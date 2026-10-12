Jordan očekuje oporavak maslinovog ulja dok se mljeka pripremaju za berbu

Proizvodnja maslinovog ulja u Jordanu predviđa se gotovo udvostručiti na 30.000 metričkih tona, što bi moglo obnoviti izvoz i smanjiti cijene nakon prošlogodišnje teške berbe.

Jordan se priprema za oživljavanje proizvodnje maslinovog ulja, a vladini dužnosnici i predstavnici industrije predviđaju da bi proizvodnja mogla biti gotovo dvostruko veća nego u prethodnoj sezoni.

Khalil Al-Amro, pomoćnik glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede zadužen za poljoprivredni marketing i kvalitetu, rekao je da preliminarne terenske procjene ukazuju na to da bi proizvodnja mogla doseći otprilike 30.000 metričkih tona u godini berbe 2026./27., u usporedbi s godišnjom domaćom potrošnjom od oko 27.000 tona. Prognoza bi mogla ostaviti prostora za izvoz.

Prema Jordanskom zavodu za statistiku, proizvodnja maslinovog ulja pala je na 16.342 metričke tone u sezoni 2025./26., što je pad od 54,4 posto u odnosu na 35.828 tona iz prethodne sezone.

Odjel je izvijestio da je količina prerađenih maslina pala s 184.903 na 84.154 tone. Proizvodnja maslinovog ulja također je bila za 34,4 posto ispod povijesnog prosjeka zemlje za razdoblje od 2012. do 2024. godine od 24.923 tone.

Prirodni ciklus naizmjeničnog rađanja masline i varijacije u oborinama prepoznati su kao ključni čimbenici koji stoje iza fluktuacija u proizvodnji. Berba iz 2025. bila je najmanja zabilježena od 2009. godine.

Predstavnici industrije iznijeli su uglavnom slične prognoze proizvodnje, iako se njihove procjene domaće potrošnje razlikuju.

Fayad Al-Ziyoud, član Jordanske udruge proizvođača i izvoznika maslinarskih proizvoda i savjetodavnog odbora Međunarodnog vijeća za masline, procijenio je ukupnu proizvodnju maslina za novu berbu na između 220.000 i 230.000 tona.

Približno 30.000 tona maslina bit će iskorišteno za proizvodnju stolnih maslina, dok će se oko 200.000 tona preraditi za ulje.

Al-Ziyoud je predvidio proizvodnju maslinovog ulja od 28.000 do 31.000 tona. Na temelju svoje niže procjene domaće potrošnje, koju je procijenio na između 24.000 i 25.000 tona godišnje, predviđao je izvozni višak od 4.000 do 5.000 tona.

Također je rekao da uvoz, koji je bio dopušten kako bi se nadoknadio manjak iz prošle sezone, više neće biti potreban. Ograničenja izvoza neobrađenih maslina ostat će na snazi kako bi se zaštitila domaća prerada.

Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je nacionalnim mlincima za masline da započnu s radom 15. listopada i naložilo regionalnim poljoprivrednim vlastima da provedu tu odluku. Mljevenje prije tog datuma zabranjeno je prema propisima koji uređuju rad mlina za masline.

Prema riječima Taysira Najdawija, voditelja Udruge vlasnika i proizvođača mljekara za masline, 153 licencirane mljekare diljem Jordana pripremaju se za prijem maslina.

Povećane količine oborina pomogle su podići očekivanja za novu berbu, osobito u sjevernim regijama uzgoja maslina u Jordanu.

U Ajlounu, jednom od glavnih proizvođačkih područja u zemlji, poljoprivredni ravnatelj Sitan Sarhan izvijestio je o otprilike 600 milimetara oborina tijekom protekle kišne sezone. Pokrajina očekuje berbu od oko 43.000 tona maslina s otprilike 8.600 hektara maslinika.

Uz povoljnije vremenske prilike, vlasti su nastavile napore na poboljšanju zaštite usjeva i kvalitete maslina.

U travnju je Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo svoj nacionalni program integrirane zaštite maslina od štetnika do 2026. godine, distribuiravši 35.000 žutih ljepljivih zamki za praćenje i kontrolu te organiziravši 16 tečajeva obuke za poljoprivrednike.

Inicijativa slijedi nacionalnu kampanju u sektoru maslinarstva o kojoj je ranije izvijestio Olive Oil Times, a koja se usredotočila na suzbijanje maslinine mušice, smanjenje ostataka pesticida i poboljšanje poljoprivrednih praksi.

Samo u Ajlounu, poljoprivredne vlasti izvijestile su o distribuciji više od 3.000 mamaca za hranu i 3.000 obojenih zamki u sklopu napora za integrirano upravljanje štetočinama.

