Mediteranska kronodijeta povezuje vrijeme unosa hrane s metaboličkim zdravljem

Talijanski stručnjaci za prehranu ažurirali su piramidu mediteranske prehrane kako bi pokazali kada je najbolje konzumirati različitu hranu, usklađujući obroke s cirkadijalnim ritmovima tijela.

Mediteranska chrono-dijeta je ažurirani prehrambeni model koji su razvili Talijansko društvo za endokrinologiju i Talijansko udruženje za dijetetiku i kliničku prehranu. Integrira kronobiološke principe u mediteransku prehranu.

Nedavno predstavljen u pregledu objavljenom u časopisu Current Nutrition Reports, model kombinira kvalitetu prehrane s usklađenošću s cirkadijalnim ritmom dodavanjem vremenske dimenzije svakodnevnoj prehrani.

Strukturiranje obroka u redovitim vremenima, s većim unosom energije između jutra i ranog poslijepodneva, potiče sklad između cirkadijalnog ritma i metaboličkih hormona. – Barbara Paolini, predsjednica Talijanskog udruženja za dijetetiku i kliničku prehranu

Ažurirana piramida mediteranske prehrane koristi dnevne i noćne pokazatelje i naglašava vrijeme unosa hranjivih tvari, pri čemu se ugljikohidrati preferiraju ranije tijekom dana, a proteini kasnije, kao potencijalno sredstvo za rješavanje problema pretilosti i endokrino-metaboličkih bolesti.

"Prvi put ovaj model naglašava važnost vremena unosa hranjivih tvari tijekom 24-satnog ciklusa, uz količinu i kvalitetu hrane, u skladu s biološkim, hormonskim i metaboličkim ritmovima", rekla je Barbara Paolini, ravnateljica Odjela za dijetetiku i kliničku prehranu Sveučilišne bolnice Santa Maria alle Scotte u Sieni i predsjednica Talijanskog udruženja za dijetetiku i kliničku prehranu.

Hrononutricionizam je prehrambeni pristup koji usklađuje obrasce prehrane s unutarnjim biološkim satom tijela. Temelji se na razumijevanju da ljudska fiziologija prati cirkadijalne ritmove koji tijekom dana reguliraju metabolizam, probavu i izlučivanje hormona.

Prehrana u skladu s tim ritmovima može pomoći u prevenciji metaboličkih bolesti, podržati upravljanje tjelesnom težinom i poboljšati cjelokupno zdravlje.

"Novi model kronodijete temelji se na integraciji kronobiologije i čimbenika specifičnih za kronotip unutar okvira mediteranske prehrane", rekla je Paolini.

"Iako je mediteranska prehrana široko priznata po svojim kardiometaboličkim i neurozaštitnim učincima, trenutačne smjernice još nisu obuhvatile vrijeme unosa hrane ili utjecaj individualnog kronotipa", dodala je.

Paolini je rekla da krononutricionizam i mediteranska prehrana imaju neovisne, ali komplementarne učinke na metaboličko zdravlje i regulaciju spavanja.

Opaziteljska istraživanja pokazuju da se pridržavanje mediteranske prehrane razlikuje ovisno o kronotipu, prirodnoj sklonosti pojedinca da se budi i spava u određeno doba. Večernji i srednji tipovi općenito pokazuju niže pridržavanje od jutarnjih tipova, što sugerira da kronotip oblikuje prehrambeno ponašanje i može utjecati na učinkovitost prehrambenih intervencija.

"Integracija načela mediteranske prehrane u okvire krononutricionizma mogla bi ponuditi sinergijske prednosti", rekla je Paolini.

"S jedne strane, mediteranska prehrana pruža visokokvalitetan prehrambeni obrazac prepoznat po svojim kardiometaboličkim i neurozaštitnim svojstvima; s druge strane, krononutricionizam doprinosi vremenskoj usklađenosti potrebnoj za optimizaciju metaboličkih i ponašajnih ishoda", dodala je.

