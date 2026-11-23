"Visoka kvaliteta libanonskog maslinovog ulja je neosporna i trebala bi biti poznata diljem svijeta", izjavila je za Olive Oil Times Dalia Yassine, osnivačica nagrađivanog Olivella na jugu Libanona.

Njezine su izjave uslijedile usred obnovljene pažnje vlade prema libanonskom maslinarskom sektoru. Ministar poljoprivrede Nizar Hani pozvao je na nacionalnu inicijativu za podršku maslinarima, očuvanje kvalitete proizvoda i borbu protiv prijevara.

Postaje izuzetno skupo, do te mjere da ne znam hoću li uopće moći nastaviti s ovim sljedeće godine. – Karim Arsanios, osnivač Solar

Prema dužnosnicima Libanonskog visokog poljoprivrednog vijeća, očekuje se da će ovogodišnja berba maslina premašiti prošlogodišnju za više od 30 posto. S obzirom na to da se prinosi maslinovog ulja poboljšavaju kako berba napreduje, i Vijeće i Ministarstvo sada predviđaju proizvodnju od 30.000 tona maslinovog ulja za berbu 2026./27.

Ako se potvrdi, prognoza bi označila znatno oporavak u odnosu na protekle sezone, čime bi se libanonska proizvodnja vratila na razinu zabilježenu 2022./23. godine od strane Međunarodnog vijeća za masline.

Poljoprivrednici u južnom Libanonu, gdje maslinici tradicionalno čine 30 do 40 posto nacionalne proizvodnje maslina, teško su pogođeni izraelskim vojnim operacijama. Inflacija i poremećaji u opskrbnom lancu također su povećali troškove poljoprivrede diljem zemlje.

S obzirom na zatvorenu granicu s Izraelom, Libanon se za kopnenu trgovinu oslanja na prijelaze sa Sirijom. Zemlja nema operativnu željeznicu, a u nekim područjima elektroenergetska mreža opskrbljuje električnom energijom samo nekoliko sati dnevno. Lanci opskrbe uvelike ovise o kamionskom prijevozu, dok Bejrut ostaje glavni pomorski ulaz. Regionalna nestabilnost također je zakomplicirala međunarodni pomorski promet.

Karim Arsanios, osnivač nagrađivanog Solarja na sjeveru Libanona, rekao je da trošak proizvodnje visokokvalitetnog maslinovog ulja postaje prevelik.

Radnici ručno beru masline na strmim obroncima na plantažama tvrtke Solar na sjeveru Libanona. Osnivač Karim Arsanios kaže da rastući troškovi rada ugrožavaju održivost tradicionalnih metoda berbe i mogli bi prisiliti nagrađivanog proizvođača da razmotri mehanizaciju. (Fotografija: Solar)

"Postaje izuzetno skupo, do te mjere da ne znam hoću li uopće moći nastaviti s ovim iduće godine", rekao je Arsanios za Olive Oil Times.

"Svake godine cijene radne snage rastu za 30 posto, a ja zapošljavam 40 radnika na tri tjedna ili više", dodao je, misleći na Solarovu berbu, u kojoj se masline beru ručno i pojedinačno sortiraju.

Solarov pristup proizvodnji vrhunskog maslinovog ulja usredotočen je na zaštitu lokalnog ekosustava i bioraznolikosti tla. Međutim, rastući troškovi rada mogli bi prisiliti tvrtku da promijeni svoje metode berbe.

"Razmišljam da ću ili morati početi s berbom strojevima, što bi bilo jeftinije, ili ne znam", rekao je.

"Nema pomoći od vlade, a poslovanje ne ide tako dobro kao prije zbog inflacije i ljudi više ne troše", rekao je Arsanios. "Stoga ću morati smanjiti troškove sa svoje strane, a ako to učinim, moći ću smanjiti cijenu za potrošača."

Ministarstvo poljoprivrede naglasilo je potrebu za proširenjem tržišnih prilika. Hani je pozvao na jače prepoznavanje libanonskog maslinovog ulja kroz jasniju identifikaciju njegovog geografskog podrijetla, pouzdane marke i poboljšani marketing kako bi se potrošačima pomoglo da razumiju odakle dolazi ulje koje kupuju.

Hani je također pozvao na bolje prakse u cijelom proizvodnom lancu i veći udio maslinovog ulja klasificiranog kao djevičansko ili ekstra djevičansko.

Istaknuo je veću domaću potrošnju kao još jedan prioritet, s obzirom na to da se trenutna potrošnja procjenjuje na otprilike četiri litre po osobi godišnje. U listopadu se Hani sastao s dužnosnicima Međunarodnog vijeća za maslinovo ulje u Madridu kako bi razgovarali o daljnjoj suradnji u tom sektoru.

Izvoz nudi alternativu trpećem domaćem tržištu, no proizvođači kažu da prodaja u inozemstvu donosi vlastite izazove.

Solar trenutno izvozi ograničene količine u Sjedinjene Američke Države, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Tvrtka se za pošiljke od oko 400 do 500 boca oslanja na zračni prijevoz, budući da je pomorski prijevoz općenito povoljniji za veće količine.

