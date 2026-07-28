Italija pooštrava pravila za mješavine koje se prodaju kao ekstra djevičansko maslinovo ulje

Italija je zabranila stavljanje na domaće tržište mješavina koje sadrže djevičansko maslinovo ulje kao ekstradjevičansko, čime je dobila podršku poljoprivrednih udruga, a proizvođači ulja su podnijeli pravne prigovore.

Novi tumač postojećih pravila talijanske je vlade poslao šok-valove na tržište maslinovog ulja povukavši novu granicu oko kategorije ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Mjere koje je najavilo Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene suverenosti i šuma imaju za cilj očuvati ekstradjevičansko maslinovo ulje kao visokokvalitetan proizvod.

Ministrska cirkularna uputa zabranjuje prodaju u Italiji proizvoda označenih kao ekstra djevičansko maslinovo ulje kada su dobiveni miješanjem ekstra djevičanskog maslinovog ulja s djevičanskim maslinovim uljem niže kvalitete.

Prema novoj interpretaciji, takve mješavine ne mogu se stavljati u promet kao ekstra djevičansko maslinovo ulje, čak ni kada ispunjavaju kemijske i senzorske zahtjeve utvrđene talijanskim i europskim zakonodavstvom.

Budući da su neke od njihovih komponenti nastale od ulja niže kvalitete, te mješavine umjesto toga moraju biti klasificirane i označene kao ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Miješanje djevičanskih maslinovih ulja prethodno se smatralo dopuštenim prema prevladavajućem tumačenju jer propisi Europske unije izričito ne zabranjuju tu praksu.

Ministarstvo je tvrdilo da prodaja takvih mješavina kao ekstra djevičanskog maslinovog ulja može dovesti u zabludu potrošače. Međutim, u dopisu se priznaje da postojeći regulatorni okvir ne zabranjuje izričito tu praksu.

Prema trgovačkom standardu Međunarodnog vijeća za masline, djevičanska maslinova ulja dobivaju se iz maslina isključivo mehaničkim ili drugim fizikalnim postupcima.

Ne smiju podlijegati nikakvoj obradi osim pranja, dekantiranja, centrifugiranja i filtriranja.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje mora imati slobodnu kiselost od najviše 0,8 grama na 100 grama i udovoljavati nizu drugih fizikalno-kemijskih i organoleptičkih zahtjeva.

Djevičansko maslinovo ulje, usporedno, može imati slobodnu kiselost do 2 grama na 100 grama i podliježe različitim organoleptičkim zahtjevima.

Slobodna kiselost je ključni kemijski parametar koji se koristi za određivanje kvalitete i klasifikacije maslinovog ulja.

Mjeri se postotak slobodnih masnih kiselina, prvenstveno masne kiseline, koje se oslobađaju razgradnjom triglicerida zbog oštećenja plodova, napada štetočina, odgođenog mljevenja ili drugih čimbenika.

Iako se slobodna kiselost ne može osjetiti na nepcu, niže razine općenito su povezane s dobrim plodovima i pažljivim rukovanjem i preradom.

Pitanje koje je pokrenula talijanska inicijativa nije novo u Europi.

U siječnju je Europski revizorski sud izjavio da pravila EU-a koja uređuju kontrolu maslinovog ulja nisu uvijek jasna.

Sud je posebno pozvao Europsku komisiju da razjasni pravila koja uređuju mješavine djevičanskih maslinovih ulja iz različitih berbi ili kategorija.

Komisija je prihvatila preporuku i obvezala se raspraviti o tom pitanju sa stručnjacima i nacionalnim vlastima tijekom 2026. godine kako bi se utvrdilo u kojem obliku bi pojašnjenje trebalo biti.

Velike talijanske poljoprivredne organizacije podržale su odluku ministarstva.

"Objavljivanje cirkularnog pisma zasigurno je dobrodošlo jer unosi red u situaciju koju je bilo apsurdno i dalje tolerirati, u kojoj je proizvod niže kvalitete pretvoren u proizvod više kategorije", rekao je za Olive Oil Times David Granieri, predsjednik Unaprol-a i potpredsjednik Coldiretti-ja.

"Prava je misterija kako je proizvod niže kvalitete mogao biti pretvoren u nešto drugo", dodao je.

Prema Granieriju, rasprava je isprepletena s širim slabostima u sljedivosti, transparentnosti i kontrolama kvalitete na europskom tržištu maslinovog ulja, koje je identificirao Revizorski sud.

Copagri također podržava načelo iz cirkularnog pisma, iako je postavio pitanja o njegovoj pravnoj osnovi.

