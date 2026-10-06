Berba u slovenskoj Istri donijela je visoku kvalitetu i niske prinose

Niski prinosi ulja iskušavaju proizvođače u slovenskoj Istri, no iznimno zdravo voće i visoke razine polifenola podižu očekivanja u pogledu kvalitete uroda iz 2026. godine.

Dok se prvi jesenski magla spušta nad brege slovenske Istre, maslinici i mlinovi diljem regije ulaze u najprometniji dio berbe 2026. godine.

Sezona se oblikuje kao jedna od krajnosti. Dugotrajna ljetna suša i visoke temperature prisilile su uzgajivače da donesu teške odluke o berbi, dok iznimno zdravo voće podiže očekivanja u pogledu kvalitete ulja.

Vrijeme berbe uvijek je kompromis između količine i kvalitete. – Maja Podgornik, Institut za kulturu masline pri Znanstveno-istraživačkom centru Koper

Iako je tradicionalni događaj Oljka županov, organiziran pod pokroviteljstvom Udruge maslinara slovenske Istre (DOSI), simbolično označio početak berbe 25. rujna na Belvederu iznad Izola, rad u nekim nasadima započeo je znatno ranije.

9. rujna zadruga Terra Centuria započela je ultra-ranu berbu još zelenih maslina.

Tražeći izuzetno visoke koncentracije polifenola koji djeluju povoljno na zdravlje, zadruga je preradila svoje prve masline u vlastitoj eksperimentalnoj mikro-mlinici, namjerno žrtvujući prinos ekstrakcije u potrazi za kvalitetom.

"Naša ulja ove godine dosegnula su čak 2.473 miligrama polifenola po kilogramu, što je znatno iznad praga od 250 miligrama po kilogramu za ulja sa zdravstvenim svojstvima koji je utvrdila Europska komisija," rekao je za Olive Oil Times Danijel Stojković Kukulin, nagrađivani uzgajivač maslina i znanstvenik.

Stojković Kukulin, stručnjak za molekularnu genetiku i biotehnologiju, pokrenuo je i suosnovao zadrugu.

Komercijalne mlavnice nisu počele s radom punim kapacitetom do kraja rujna, nakon što je većina maslina lokalnih uzgajivača dosegla tehnološku zrelost.

Prinosi ekstrakcije pokazali su se kao jedna od glavnih briga istarskih uzgajivača ove jeseni.

Prve preše u rujnu dale su iznimno niske prinose ulja od samo šest do devet posto, što znači da je za proizvodnju jednog litra ulja bilo potrebno čak 15 kilograma maslina.

Početkom listopada, kako je plod postupno sazrijevao, prinosi su porasli na prosječno devet do 13 posto, ali su ostali znatno ispod dugoročnih prosjeka.

Unatoč razočaravajućim prinosima, uvjeti su dali razlog za optimizam. Dok je prethodna sezona bila obilježena stalnim pritiskom štetočina i vlage, vruće i suho ljeto 2026. godine naglo je smanjilo populaciju maslinine mušice.

Uzgajivači izvještavaju da je plod koji stiže u mlinove iznimno zdrav, bez probušena i unutarnje truleži povezane s oštećenjima od štetočina, što smanjuje rizik od nedostataka u fermentaciji.

Maja Podgornik, voditeljica Instituta za kulturu masline pri Znanstveno-istraživačkom centru Koper, također je istaknula neuobičajene uvjete predstavljajući novu tehničku publikaciju "Kada je pravo vrijeme za berbu maslina?"

Podgornik je rekla da će se ulja ove godine snažno odraziti na specifične mikroklimatske uvjete pojedinih nasada zbog izraženog stresa od suše.

Ona očekuje ulja s osobito visokim koncentracijama fenolnih spojeva, što rezultira izraženijom, ali ugodnom gorčinom i snažnom pikantnošću.

Njezina glavna poruka proizvođačima jest da je vrijeme berbe uvijek kompromis između količine i kvalitete. Dodala je da se potencijal zdravog ploda potom mora sačuvati u mlinu pažljivo kontroliranom preradom na temperaturi ispod 27 °C.

Četrnaest slovenskih proizvođača u Slow Food vodiču za ekstra djevičanska maslinova ulja za 2026. godinu dijeli naglasak na očuvanju prirodnih svojstava ploda.

Među njima je i organska farm Olje Morgan u Grintovcu kraj Šmarja, čije je ulje dobilo priznanje Grande Olio vodiča.

Obrt s 1.200 stabala vodi Jenny Morgan, prva i trenutačno jedina žena u Sloveniji koja posjeduje nacionalnu strukovnu kvalifikaciju NPK Oljkar za uzgoj maslina.

