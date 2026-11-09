La Spagna inasprisce le norme sulla tracciabilità delle spedizioni di olio d'oliva

La Spagna ha rafforzato il proprio sistema di tracciabilità dell’olio d’oliva con nuove norme volte a migliorare il controllo delle spedizioni nazionali e delle importazioni ed esportazioni di olio d’oliva e di olio di sansa di oliva.

Le misure modificano le norme di qualità introdotte nel 2021, rafforzando gli obblighi a carico degli operatori coinvolti nel trasporto, nella ricezione e nell’importazione di olio d’oliva.

Non stiamo ricominciando da zero, ma migliorando uno strumento che ha posto la Spagna all’avanguardia nella tracciabilità dell’olio d’oliva – Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione (MAPA), Spagna

«Negli ultimi cinque anni abbiamo imparato molto dal funzionamento del REMOA e abbiamo individuato alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati», ha dichiarato il Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione (MAPA) a Olive Oil Times.

La Spagna ha introdotto il REMOA, il proprio registro elettronico per il tracciamento dei movimenti dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa di oliva, nel 2021 nell’ambito di una più ampia revisione delle normative nazionali sulla qualità dell’olio d’oliva.

Secondo il MAPA, le nuove misure mirano a migliorare l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni registrate lungo tutta la filiera, in particolare per le spedizioni alla rinfusa e le importazioni da paesi al di fuori dell’Unione Europea.

In base alla normativa originaria, gli operatori dovevano segnalare i movimenti di olio sfuso al sistema elettronico prima della spedizione, e ogni spedizione doveva essere accompagnata da documenti identificativi del prodotto.

A cinque anni dall’introduzione del sistema, la sua applicazione ha evidenziato lacune nelle informazioni a disposizione degli ispettori. Alcune spedizioni rimanevano registrate come spedite senza conferma di consegna, i documenti analitici non venivano inseriti in modo coerente nel registro e persisteva incertezza su quali operatori fossero responsabili della segnalazione di determinate importazioni.

Il nuovo Regio Decreto 808/2026 affronta tre aree identificate come bisognose di miglioramento.

Esso introduce una definizione più chiara del destinatario finale dell’olio d’oliva importato, identificando l’operatore responsabile di garantire che le spedizioni in arrivo in Spagna da paesi terzi o da altri Stati membri dell’UE siano provviste della documentazione richiesta.

Per le spedizioni alla rinfusa destinate ad altri Stati membri dell’UE, a paesi terzi o a settori industriali al di fuori di quello dell’olio d’oliva, l’operatore in possesso dell’olio al momento della spedizione rimane responsabile della notifica al REMOA.

Gli operatori devono ora caricare su REMOA i rapporti analitici o documenti equivalenti firmati al momento della registrazione dei movimenti di olio sfuso. In precedenza, tali documenti accompagnavano le spedizioni ma non venivano necessariamente inseriti nel registro elettronico.

I destinatari devono inoltre confermare l’arrivo delle spedizioni di olio sfuso e verificare che le consegne corrispondano alle informazioni precedentemente comunicate. Ciò consente di completare formalmente i movimenti, anziché lasciarli in sospeso senza conferma di consegna.

Tuttavia, la conferma di ricezione non implica che il destinatario abbia accettato l’olio come conforme ai requisiti di qualità o ad altre normative applicabili. L’obbligo consiste nel registrare la consegna e verificare che corrisponda alle informazioni dichiarate, non nel certificare la qualità dell’olio.

«Fino ad ora, potevamo disporre di informazioni sulla partenza di una spedizione di olio senza avere sempre la conferma che il movimento fosse stato completato», ha spiegato il Ministero.

L’integrazione della documentazione analitica nel REMOA consentirà inoltre agli ispettori di accedere direttamente alle informazioni a sostegno della classificazione dichiarata per ciascuna spedizione.

Le modifiche richiederanno alle imprese che trattano olio d’oliva sfuso di fornire una documentazione più dettagliata e di rendere conto delle spedizioni ricevute, in particolare quelle provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Il regolamento consente inoltre alle autorità di considerare i documenti equivalenti ai rapporti analitici come prove ai fini della valutazione dei rischi e della pianificazione delle ispezioni.

Colmando queste lacune, le autorità spagnole prevedono di ottenere un quadro più chiaro di come l’olio d’oliva si muove lungo la filiera e di rafforzare la propria capacità di verificarne la tracciabilità e la classificazione dichiarata.

«Non stiamo ripartendo da zero, ma migliorando uno strumento che ha posto la Spagna all’avanguardia nella tracciabilità dell’olio d’oliva», ha concluso il Ministero.