnih 20 hektara u kulturi. Khmayis je rekao da imanje ima oko 3000 zrelih, rodnih stabala masline, uz vinograde i stočarsku djelatnost.

Osim svojih glavnih sorti, farma eksperimentira s Nabali, tradicionalnom sortom masline koja se uzgaja na Levantu, posebice u Palestini i Jordanu.

"Njezina elegancija i izvrsne arome su iznimne", rekao je Khmayis. Proizvodnja je i dalje ograničena, a imanje koristi većinu dobivenog ulja u svojim mješavinama.

Maslinici se uzgajaju bez navodnjavanja, oslanjajući se na oborine u tom području i prirodno strmi teren koji osigurava drenažu.

Godinama je nedostatak obližnjih pogona za preradu sprječavao imanje da u potpunosti kontrolira proizvodnju maslinovog ulja.

"Morali smo svoje masline voziti čak 200 kilometara daleko na preradu", rekao je Khmayis. "To je bio ogroman posao. Ponekad sam mislio da je bolje prodati masline i proizvesti samo malu količinu maslinovog ulja. Do prošle godine, ljudi koji su kupovali moje masline bili su ti koji su osvajali nagrade", dodao je.

Sunce zalazi nad maslinicima Tenute do Bosque u Guaíbi, na jugu Brazila, gdje je osnivač Rogério Khmayis proveo gotovo tri desetljeća razvijajući uzgoj maslina.

Prekretnica je nastupila ulaganjem u modernu mljekaru za masline na imanju, koja je počela s radom 2026. godine. Postrojenje može preraditi 1500 kilograma maslina na sat, što tvrtki omogućuje izravnu kontrolu ekstrakcije i znatno smanjenje vremena između berbe i mljevenja.

"Sada beremo masline i u roku od dva sata već proizvodimo maslinovo ulje", rekao je Khmayis. "To mijenja kvalitetu ulja. Zato smo bili tako sretni što smo osvojili Zlatne nagrade u New Yorku. To je rezultat našeg rada."

Ostali proizvođači izrazili su interes za korištenje opreme imanja, a Tenuta do Bosque planira im svoje pogone za preradu učiniti dostupnima počevši od sljedeće berbe.

Unatoč novoj mljekarnici, značajni izazovi i dalje su visoki troškovi energije, nedostatak sezonskih radnika za rezidbu i nepredvidivo vrijeme.

"Najveći problem, iskreno, jest klima i voda", rekao je. "Imali smo previše kiše. Rujan i listopad su posebno važni zbog cvatnje, a prekomjerne oborine mogu oštetiti proizvodnju."

Unatoč tome, Khmayis je sezonu 2026. opisao kao jednu od najboljih žetvi u regiji u novijoj povijesti, što je u skladu s oporavkom proizvodnje brazilskog maslinovog ulja u cjelini.

Rješavanje tih izazova također zahtijeva ulaganje u tehnologiju i specijaliziranu stručnost. Khmayis je rekao da oprema za berbu može koštati nekoliko puta više u Brazilu nego u Europi. Tvrtka je također uvela dronove za poljoprivredne tretmane.

"S traktorom bi neka tretiranja mogla potrajati i deset dana", objasnio je. "S dronom ih možemo dovršiti za jedan ili dva dana."

Također je naglasio važnost specijaliziranog agronomskog znanja, koje lokalno uvelike nije bilo dostupno kada je započeo sa svojim eksperimentima.

"Masline nisu kukuruz ili riža. Potrebna je tehnologija, potrebno je iskustvo", rekao je Khmayis. "Nije dovoljno samo pohađati tečaj. Morate ići tamo gdje se masline uzgajaju stoljećima i učiti izravno iz tog iskustva."

Khmayis je također istraživao povijest uzgoja maslina u Guaíbi.

Prema Khmayisu, ljudi su u tom području sadili masline još 1950-ih, a barem jedno stablo je još uvijek živo. Istraživanje koje je proveo s prijateljem u muzeju u Porto Alegreu otkrilo je povijesne zapise o ranijim pokušajima uvođenja uzgoja maslina u općinu.

U suradnji s lokalnim vlastima promovirao je projekt sadnje 100 stabala masline na javnim površinama u Guaíbi. Rekao je da je 17 već posađeno, dok su druga donirana lokalnim školama.

"Želim djeci objasniti što je maslina", rekao je u šali. "Možda će tada njihovi roditelji početi kupovati maslinovo ulje."

Mladi posjetitelj istražuje svježe ubrane masline u Tenuti do Bosque na jugu Brazila. "Želim naučiti djecu što je maslina", rekao je osnivač Rogério Khmayis. "Možda će tada njihovi roditelji početi kupovati maslinovo ulje."

Upoznavanje potrošača s maslinama i kvalitetama ekstradjevičanskog maslinovog ulja također je u središtu planova imanja za razvoj oleoturizma.

Khmayisova kći, Yasmin Sabioni, koja nadgleda razvoj tih aktivnosti, rekla je da je imanje već organiziralo dane berbe koji su privukli znatno zanimanje lokalnih posjetitelja.

"Mislim da ljudi uče", rekla je za Olive Oil Times. "Ne znaju točno razlike između maslinovih ulja, ali proces učenja je započeo."

"Kad idemo na događaje, nudimo kušanje svakog maslinovog ulja jer je za mnoge ljude to sve isto maslinovo ulje", dodala je. "Ali kad kušaju različite vrste, uvijek kažu: 'Ovu više volim, ovu više volim.' Neki preferiraju voćne ulja, drugima se sviđa nešto začinjenije ili pikantnije. Tada počinju razvijati vlastite sklonosti."

Tvrtka planira dodatne događaje s degustacijama maslinovog ulja, kombiniranjem s hranom i posjetima imanjima.

"Potrošači stoga mogu otkriti kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje i shvatiti vrijednost vrhunskih proizvoda lokalne proizvodnje", rekla je Sabioni.

"Moraju negdje početi", zaključila je.