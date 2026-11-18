Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw pridružila se maslinarima u Istri na ovogodišnjoj berbi, posjetivši Agrolagunu blizu Poreča kako bi se upoznala s proizvodnjom maslinovog ulja u regiji i izazovima s kojima se proizvođači suočavaju nakon sezone ekstremnih vremenskih uvjeta.

Vidjeti cijeli proces izbliza pružilo mi je potpuno novo poštovanje prema brizi, strpljenju i napornom radu koji stoje iza svake kapi. – Nicole McGraw, veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj

McGraw, koja je od preuzimanja diplomatske dužnosti mnogo putovala po Hrvatskoj, sudjelovala je u berbi zajedno s lokalnim radnicima, koristeći rukavice i mehanički tresalj za masline kako bi sabrala plodove s drveća sorti Leccino i Picholine.

"Imala sam zadovoljstvo sudjelovati u berbi maslina", rekla je McGraw. "Brala sam masline i iz prve ruke iskusila kako se od njih dobiva maslinovo ulje."

Njezin je domaćin bio Josip Barišić, direktor proizvodnje i glavni enolog tvrtke Agrolaguna, koji joj je objasnio metode uzgoja i prerade koje stoje iza maslinovih ulja te tvrtke.

"Kad sam vidjela cijeli proces izbliza, stekla sam potpuno novo poštovanje prema brizi, strpljenju i napornom radu koji stoje iza svake kapi", rekla je McGraw.

Posjet veleposlanice dogodio se tijekom posebno izazovne sezone berbe, obilježene dugotrajnom ljetnom sušom, nakon koje su uslijedile obilne jesenske kiše.

Od ljetne suše do jesenskih kiša

Temperaturi su u dijelovima regije tijekom ljeta premašile 40 °C, dok su suhi uvjeti potrajali gotovo do sredine rujna.

Dugotrajna suša može ograničiti nakupljanje ulja u maslinama u razvoju. Pod jakim stresom od suše stabla mogu davati manji plod ili otpustiti dio uroda kako bi sačuvala resurse.

U jesen su se uvjeti naglo promijenili, kada su produljene oborine natopile tla i omele radove na berbi. Mokro tlo otežalo je ulazak strojeva u neke nasade, prisiljavajući proizvođače da rade u sve nepredvidljivijim vremenskim uvjetima.

Unatoč tim poteškoćama, Agrolaguna je zadržala prinose usporedive s prošlogodišnjima ili nešto veće, prema riječima Mije Vukdragović iz marketinškog odjela Badela.

Agrolaguna upravlja s više od 68.000 stabala masline na 226 hektara u zapadnoj Istri. U vrijeme izvješća, tvrtka je dovršila više od polovice planiranog berba, sakupljajući masline s otprilike 30.000 stabala.

Navodnjavanje pomaže u zaštiti proizvodnje

Značajan čimbenik u uspjehu tvrtke bila je njezina ulaganja u navodnjavanje.

Agrolaguna navodnjava oko 110 hektara maslinika na području Červara, gdje se nalazi plantaža površine 130 hektara koju tvrtka opisuje kao najveću u Istri.

Voda se dovodi iz rezervoara Mateši, infrastrukturni projekt financiran od Županije istarske. Sustav je pomogao održati razvoj plodova tijekom duljih razdoblja bez oborina.

Tvrtka je također izvijestila o zdravom voću, uz ograničen pritisak maslinine mušice, čiju aktivnost mogu suzbiti produljena razdoblja ekstremne vrućine.

Agrolaguna očekuje proizvodnju između 140.000 i 160.000 litara maslinovog ulja ove sezone.

Nova mlinarska linija utrostručuje kapacitet prerade

Uz navodnjavanje, tvrtka je uložila i u bržu preradu kako bi se očuvala kvaliteta maslinovog ulja tijekom berbe prekinute kišom.

Ove je godine Agrolaguna u svojoj mljekami u Poreču uvela potpuno automatiziranu liniju za preradu, povećavši kapacitet s 1,6 na pet metričkih tona maslina po satu.

Prošireni pogon omogućuje preradu ubrane masline unutar osam do 12 sati od sakupljanja, čime se smanjuje vrijeme koje plodovi čekaju prije mljevenja.

Brza prerada važna je za očuvanje kvalitete maslinovog ulja, osobito kada vlažni uvjeti berbe povećavaju rizik od kvarenja plodova.

Prema proizvođaču, dobivena ulja odlikuju se aromama zelenog voća, svježinom i ugodnom pikantnošću.

Agrolaguna plasira svoja ekstra djevičanska maslinova ulja pod markom Ol Istria, uključujući monovarietetska ulja dobivena od sorti Picholine, Pendolino, Leccino te autohtonih istarskih sorti Istarska Bjelica, Rošinjola i Črnica, kao i mješavine odabranih sorti.

Ulja tvrtke dobila su priznanja na međunarodnim natjecanjima, uključujući NYIOOC World Olive Oil Competition.

Ol Istria također nosi certifikat zaštićene oznake izvornosti Istra, koja propisuje zahtjeve za geografsko podrijetlo, odobrene sorte maslina i metode proizvodnje, uključujući temperature prerade koje ne prelaze 27 °C.

Reputacija Istre po kvaliteti rasla je na međunarodnoj razini, a regija je višestruko prepoznata u vodiču za maslinovo ulje Flos Olei.

Nakon razgledavanja nasada i kušanja svježe proizvedenih ulja, McGraw je zahvalila svojim domaćinima što su je upoznali s još jednim aspektom hrvatskog poljoprivrednog života.

"Hvala mojim divnim hrvatskim domaćinima u Agrolaguni Poreč što su sa mnom podijelili ovo iskustvo", rekla je. "Što više vremena provodim u Hrvatskoj, to se sve više zaljubljujem u njezine ljude, tradicije, kuhinju i prekrasan krajolik."