Karim Arsanios, osnivač nagrađivanog proizvođača maslinovog ulja Solar u sjevernom Libanonu. Arsanios kaže da rastući troškovi proizvodnje i troškovi dostave sve više otežavaju održavanje proizvodnje vrhunskog maslinovog ulja tvrtke i širenje na međunarodna tržišta. (Fotografija: Solar)

Arsanios je rekao da su dodatne naknade za gorivo, tarife i drugi troškovi dostave pridonijeli povećanju troškova prijevoza za otprilike 35 posto. Čak i uz popuste dostupne putem korporativnog računa kod međunarodnih prijevoznika, rekao je, mali izvoz postaje sve teže financijski opravdati.

Po njegovom mišljenju, svijest potrošača se poboljšava, osobito u Sjedinjenim Državama, ali mnogi kupci i dalje teško razlikuju vrhunska ulja od jeftinijih alternativa.

"Čini mi se da većina svijeta zapravo ne razumije što je doista visokokvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje", rekao je Arsanios.

Tvrtka je uspostavila poslovni odnos s njujorškom tvrtkom Gohar World i nastavlja tražiti distributere kako bi proširila svoju prisutnost na američkom tržištu.

Unatoč tim komercijalnim pritiscima, i Solar i Olivello, dobitnici Zlatnih nagrada NYIOOC-a, izvijestili su o ohrabrujućim rezultatima s najnovije berbe.

"Nova berba je bila zadovoljavajuća jer su masline bile vrlo zdrave i zelene", rekao je Arsanios.

Arsanios je rekao da su padaline utjecale na senzorska svojstva nekih proizvedenih maslinovih ulja, iako su partije ubrane prije najjačih kiša dale izvrsne rezultate.

"Mislim da je i maslinovo ulje koje imam ove godine iznimno dobro", rekao je.

Objasnio je da se oko 15 posto ubranih maslina isključuje iz premium proizvodnje. Umjesto da se odbace, prodaju se ili se odvojeno melju, a dio dobivenog ulja isporučuje se lokalnim restoranima.

Yassine je izvijestio o sličnim rezultatima na jugu, gdje Olivello također doprinosi nasadima novih maslina u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede.

"Kad uspijemo u prodaji, kupimo maslinu i posadimo je na zemljištu gdje možemo pomoći poljoprivrednicima", rekao je Yassine.

Olivello upravlja vlastitom mljekom i svježe proizvedeno maslinovo ulje skladišti u spremnicima od nehrđajućeg čelika pod kontroliranim uvjetima.

Iako masline tvrtke Olivello u području Jezzine nisu bile izravno pogođene izraelskim udarima, mnogi drugi nasadi u južnom Libanonu oštećeni su, spaljeni ili iskorijenjeni.

Yassine je rekla da šteta i ograničenja pristupa zemljištu ugrožavaju poljoprivrednike koji ovise o uzgoju maslina za svoj opstanak. "Moj prvi prioritet sada je pomoć jugu", rekla je.

Libanonske vlasti i međunarodne organizacije dokumentirale su opseg štete. Prema podacima koje je Hani predstavio krajem listopada, izraelske vojne operacije pogodile su otprilike 56.000 hektara poljoprivrednog zemljišta na jugu Libanona.

Osnivač tvrtke Solar Karim Arsanios kaže da rastući troškovi rada vrše pritisak na tradicionalne prakse berbe, iako je najnovija berba donijela ohrabrujuće rezultate. (Fotografija: Solar)

Prema riječima Yassinea, "Ministarstvo poljoprivrede puno radi na svim područjima poljoprivrede u Libanonu. Sada se usredotočuju na maslinovo ulje i stabla te na to kako pomoći poljoprivrednicima."

Ministarstvo je također izvijestilo o distribuciji opreme za berbu maslina na baterije proizvođačima.

Yassine je rekla da je situacija ojačala njezinu odlučnost da iskoristi rast tvrtke Olivello kako bi podržala druge proizvođače. "Moramo se međusobno podržavati", rekla je.

Poput Solar, i Olivello se suočava s rastućim troškovima, osobito za gorivo i poljoprivredne ulazne materijale, dok Libanon i dalje iskustvuje snažne gospodarske pritiske.

Yassine je rekla da Olivello trenutno prodaje uglavnom u Libanonu, ali prima upite od potencijalnih kupaca u Sjedinjenim Državama, Kataru i Kuvajtu. Radi na uspostavljanju odnosa s distributerima koji bi mogli plasirati ekstra djevičansko maslinovo ulje tvrtke na dodatna tržišta.

"Smatram da je izvoz jedino rješenje, ali opet, cijene su tako visoke, pa ne znam kako ću se prilagoditi", rekla je Arsanios.

Smatra da je izgradnja povjerenja potrošača posebno važna na tržištu na kojem zabrinutost zbog prijevara i lažiranja maslinovog ulja može zakomplicirati odluke o kupnji.

"Smatram da je najizravniji i najsigurniji način [kupnje visokokvalitetnog maslinovog ulja] zapravo poznavati proizvođača koji taj posao i radi", rekao je.