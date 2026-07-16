In Provenza apre un nuovo centro di formazione e degustazione dedicato all’olio d’oliva

Il nuovo centro presso il Domaine de La Royère offrirà corsi di formazione certificati, laboratori sensoriali e programmi dedicati alla qualità, alla sostenibilità e al turismo olivicolo.

Un nuovo centro di formazione e degustazione professionale dedicato all’olio d’oliva ha aperto i battenti al Domaine de La Royère a Oppède, un villaggio nella regione del Luberon, nel sud della Francia.

Il centro è stato fondato da L’HOVE, acronimo di L’Huile d’Olive Vierge Extra, in collaborazione con Valérie e Yannick Panagiotis, proprietari del Domaine de La Royère.

L’HOVE è gestito dalle oleologhe Cécile Le Galliard, Cécile Cron e Alexandra Gauquelin-Roché. L’organizzazione ha dichiarato che la nuova struttura offrirà formazione professionale, educazione dei consumatori e opportunità di scambio tecnico nel settore dell’olio d’oliva.

Il centro comprende una sala di degustazione professionale dell’olio d’oliva attrezzata secondo i protocolli stabiliti dal Consiglio Oleicolo Internazionale, oltre ad aule e spazi per laboratori sensoriali.

I programmi saranno rivolti a olivicoltori, frantoiani, distributori, chef e altri professionisti del settore alimentare. Il piano di studi comprende corsi tecnici che coprono le diverse fasi della filiera dell’olio d’oliva e una certificazione professionale riconosciuta da France Compétences.

L’HOVE ha comunicato che l’avvio dei corsi online è previsto per settembre, a integrazione dei programmi che si terranno presso il centro durante tutto l’anno.

L’organizzazione prevede inoltre di utilizzare la sede per dibattiti e ricerche applicate relative alla qualità dell’olio d’oliva, alla gestione delle risorse idriche, alla salute del suolo e agli usi produttivi dei sottoprodotti della molitura delle olive.

Si prevede che altre aree di studio includano la produzione sostenibile, la biodiversità, l’analisi sensoriale e lo sviluppo del turismo legato all’olio d’oliva.

L’HOVE ha dichiarato di voler sviluppare partnership con università, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali, sebbene non siano ancora state annunciate collaborazioni specifiche.

I piani futuri per la sede prevedono un arboreto dedicato alle varietà di olivo, un frantoio sperimentale, incontri scientifici e programmi di ricerca collaborativa.

I fondatori del centro hanno affermato che l’iniziativa sosterrà anche la cooperazione tra la Francia e altri paesi mediterranei produttori di olive attraverso la formazione professionale e lo scambio di pratiche tecniche.