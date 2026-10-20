Italija suočena s manjom berbom maslinovog ulja usred padajućih cijena i rastućih zaliha

Proizvodnja maslinovog ulja u Italiji predviđa se pasti na između 270.000 i 290.000 metričkih tona jer ljetna vrućina smanjuje prinose na jugu, dok pad cijena i velike zalihe vrše pritisak na uzgajivače i mlinare.

Očekuje se da će proizvodnja talijanskog maslinovog ulja pasti za oko 20 posto u proizvodnoj godini 2026./27., na između 270.000 i 290.000 metričkih tona, budući da niži prinos na jugu samo djelomično nadoknađuje oporavak u središnjim i sjevernim regijama.

Sada vlada određeni strah na selu. Proizvođači se moraju suočiti s troškovima berbe i moramo se nadati da će cijene za njih ostati isplative. – Massimo Ragno, Monini

"Naše istraživanje provedeno u talijanskim regijama ukazuje na to da bi nacionalna proizvodnja mogla biti približno 20 posto niža nego u upravo završenoj berbi", rekao je za Olive Oil Times Massimo Ragno, voditelj panela i direktor nabave u tvrtki Monini.

"Za istinski znanstvenu sliku bila bi potrebna nacionalna mreža pokusnih nasada i kontinuirano praćenje, ali to ne bi bilo ekonomski izvedivo", dodao je. "Procjene dolaze iz terenskih istraživanja i bliskih kontakata s uzgajivačima i mlinarima diljem različitih regija."

U južnoj Italiji, u Puglji, najvećoj regiji u zemlji po proizvodnji maslinovog ulja, očekuje se proizvodnja između 130.000 i 140.000 tona. "Njegov je potencijal mnogo veći, oko 210.000 tona, ali bilo je vrlo vruće ljeto koje je trajalo od kraja svibnja do početka rujna", rekao je Ragno.

"Oni koji su imali pristup navodnjavanju u znatno su boljoj situaciji od nasada koje se zalijevaju samo kišnicom", dodao je, navodeći visoke troškove vode i energije. "Budući da su troškovi vrlo visoki, postoje uzgajivači koji su odlučili manje navodnjavati nego što bi agronomski uvjeti to preporučili."

Očekuje se da će i Sicilija i Kalabrija proizvesti manje nego u prethodnoj berbi.

"Prošle godine berba maslina na Siciliji — ne proizvodnja maslinovog ulja — bila je negdje između 400.000 i 450.000 tona; ove godine očekujemo oko 350.000 tona, s 320.000 do 330.000 tona maslina u Kalabriji," rekao je Ragno.

"Ne možete golim okom vidjeti maslinovo ulje unutar maslina", našalio se, napominjući da se tonaža maslina ne može izravno prevesti u proizvodnju ulja.

Nakon obećavajuće sezone cvatnje ovog proljeća, produljena vrućina smanjila je broj i veličinu plodova. Međutim, visoke temperature također su pomogle u suzbijanju gljivičnih bolesti i masline-mušice.

"Gotovo ih nigdje ne vidimo i masline su vrlo zdrave", rekao je Ragno. Rana kušanja također su obećavajuća. "Potencijal za proizvodnju vrlo kvalitetnog maslinovog ulja definitivno postoji."

Očekuje se da će se središnje i sjeverne regije oporaviti od prošlogodišnjeg uroda. "Za većinu tih regija, prošla je godina bila neparna, a ove sezone umjesto toga vidimo puno plodova na stablima", rekao je Ragno, misleći na prirodni ciklus naizmjeničnog rađanja masline.

Bolji učinak trebao bi djelomično nadoknaditi pad na jugu, čime će proizvodnja ostati ispod prošlogodišnje razine, ali vjerojatno viša od nekih od najranijih prognoza.

Italija ulazi u berbu 2026./27. s velikim količinama maslinovog ulja još uvijek na skladištu. Krajem srpnja zalihe su iznosile oko 233.000 tona, što je porast u odnosu na 162.000 tona godinu dana ranije, odnosno povećanje od više od 40 posto.

"Mislim da bismo u studenom mogli imati od 70.000 do 100.000 tona talijanskog maslinovog ulja još uvijek na zalihama, vjerojatno negdje oko 80.000 ili 90.000 tona", rekao je Ragno. "Ako će nova proizvodnja biti negdje između 270.000 i 290.000 tona, to je i dalje značajna količina ulja."

