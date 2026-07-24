Il settore spagnolo dell'olio d'oliva lancia una campagna di marketing negli Stati Uniti da 25 milioni di dollari

Olive Oils from Spain ha lanciato una campagna triennale da 25 milioni di dollari volta a promuovere la conoscenza dell’olio d’oliva spagnolo tra i consumatori americani.

Olive Oils from Spain ha lanciato una campagna triennale da 25 milioni di dollari per promuovere l’olio d’oliva spagnolo negli Stati Uniti.

La campagna nazionale, intitolata “All in a Drop”, ha debuttato in occasione di un evento tenutosi al Rockefeller Center di New York, pochi giorni dopo la vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali di calcio, disputata dall’altra parte del fiume Hudson, nel New Jersey. L’evento ha visto la direzione culinaria dello chef e autore di best seller Andy Baraghani.

Siamo già stati qui molte volte, ma per noi è come se fosse la prima volta. È come se fossimo qui di nuovo a presentarci. – Teresa Pérez, direttrice di Olive Oils from Spain

L’iniziativa combinerà pubblicità televisiva e cartellonistica con eventi culinari, partnership con chef, collaborazioni con creatori di contenuti e storytelling digitale. I responsabili della campagna hanno affermato che l’iniziativa è pensata per raggiungere i consumatori più giovani e incoraggiare gli americani a scoprire le origini, le varietà e gli usi culinari dell’olio d’oliva spagnolo.

Gli organizzatori hanno approfittato del lancio per far conoscere agli ospiti la tradizione spagnola della «sobremesa», l’usanza di rimanere a tavola dopo il pasto per conversare e trascorrere del tempo insieme.

La campagna presenta questa tradizione come un’espressione della cultura gastronomica spagnola, in cui i pasti sono visti non solo come occasioni per mangiare, ma anche come opportunità per riunirsi e rafforzare i legami personali.

«Come la nazionale spagnola di calcio, che non si basa solo su singole stelle ma sul lavoro di squadra, [noi] crediamo che le opportunità più grandi debbano ancora venire», ha affermato Teresa Pérez, direttrice di Olive Oils from Spain.

Baraghani ha preparato le pietanze servite in occasione del lancio e ha parlato dell’influenza dell’olio extravergine di oliva spagnolo sulla sua cucina.

«L’olio extravergine di oliva spagnolo è qualcosa di speciale», ha affermato. «È più di un semplice olio d’oliva. È un’esperienza».

La campagna arriva in un momento in cui gli Stati Uniti rimangono uno dei mercati dell’olio d’oliva più grandi e più dipendenti dalle importazioni al mondo.

Secondo il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), il consumo di olio d’oliva negli Stati Uniti ha raggiunto le 398.000 tonnellate nella campagna agricola 2023/24, con un aumento del 22% rispetto al decennio precedente.

Con una produzione interna stimata a circa 10.000 tonnellate, le importazioni rappresentano circa il 96% dell’olio d’oliva consumato nel Paese, secondo quanto riportato dal COI.

Le importazioni statunitensi di olio d’oliva hanno raggiunto un dato provvisorio di 437.309 tonnellate nella campagna agricola 2024/25, con un aumento del 20,6% rispetto alla stagione precedente, secondo il rapporto di mercato dell’IOC di febbraio e marzo 2026.

Spagna, Italia, Tunisia e Turchia hanno fornito complessivamente l’88,6% di tali importazioni. Gli acquisti statunitensi dalla Spagna sono aumentati del 20,1% nel corso della campagna agricola, mentre le importazioni dall’Italia sono cresciute del 19,2%, quelle dalla Tunisia del 33,3% e le spedizioni dalla Turchia del 9%.

Questi dati evidenziano perché il mercato americano rimanga fondamentale per il settore dell’olio d’oliva spagnolo. L’IOC ha stimato la produzione spagnola a 1,419 milioni di tonnellate nella campagna agricola 2024/25, con un aumento del 66% rispetto al raccolto precedente.

La ripresa è seguita a due stagioni difficili, caratterizzate da siccità e caldo estremo, che hanno ridotto drasticamente la produzione e contribuito a prezzi record in tutto il settore.

«Siamo un fornitore fiducioso», ha affermato Pérez. «Ci siamo già trovati in questa situazione molte volte, ma per noi è come se fosse la prima volta. È come se fossimo qui di nuovo a presentarci».

«Olive Oils from Spain» è il marchio promozionale dell’Organizzazione Interprofessionale Spagnola dell’Olio d’Oliva, un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta coltivatori, cooperative, frantoi, imbottigliatori ed esportatori.

L’organizzazione ha dichiarato che la Spagna conta oltre 200 varietà di olive, 34 denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche, e circa 250.000 famiglie di agricoltori impegnate nel settore.

La campagna sfrutterà questa diversità per far conoscere ai consumatori i diversi sapori e gli impieghi culinari degli oli d’oliva spagnoli. Si concentrerà in parte sulle varietà Arbequina, Picual e Hojiblanca, tre delle più riconosciute del Paese.

Gli oli di Arbequina sono generalmente associati a sapori delicati e fruttati, mentre quelli di Picual sono spesso più corposi, amari e pepati. La Hojiblanca produce tipicamente oli equilibrati con note erbacee.

I responsabili della campagna hanno affermato che aiutare i consumatori a comprendere queste differenze potrebbe incoraggiarli a scegliere oli d’oliva adatti a determinati cibi e metodi di cottura, anziché considerare l’olio d’oliva come un unico prodotto omogeneo.

Lo spot televisivo è stato diretto dal regista canadese-americano Andrew De Zen. Sono inoltre previsti annunci pubblicitari all’aperto su cartelloni, nelle stazioni della metropolitana e alle fermate degli autobus nelle città di tutto il Paese.

Si prevede che ulteriori eventi culinari, contenuti digitali e collaborazioni con chef e creatori di contenuti online proseguiranno per tutto il 2026 e oltre.

Pérez ha affermato che la campagna incoraggerà i consumatori americani a considerare l’origine e le qualità degli oli d’oliva che acquistano.

L’investimento di 25 milioni di dollari riflette l’impegno della Spagna a consolidare la propria posizione nel mercato statunitense dell’olio d’oliva, in crescita ma sempre più competitivo.