"Konceptualno se u potpunosti slažem", rekao je za Olive Oil Times Tommaso Battista, predsjednik organizacije.

Rekao je da bi mjera mogla pomoći u jačanju napora protiv krivotvorenja i prijevara.

"Znamo da u nekim okruženjima, u određenim mlinovima, djevičansko ulje može biti čak i rezultat miješanja lampante ulja s djevičanskim uljem", rekao je Battista.

Lampante je kategorija djevičanskog maslinovog ulja koja nije pogodna za izravnu ljudsku konzumaciju i mora se rafinirati prije nego što se može staviti u promet za konzumaciju.

Battistina je tvrdnja bila o prijevarnoj upotrebi takvog ulja u proizvodima koji se potom prodaju pod višim kategorijama.

"Možda je to jaka izjava, ali mogu vas uvjeriti da se u nekim slučajevima to događa", rekao je. "A onda, ako se to djevičansko ulje, koje već sadrži nešto lampante ulja, pomiješa s ekstra djevičanskim, može čak postati i ekstra djevičansko. Očito je da je to neprihvatljivo."

Battista je opisao prakse za koje je rekao da se događaju u nekim slučajevima. Te je tvrdnje iznio kao dio svog argumenta u prilog temeljnom načelu okružnice.

Istaknuo je da miješanje različitih ekstra djevičanskih maslinovih ulja ostaje normalna i legitimna praksa.

Takve mješavine mogu se koristiti, na primjer, za ublažavanje senzornog profila posebno gorčih ili oštrih monovarietalnih ulja u skladu s preferencijama potrošača.

Istovremeno je Battista rekao da pravni stručnjaci Copagrija ispituju može li se ministrova interpretacija primijeniti u okviru postojećeg regulatornog okvira.

"Neki od naših stručnjaka u tom području istaknuli su probleme u vezi s njegovom pravnom valjanošću", rekao je.

Ta nesigurnost u središtu je prigovora koje je iznijela talijanska industrija maslinovog ulja.

Dora Desantis, predsjednica skupine za maslinovo ulje pri Assitol, talijanskoj udruzi industrije jestivih ulja, izjavila je da bi zabrana mješavina djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja mogla biti legitimno predmet rasprave.

Međutim, tvrdila je da bi svaka promjena trebala biti donesena na europskoj, a ne na nacionalnoj razini.

Prema Desantis, europska pravila već dugo dopuštaju miješanje djevičanskih i ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

U izjavi poslanoj za Olive Oil Times rekla je da su talijanske vlasti i europske institucije prethodno priznale tu praksu.

Dodala je da sama cirkularna odluka priznaje da zabrana nije sadržana u postojećem regulatornom okviru.

Za punitelje, zabrinutost seže izvan pravne interpretacije.

Desantis je upozorila da bi uvođenje ograničenja samo u Italiji moglo stvoriti različita pravila poslovanja unutar jedinstvenog tržišta EU.

Operateri u drugim državama članicama mogli bi nastaviti proizvoditi mješavine prema pravilima koja se primjenjuju u njihovim zemljama, dok bi talijanske tvrtke bile podložne strožoj interpretaciji.

Takav bi se scenarij, zaključila je, "pretvorio u konkurentsku nepogodnost za talijanske tvrtke, bez stvarnog utjecaja na dinamiku tržišta."

Prijelazne odredbe okružnice razlikuju između maslinovog ulja u rasutom stanju i prethodno pakiranog maslinovog ulja.

Operateri koji su prije stupanja na snagu cirkularne odluke u spremnicima držali mješavine maslinovog ulja ekstra djevičanskog i djevičanskog moraju preklasificirati proizvod kao "djevičansko maslinovo ulje" u službenom internetskom registru u roku od 30 dana ili prije bilo kakve daljnje obrade ili prerade.

Iznimka se odnosi na prethodno pakirano ulje. Mješavine koje su prije stupanja na snagu okružnice bile u boce i označene kao "ekstra djevičansko" mogu ostati na tržištu dok se ne potroše postojeće zalihe.

Operateri također moraju osigurati da evidencije u digitalnom registru maslinovog ulja odražavaju novu klasifikaciju.

Nepoštivanje predstavlja kršenje pravila EU koja uređuju poštene prakse u vezi s informacijama o hrani.

Nepoštivanje podliježe administrativnim kaznama utvrđenima talijanskim zakonom za obmanjujuće informacije o hrani, ne dovodeći u pitanje moguću kaznenu odgovornost.