I coltivatori di olive della Dalmazia premiati dopo un risultato impeccabile

I produttori di olio d'oliva della contea di Spalato-Dalmazia, in Croazia, hanno ottenuto riconoscimenti per tutte e 25 le loro candidature al NYIOOC 2026, spingendo i funzionari regionali a garantire un sostegno costante al settore.

I funzionari regionali hanno reso omaggio ai produttori di olio d’oliva della contea croata di Spalato-Dalmazia dopo che questi hanno ottenuto riconoscimenti per tutte e 25 le campioni presentate al Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC 2026.

I produttori della contea hanno ottenuto 17 medaglie d’oro e otto d’argento, contribuendo all’ottimo risultato dei produttori di olio d’oliva croati, che a livello nazionale hanno raccolto 128 premi, tra cui 103 d’oro e 25 d’argento.

«In termini di qualità, siamo il Paese più costante al mondo. » – Filip Erceg, enologo di Zara

La Croazia si è classificata al secondo posto per numero di premi, dietro all’Italia, che ne ha ricevuti 166, tra cui 121 d’oro e 45 d’argento. La Grecia si è classificata al terzo posto con 106 premi, seguita dagli Stati Uniti con 94 e dalla Spagna con 85.

«Siamo secondi al mondo», ha affermato Zlata Šunjić, olivicola della contea di Spalato-Dalmazia.

Anche i produttori croati hanno ottenuto una percentuale di successo particolarmente elevata. Dei 144 oli presentati, 128 hanno ricevuto un riconoscimento, con una percentuale di successo di quasi l’89%, rispetto al 79% dell’Italia.

I funzionari regionali rendono omaggio ai produttori

Per i produttori della contea di Spalato-Dalmazia, il riconoscimento è stato particolarmente significativo: tutti i 25 oli presentati hanno ricevuto un premio.

«Questi premi significano molto per noi», ha affermato Šunjić. «Vogliamo produrre oli extravergini di oliva ancora migliori. Viviamo per questo, ci dedichiamo a questo, e ciò ci dà un enorme incoraggiamento».

Il prefetto della contea di Spalato-Dalmazia, Blaženko Boban, ha organizzato un ricevimento in onore dei produttori premiati, si è congratulato con loro per i risultati ottenuti e ha ribadito l’impegno della contea a sostenere il settore.

Il tasso di successo perfetto al NYIOOC ha portato riconoscimento agli olivicoltori dalmati, anche se l’aumento dei costi e la concorrenza delle importazioni più economiche minacciano la redditività.

Boban ha sottolineato un’iniziativa dei leader di quattro contee dalmate volta a proteggere e rafforzare l’identità regionale dell’olio d’oliva dalmata di alta qualità.

Ha inoltre sollecitato una maggiore promozione e una più stretta collaborazione tra coltivatori ed esperti agricoli per plasmare il futuro del settore, occupandosi anche di irrigazione e del ripristino delle aree danneggiate dagli incendi boschivi.

Gran parte del terreno bruciato era in precedenza ricoperto da foreste di pini. A fronte delle mutevoli condizioni climatiche, i coltivatori hanno sostenuto la piantumazione di ulivi nelle aree idonee anziché il ripristino della copertura pinosa.

Boban ha affermato che la contea continuerà a finanziare l’acquisto di ulivi e altre piantine da frutto. Ha incoraggiato i coltivatori a presentare regolarmente domanda per i programmi di assistenza della contea.

Secondo Boban, la contea di Spalato-Dalmazia ha contribuito a finanziare oltre quattro milioni di piantine di alberi da frutto mediterranei, ulivi e viti attraverso un programma che proseguirà.

La produzione tradizionale deve affrontare le pressioni del mercato

Ivica Ljubenkov, presidente dell’Associazione croata degli olivicoltori e dei produttori di olio d’oliva, ha sollecitato una maggiore promozione degli oli d’oliva dalmati e un miglioramento dell’irrigazione dei terreni agricoli trascurati.

Ha affermato che i concorsi internazionali offrono una preziosa visibilità ai produttori, ma richiedono anche quote di iscrizione che gli agricoltori spesso pagano di tasca propria.

Sebbene le amministrazioni delle contee forniscano già assistenza finanziaria, Ljubenkov ha sostenuto che un maggiore sostegno alle spese relative ai concorsi contribuirebbe ad aumentare la visibilità della Dalmazia sui mercati internazionali.

Ha inoltre avvertito che i produttori nazionali stanno incontrando crescenti difficoltà a vendere i propri oli, poiché le importazioni più economiche stanno guadagnando terreno sul mercato croato. Ljubenkov ha messo in discussione la qualità di alcuni prodotti importati e ha affermato che i metodi di produzione tradizionali contribuiscono a determinare prezzi più elevati per gli oli prodotti localmente.

Interrogato sui prezzi che raggiungono i 40 euro al litro per alcuni oli d’oliva istriani, ha sottolineato la natura ad alta intensità di manodopera della produzione croata.

A differenza dei grandi produttori in Spagna, Italia e altri paesi del Mediterraneo, molti coltivatori croati fanno ampio ricorso al lavoro manuale. Secondo Ljubenkov, la sola raccolta incide per circa il 40-50 per cento sul prezzo finale dell’olio.

Sebbene la meccanizzazione possa ridurre i costi, ha sostenuto che la raccolta manuale consente ai coltivatori di selezionare con cura i frutti e di mantenere elevati standard qualitativi.

La qualità prima della quantità

Le due principali regioni olivicole della Croazia, l’Istria e la Dalmazia, producono insieme una quantità stimata tra le 3.500 e le 5.000 tonnellate metriche di olio d’oliva all’anno, una frazione delle oltre 1,3 milioni di tonnellate prodotte in Spagna.

Nonostante la differenza di scala, i produttori croati sostengono che i risultati ottenuti nella concorrenza internazionale dimostrino la forza e la costanza dei loro oli.

«Quando si parla di qualità, siamo il paese più costante al mondo», ha affermato Filip Erceg, enologo di Zara.

Al NYIOOC del 2026, l’Istria e la vicina regione del Quarnero hanno ottenuto 54 premi, tra cui 51 medaglie d’oro. Le quattro contee della Dalmazia hanno ricevuto complessivamente 74 premi, tra cui 52 medaglie d’oro.

I risultati riflettono anche il successo costante dei singoli produttori croati. Il produttore istriano Avistria si colloca all’ottavo posto nella classifica dei produttori citati nei concorsi internazionali, mentre il produttore dalmata Ivica Vlatković ha collezionato 25 premi a New York dal 2017.