Očekuje se da će veća proizvodnja također utjecati na domaće cijene maslinovog ulja, iako se proizvođači i operateri mlina i dalje suočavaju s visokim troškovima poslovanja.

Najdawi je predvidio maloprodajne cijene između 90 (113,20 €) i 110 (138,36 €) jordanskih dinara za tradicionalnu limenu kutiju maslinovog ulja od 16 litara, ovisno o kvaliteti i tržišnim uvjetima.

To bi označilo pad u odnosu na 130 do 150 jordanskih dinara zabilježenih tijekom prethodne sezone, kada je oštar pad proizvodnje podigao cijene.

U nedavnom intervjuu za Roya News, Najdawi je rekao da su naknade za mljevenje povećane za 0,10 dinara po kilogramu proizvedenog maslinovog ulja, nakon što su ostale nepromijenjene otprilike 12 godina.

Prema Najdawiju, prethodna naknada od 0,65 dinara po kilogramu zadržana je unatoč rastućim operativnim troškovima. Povećanje na 0,75 dinara dodalo bi otprilike dva dinara trošku mljevenja jedne konzerve maslinovog ulja.

Najdawi je dio pritiska na troškove pripisao uvezenim rezervnim dijelovima i strojevima koji se ne proizvode lokalno. Al-Ziyoud je procijenio da se poljoprivrednici suočavaju s troškovima proizvodnje od najmanje 75 do 80 dinara po limenci maslinovog ulja.

Konačni utjecaj na cijene za potrošače ovisit će o stvarnim količinama proizvodnje, kvaliteti ubranih maslina i potražnji tijekom sezone.

Približavanje berbe također je obnovilo raspravu o tradicionalnim poljoprivrednim praksama, posebice o raširenom običaju čekanja prvih jesenskih kišnih padalina prije berbe maslina.

Poznata lokalno kao shtwat al-zaytoun, ili maslinin kiš, ta praksa odražava dugogodišnje uvjerenje da kiša povećava udio maslinovog ulja u plodu.

Međutim, poljoprivredni stručnjaci koje je intervjuirala jordanska novinska agencija Petra, uključujući Al-Ziyouda, pozvali su uzgajivače da se umjesto toga usredotoče na zrelost plodova. Objasnili su da kiša može povećati udio vode u plodu, a da pritom ne povećava nužno udio ulja.

Dok se mlina spremaju za početak rada, jordanske vlasti također pojačavaju napore kako bi zaštitile potrošače od prijevara s maslinovim uljem.

Ministarstvo poljoprivrede potaknulo je potrošače da kupuju maslinovo ulje od pouzdanih proizvođača, licenciranih mlinova i etabliranih trgovaca, upozoravajući na sumnjivo jeftine ponude i proizvode nepoznatog podrijetla.

U kolovozu su Agencija za hranu i lijekove i predstavnici industrije raspravljali o dodatnim mjerama zaštite za nadolazeću sezonu, uključujući mjere za poboljšanje sljedivosti, označavanje sezone proizvodnje na etiketama i ograničavanje prodaje praznih metalnih limenki.

Među preporukama je i apel na potrošače da probuše prazne limenke maslinovog ulja prije odlaganja. Mjera je namijenjena sprječavanju ponovne uporabe posuda za prodaju krivotvorenih proizvoda, čime se potrošačima daje uloga u zaštiti autentičnosti jordanskog maslinovog ulja.

Za poljoprivrednike u Ajlounu, očekivani oporavak ima posebno značenje nakon prošlogodišnje teške berbe.

U listopadu 2025., dok je prethodna berba tek započela, lokalni poljoprivrednik Jamil Abu Wissam rekao je jordanskom listu Al-Ghad da neke mlavile još nisu primile dovoljno maslina da bi počele s radom. Mnogi su stabla imala tako malo plodova da proizvođači nisu mogli zadovoljiti ni vlastite kućne potrebe.

Neki su se poljoprivrednici, objasnio je, odlučili ne brati nekoliko preostalih maslina na svojim stablima, bojeći se da bi taj napor mogao oštetiti grane i ugroziti sljedeću sezonu.

U razgovoru za Al-Ghad u rujnu 2026. Abu Wissam je opisao obnovljeno iščekivanje uoči nadolazeće žetve, koja obiteljima osigurava maslinovo ulje i konzervirane masline za vlastitu potrošnju, kao i prihod od prodaje viška.

"Svi s nestrpljenjem iščekuju blagodati stabla koje se stoljećima drži na obroncima Ajlouna", rekao je Abu Wissam za Al-Ghad.