Ragno je nakupljanje zaliha djelomično pripisao neuobičajeno velikoj razlici u cijeni koja se tijekom prethodne berbe pojavila između talijanskog maslinovog ulja i ulja proizvedenog drugdje u Europskoj uniji.

"Bio je trenutak kada je cijena europskog maslinovog ulja pala na oko 4 do 4,50 eura po kilogramu, dok je talijansko ulje još uvijek bilo između 7 i 8 eura", rekao je. "Ta je razlika postala prevelika i mnogim je operaterima otežala prodaju talijanskog maslinovog ulja."

Ragno je naglasio da je održavanje premije za talijansko maslinovo ulje ključno za nagrađivanje kvalitete i održavanje proizvođača. Međutim, upozorio je da pretjerana razlika u cijeni u usporedbi s konkurentskim podrijetlima može oslabiti potražnju.

"Uvijek smo podržavali politiku temeljenu na vrijednosti jer samo vrijednost i kvaliteta mogu zaštititi proizvod", rekao je. "Ali kada razlika postane pretjerana u usporedbi s onim što se događa na međunarodnom tržištu, mogu se pojaviti problemi. Već neko vrijeme svjedočimo smanjenju potrošnje talijanskog maslinovog ulja, što se tek nedavno počelo smirivati kako su cijene pale."

Korekcija cijena bila je značajna. Prema Ismei, talijanskom institutu za usluge tržišta poljoprivrede i hrane, prosječne cijene ekstra djevičanskog maslinovog ulja na podrijetlu u kolovozu pale su na 4,86 eura po kilogramu, što je 49,3 posto manje nego u istom mjesecu 2025. godine. Do trećeg tjedna rujna, Ismea je izvijestila da su cijene španjolskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja iznosile 3,67 eura po kilogramu.

Pad je stvorio sve veće poteškoće za uzgajivače i mlinare kako se približava berba. "Sada vlada strah na selu", rekao je Ragno. "Uzgajivači se moraju suočiti s troškovima berbe i moramo se nadati da će cijene za njih ostati isplative."

"Ako masline imaju dobar prinos, operateri im mogu platiti više i nadoknaditi rad proizvođača", dodao je. "Ali ako je prinos nizak i maslinovo ulje koje proizlazi iz njega košta 7 ili 8 eura po kilogramu, dok se europsko ulje prodaje po znatno nižoj cijeni, onda postaje teško."

Talijanska udruženja mlinara AIFO i AFP nedavno su upozorila da značajne količine neprodane maslinove ulja blokiraju obrtni kapital u Apuliji, smanjujući likvidnost dostupnu mlinovima na početku nove berbe.

Udruge su pozvale regionalne vlasti da mlinovima dopuste korištenje vrijednosti njihovih zaliha maslinovog ulja u sklopu programa Puglia Moltiplica kako bi dobili kratkoročno financiranje.

Upozorili su da bi nedostatna likvidnost mogla ograničiti sposobnost mlinova da tijekom berbe kupuju masline i pravovremeno isplate poljoprivrednike.

U tom kontekstu, talijanska vlada zatražila je od Europske komisije aktivaciju poljoprivredne rezerve EU-a, navodeći kao razloge stalni pritisak na pad proizvođačkih cijena, rastuće zalihe i visoke troškove proizvodnje.

Vlada je također najavila Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo, ili DAO, novi digitalni dokument za praćenje osmišljen za integraciju sa sustavom SIAN i Telematskim registrom maslinovog ulja.

Mjera ima za cilj ojačati sljedivost i pooštriti kontrole nad kretanjem maslina i maslinovog ulja. Također bi skratila rok za evidentiranje operacija s šest na tri dana, a očekuje se da će stupiti na snagu u berbi 2027./2028.

Orgoglio Olivicolo, odbor uzgajivača i mlinara koji se zalaže za snažnije mjere potpore, pozdravio je inicijativu kao korak naprijed, ali je priopćio da će nastaviti s prosvjedima i drugim naporima kako bi osigurao veću javnu potporu za sektor.

Kako žetva započinje u nekoliko područja, konačni podaci o proizvodnji još bi se mogli promijeniti, osobito ako niže temperature i oborine poboljšaju veličinu plodova prije berbe.

"Potrebno nam je malo hladnijeg vremena i kiše", rekao je Ragno. "Ako uvjeti ostanu povoljni, postoji mogućnost berbe i proizvodnje vrlo dobrih ulja."