Paolini je rekla da bi prilagodba preporuka mediteranske prehrane kronotipu pojedinca, podešavanjem vremena, učestalosti i raspodjele makronutrijenata, mogla poboljšati pridržavanje prehrane, podržati regulaciju spavanja i ojačati zaštitne učinke prehrane.

Prema načelima krononutricionizma, vrijeme obroka pomaže uskladiti metaboličke i hormonske ritmove koji uključuju inzulin, glukagon, kortizol i leptin, što ima implikacije na regulaciju glukoze i opću metaboličku homeostazu.

Studije u kojima je unos energije bio ograničen na šest do 10 sati tijekom dana pokazale su koristi za tjelesnu težinu, krvni tlak i glikemijsku kontrolu, što podupire uključivanje smjernica o vremenu unosa u mediteransku prehranu.

"Izloženost jutarnjem svjetlu pokreće kaskadu koja potiče budnost, tjelesnu temperaturu i metabolizam, dok večernja tama potiče pospanost i obnavljanje tkiva", rekla je Paolini.

"Ovaj kontinuirani dijalog između cirkadijalnog ritma i hormonskih signala regulira upotrebu energetskih substrata, prag gladi, osjetljivost na inzulin i kvalitetu dubokog sna", dodala je.

Kako tjelesni sat utječe na metabolizam

Razumijevanje hronodijete zahtijeva ispitivanje kako ključni metabolički hormoni variraju tijekom 24-satnog ciklusa, rekla je Paolini.

Kortizol brzo raste nakon buđenja, potičući budnost, regulirajući razinu šećera u krvi i podržavajući reakciju tijela na stres. Zatim opada, dosežući najniže razine noću.

Melatonin se povećava kako dan prelazi u noć, pomažući tijelu da zaspi, snižavajući tjelesnu temperaturu i potičući dubok san.

Hormon rasta luči se u impulsima i doseže vrhunac tijekom prve trećine noći, kada se javlja spori valni san. Podržava sintezu proteina, obnovu tkiva i zdravlje mišićno-koštanog sustava.

Kasne večere, večernja konzumacija alkohola i nedostatak sna mogu smanjiti spavanje s sporim valovima i vrhunac hormona rasta, što utječe na sastav tijela i tjelesne performanse.

Osjetljivost na inzulin općenito je veća ujutro, a opada navečer. Kao rezultat toga, razine glukoze u krvi nakon obroka od iste hrane mogu biti niže nakon doručka nego nakon večere.

Kasni obroci, smjena rada i nedostatak sna mogu poremetiti unutarnje satove gušterače i jetre, doprinoseći skokovima šećera u krvi i inzulinskoj rezistenciji.

Lepitin, koji potiče sitost, obično se povećava noću, dok grelin, koji potiče glad, raste prije obroka. Pri nedostatku sna razina leptina opada, a razina grelina raste, povećavajući apetit, osobito za hranu bogatu energijom, šećerom i mastima.

"Tijekom dana tijelo je spremno obrađivati hranu i pretvarati je u energiju, dok je noću programirano za odmor i popravak stanica", rekla je Paolini.

"Kasni obrok, a osobito ugljikohidrati i šećeri, potiču izlučivanje inzulina kada je metabolizam usporen, potičući nakupljanje masnoće i rizik od pretilosti", dodala je.

Paolini je rekla da kasna večera ili grickanje mogu uzrokovati skokove šećera u krvi i inzulina koje je tijelu teže regulirati, čime se povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.

Dodala je da nepravilni ili preskočeni obroci narušavaju hormone poput grelina i leptina, što potencijalno može navesti ljude da jedu više ili biraju manje hranjivu hranu kako se umor nakuplja.

Barbara Paolini ravnateljica je Odjela za dijetetiku i kliničku prehranu Sveučilišne bolnice Santa Maria alle Scotte u Sieni i predsjednica Talijanskog udruženja za dijetetiku i kliničku prehranu.

Dokazi koje su autori pregledali pokazuju da rani večernji obrok, idealno tri do četiri sata prije spavanja, omogućuje dovršetak probave i može poboljšati kvalitetu sna uz smanjenje noćnog buđenja.

