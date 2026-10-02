Program sommeliera maslinovog ulja razvija vještine i zajednicu u Sjevernoj Europi

Nakon pet dana intenzivne obuke u Nizozemskoj, sudionici programa za sommelier certifikaciju časopisa Olive Oil Times otišli su s oštrijim senzornim vještinama i dubljim razumijevanjem maslinovog ulja.

"Vidjela sam ih sve kako zatvaraju oči da bi se duboko uronili u nijanse tog veličanstvenog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Sva njih 25. Bio je to savršen trenutak", rekla je Christianne Noordermeer Van Loo, izvršna direktorica Akademije maslinovog ulja, prisjećajući se posljednjeg dana najnovijeg Sommelier Certification Programa časopisa Olive Oil Times u Nizozemskoj.

Vidjela sam ih sve kako zatvaraju oči da bi se duboko uronili u nijanse tog veličanstvenog ekstra djevičanskog maslinovog ulja. – Christianne Noordermeer Van Loo, izvršna direktorica, Akademija maslinovog ulja

Nakon pet intenzivnih dana istraživanja svijeta maslinovog ulja, od uzgoja i mljevenja do senzorne procjene, sudionici su se u petak tiho smjestili i ocjenjivali posljednje ekstra djevičansko maslinovo ulje.

"To je bilo najbolje maslinovo ulje koje smo imali za podijeliti, najfinije", rekla je Noordermeer Van Loo.

Samo nekoliko dana ranije neki su se mučili prepoznati poznate arome, poput rajčice, u maslinovom ulju. Sada su procjenjivali voćnost, arome i nedostatke, pristupajući ulju na isti način kao što bi to činili članovi kušateljskog panela na formalnom natjecanju.

"Za mene je to bio trenutak koji me je oduševio", rekla je Noordermeer Van Loo. "Stvarno su mnogo naučili."

"To je bilo tako prekrasno maslinovo ulje", rekao je Jan, koji je završio petodnevni program. "Simbol u mom sjećanju."

Drugo europsko izdanje Programa certificiranja somelijera održano je u rujnu, nakon inauguralnog europskog izdanja 2025. godine.

Olive Oil Times i Olive Oil Academy pokrenuli su program kako bi proširili znanje o maslinovom ulju i senzornu obuku u Sjevernoj Europi kroz kurikulum koji obuhvaća senzornu procjenu, uzgoj i mljevenje, zdravlje i prehranu, kulinarsku primjenu i kontrolu kvalitete.

Ove godine, rekla je Noordermeer Van Loo, instruktori su bili potaknuti da svoje predmete međusobno povežu. "Aromatski stol", osmišljen kako bi pomogao studentima izgraditi senzorni rječnik koristeći poznate sastojke, bio je među najviše ocijenjenim aktivnostima.

Međutim, ono što ju je najviše pogodilo bila je raznolikost polaznika. Među sudionicima su bili konzultant za informacijske tehnologije, učiteljica, vlasnici restorana, proizvođači maslinovog ulja, medicinski djelatnici i ljudi koji razmišljaju o pokretanju novih poslova ili karijera vezanih uz maslinovo ulje. Jedan američki sudionik savjetuje javnu upravu o poljoprivrednim pitanjima.

"Povezuju se na način da se u normalnom životu nikada ne ukrštaju", rekla je Noordermeer Van Loo. "Već nakon nekoliko sati od početka, postali su grupa."

Različiti su sudionici bili privučeni različitim dijelovima tečaja. Renate je rekla da je kombinacija teorije i senzornog iskustva stvorila mnoga "aha" trenutka tijekom tjedna, osobito dok su sudionici učili prepoznavati nedostatke, nijanse i arome.

Drugo europsko izdanje programa certifikacije sommeliera časopisa Olive Oil Times okupilo je raznoliku skupinu sudionika na pet dana osposobljavanja iz senzorne analize, znanosti o proizvodnji, zdravlja i maslinovog ulja.

Također je istaknula vrijednost razumijevanja proizvodnje maslinovog ulja u cjelini, od uzgoja i berbe do senzorne procjene.