Jenny Morgan, prva profesionalna maslinarka u Sloveniji, zadovoljna je ovogodišnjim prinosom i kvalitetom organskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Morgan nastoji kombinirati organsku proizvodnju s turizmom vezanim uz maslinovo ulje, uključujući planove za glamping smještaj unutar maslinika.

"Naši se kupci stalno vraćaju jer nam vjeruju, a potražnja za visokokvalitetnim uljem raste svake godine", rekla je Morgan. "Moja se vizija unutar obitelji donekle razlikuje od očeve. Želim napraviti još jedan korak naprijed, ne samo kroz maslinovo ulje, već i proširujući naš asortiman prirodne kozmetike na bazi masline i stvarajući autentična turistička iskustva na imanju."

"Međunarodno priznanje, poput onog od Slow Fooda i zlata u New Yorku, ne samo da podiže naš profil na globalnoj razini, već je i ogromno priznanje za cijelu našu regiju", dodala je. "U izazovnim godinama poput ove ključno je ostati predan organskom pristupu i ponuditi tržištu nešto doista jedinstveno."

U mlinici Oljarna Babič u Babiči, u blizini Mareziga, obiteljski mlin radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu tijekom vršne sezone kako bi se osiguralo da se masline prerađuju unutar nekoliko sati od berbe.

Voditelj mlinice je Sandi Babič, a njegov sin Rok također je aktivno uključen u poslovanje, spajajući obiteljsko iskustvo s ekspertizom stečenom na Institutu za kulturu masline.

Obitelj je ove jeseni dobila i međunarodno priznanje. Početkom listopada konzorcij Čisti svet, povezan s talijanskim časopisom Teatro Naturale, dodijelio je mlinu nagradu Zeleni vrpci za održivo poslovanje i tumačenje lokalnih tradicija kroz ekološki osviještenu tehnologiju.

Moderni dvofazni sustavi mlina, uključujući opremu tvrtke Officine Meccaniche Toscane (OMT), ne zahtijevaju dodatnu vodu tijekom prerade. Nusproizvodi, uključujući maslinovu šljunku, koriste se za proizvodnju bioplina i prirodnog gnojiva.

Obiteljsko maslinovo ulje također je osvojilo treće mjesto na ovogodišnjem natjecanju BIOL u Rimu, a mlin je uvršten u Slow Food vodič za 2026. godinu.

Niži prinosi ekstrakcije i rastući troškovi proizvodnje pridonijeli su skromnom povećanju cijena svježe proizvedenog maslinovog ulja ove sezone.

Standardno ekstra djevičansko maslinovo ulje koje proizvođači prodaju izravno košta od 18 do 22 eura po litri, dok se premium ulja s ranog berba i ona s zaštićenom oznakom izvornosti prodaju po cijeni od 25 do 35 eura za bocu od 500 mililitara.

Stručnjaci savjetuju filtriranje maslinovih ulja iz ranih berbi kako bi se uklonila preostala vlaga te njihovo skladištenje na tamnom mjestu na stabilnoj temperaturi između 15 °C i 18 °C kako bi se sačuvala njihova fenolna spojeva.

Uz vrhunska ulja u kojima dominira autohtona sorta istarska bjelica, kao i tradicionalne sorte crnica i buža, slovenski proizvođači sve više razvijaju proizvodnju stolnih maslina u malim serijama.

Iako su količine male i uglavnom namijenjene lokalnim degustacijskim salonima, masline prirodno uklonjenog gorčine u salamuri s lokalnim začinskim biljem i maslinova namaza postaju dio rastuće ponude kulinarskog turizma regije.

Slovenija ima oko 500.000 stabala masline posađenih na nešto više od 2.000 hektara, od čega se 96 posto nalazi u slovenskoj Istri.

Sektor ostaje vrlo fragmentiran, a prosječna farma obuhvaća samo 0,4 do 0,5 hektara. U zemlji postoji 36 registriranih mljekova, a domaća proizvodnja zadovoljava samo oko 15 posto nacionalne potražnje za maslinovim uljem.

Umjesto da se natječu masovnom proizvodnjom, mnogi slovenski uzgajivači usmjerili su se na vrhunsku kvalitetu, modernu tehnologiju mljevenja i znanstvenu stručnost.

Za proizvođače koji se suočavaju s još jednom izazovnom berbom, zdravo voće, visoke koncentracije fenola i kontinuirana ulaganja u kvalitetu jačaju položaj Slovenije kao male, ali sve prepoznatljivije zemlje proizvođača maslinovog ulja.