Ostavljanje razmaka od 12 do 14 sati između večere i doručka također može podržati metaboličku fleksibilnost i sagorijevanje masti. Jedan primjer bio bi večera u 20 sati i doručak između 8 i 10 sati.

"Uspostavljanje stabilnog ritma spavanja i budnosti te vremena obroka pomaže suzbiti večernju glad i olakšati upravljanje tjelesnom težinom", rekla je Paolini.

"Strukturiranje obroka u redovitim vremenima, s višim unosom energije između jutra i ranog poslijepodneva, potiče sklad između cirkadijalnog ritma i metaboličkih hormona", dodala je.

Piramidu mediteranske prehrane temeljenu na kronotipu predstavili su Talijansko društvo za endokrinologiju i Talijansko društvo za dijetetiku i kliničku prehranu, integrirajući vremensko usklađivanje unosa hranjivih tvari s mediteranskom prehranom.

Unutar ažurirane piramide mediteranske prehrane

Kroz pregled, Talijansko društvo za endokrinologiju i Talijansko udruženje za dijetetiku i kliničku prehranu razvili su piramidu mediteranske prehrane temeljenu na kronotipu.

Grafički model ažurira tradicionalnu piramidu u skladu s načelima krononutricionizma, najnovijim smjernicama LARN 2024 i preporukama Talijanskog društva za ljudsku prehranu.

Ona čuva tradicionalnu hijerarhiju namirnica, a istovremeno uključuje naznake cirkadijalnog tempiranja, predstavljene simbolima sunca i mjeseca, kako bi naznačila kada je najbolje konzumirati različite namirnice.

• Ekstra djevičansko maslinovo ulje: Kao primarni izvor mononezasićenih masnih kiselina i bioaktivnih polifenola, preporučuje se svakodnevna konzumacija ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Zbog svojih dobrobiti za endotelsku funkciju i upalu, može se fleksibilno uključiti u jutarnje i večernje obroke.

• Cjelovite žitarice, kruh i tjestenina: Budući da su ove namirnice bogate ugljikohidratima, važan je trenutak njihove konzumacije. U skladu s cirkadijalnim obrascima glukozne tolerancije, najbolje ih je konzumirati ranije tijekom dana, kada je osjetljivost na inzulin najveća. Večernji unos treba biti umjeren kako bi se izbjegli kasnonoćni glikemijski skokovi.

• Mahunarke, voće i povrće: Bogati vlaknima, složenim ugljikohidratima, antioksidansima i mikronutrijentima, ovu hranu možete raspodijeliti tijekom cijelog dana. Mahunarke i voće bogato ugljikohidratima posebno su pogodni za doručak i ručak.

Voće, posebno ono bogato magnezijem, kalijem i bioaktivnim spojevima, također se može odabrati za večeru zbog njegovih učinaka na probavu, sitost i kardiometaboličko zdravlje.

• Riba, nemasno meso i jaja: Ovi visokokvalitetni izvori proteina mogu se konzumirati za ručak ili večeru. Večernja konzumacija može biti posebno korisna kada se kombinira s umjerenom količinom ugljikohidrata.

Tryptofan iz proteina prelazi krvno-moždanu barijeru putem puta posredovanog inzulinom, potičući proizvodnju serotonina i melatonina i potencijalno podržavajući kvalitetu sna.

• Mliječni proizvodi, orašasti plodovi i sjemenke: Kao izvori kalcija, magnezija, triptofana i bioaktivnih peptida, ova hrana može biti osobito korisna navečer, kada može podržati početak i kontinuitet sna.

Orašasti plodovi i sjemenke također osiguravaju melatonin i polifenole, koji mogu pomoći u usklađivanju cirkadijalnih ritmova s metabolizmom.

• Hrana bogata energijom, uključujući slatkiše, crveno meso i alkohol: U skladu s načelima mediteranske prehrane i preporukama LARN 2024, ovu hranu treba ograničiti. Kada se konzumira, poželjno je jesti je ranije tijekom dana, kada je metabolička učinkovitost veća, čime se smanjuje rizik od noćnih poremećaja glukoze i lipida.