Jan se usredotočio na pokrivanje cijelog lanca vrijednosti u programu, uključujući sorte, bioraznolikost, uzgoj, berbu, mljevenje, senzornu procjenu, natjecanja, zdravlje i poslovanje.

Rekao je da je najvrijednija lekcija bila razumjeti što je potrebno za proizvodnju visokokvalitetnog maslinovog ulja, od poljoprivrednih praksi do prvih faza proizvodnje.

Za drugog sudionika stvari su se posložile kada je počeo povezivati opisne pojmove obrađene na nastavi s onim što je zapravo mogao pomirisati i okusiti.

"Mogao sam razaznati koje je ulje koje i koje je neispravno", rekao je. "Tada su mi stvari počele imati smisla."

Noordermeer Van Loo rekla je da je to spoznaju viđala kako se ponavlja tijekom cijelog tjedna. U početku bi sudionici mogli dovoditi u pitanje kako itko može osjetiti miris rajčice, artičoke ili druge opisne pojmove u maslinovom ulju.

U različitim trenucima tijekom tečaja, rekla je, svaki je doživio ono što je ona opisala kao "efekt eureke", kada se iskustvo, prepoznavanje arome i kušanje počnu povezivati.

Do petka je više od 30 posto sudionika završilo kušanje bez ijedne pogreške, rekla je.

Zdravlje i bioraznolikost istaknuli su se za druge. Elvira je opisala sesiju o bioraznolikosti u maslinicima kao "otkrivanje novog svijeta" i rekla da ju je Simon Pooleova prezentacija o maslinovom ulju i zdravlju potaknula da temu dodatno istraži.

Poole, jedan od instruktora tečaja, liječnik je i autor iz Ujedinjenog Kraljevstva čiji se rad usredotočuje na zdravstvene znanosti i prehrambene primjene ekstra djevičanskog maslinovog ulja i mediteranske prehrane.

David je slično rekao da su mu Pooleovi satovi pomogli razjasniti ulogu polifenola i potaknuli njegov interes za podučavanje drugih o ekstra djevičanskom maslinovom ulju i mediteranskoj prehrani.

Neki su se sudionici više usmjerili na mljevenje, drugi na zdravlje, senzorsku analizu ili bioraznolikost, rekla je Noordermeer Van Loo.

Za mnoge se tečaj nije završio u petak.

Jedan je sudionik rekao da svakodnevno kuša maslinova ulja otkako je završio program. Drugi je rekao da nije prošao ni dan a da nije kušao ulja, uključivao ih u obroke ili čitao više o njima.

Sudionici su se također pridružili mreži alumni Akademije, a Noordermeer Van Loo je rekao da se oko 70 posto ovogodišnje generacije već upisalo u Klub kušača, inicijativu koja članovima omogućuje da nastave usavršavati svoje vještine kušanja.

Članovi primaju kutije za degustaciju s istim izborom maslinovih ulja i sudjeluju u online večernjim sesijama, gdje degustatori iz različitih zemalja uspoređuju i raspravljaju o svojim dojmovima.

Neki su sudionici postali nervozni dok su čekali svoje certifikate. Noordermeer Van Loo rekla je da ju je nekoliko njih kontaktiralo, zabrinutih da možda nisu položili prije nego što su stigli službeni rezultati iz ureda Olive Oil Timesa u New Yorku.

Svi su položili. Ubrzo nakon toga počela je primjećivati kako se certifikati pojavljuju na računima sudionika na društvenim mrežama.

Noordermeer Van Loo također primjećuje znakove rastućeg interesa za edukaciju o maslinovom ulju izvan tradicionalnih zemalja proizvođača. Ovogodišnja generacija uključivala je troje sudionika iz Njemačke, u usporedbi s nijednim u prethodnom izdanju, a ona se nada da će doprijeti do više ljudi u Danskoj, Švedskoj i drugim sjevernoeuropskim zemljama.

Treće europsko izdanje Programa certificiranja somelijera zakazano je za rujan 2027.

"To se nastavlja i nastavlja", rekla je Noordermeer Van Loo. "Naše je zapažanje da raste interes za znanje o maslinovom ulju i iskustvo kušanja."