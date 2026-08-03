L'Italia intensifica i controlli sull'olio d'oliva dopo che gli ispettori hanno scoperto irregolarità diffuse

Una campagna di ispezioni durata due settimane ha portato al sequestro di 10,3 milioni di euro, suscitando richieste di controlli più rigorosi, una segnalazione più rapida delle transazioni e la tracciabilità digitale.

Le autorità italiane hanno annunciato un rafforzamento dei controlli lungo tutta la filiera dell’olio d’oliva dopo che un’operazione mirata e di breve durata ha portato alla luce gravi irregolarità, tra cui la commercializzazione di olio lampante come extravergine e centinaia di tonnellate di prodotto prive di adeguata documentazione.

Garantire la piena tracciabilità tramite la blockchain o un altro sistema sarebbe il modo per evitare queste crisi. – Tommaso Battista, presidente dell’associazione di agricoltori Copagri

Durante le prime due settimane di luglio, l’Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e la Repressione delle Frodi nei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) ha effettuato 167 controlli che hanno coinvolto 108 operatori. Gli ispettori hanno riscontrato la non conformità di 17 operatori e hanno emesso 30 contravvenzioni.

Gli ispettori hanno prelevato 68 campioni per analisi specialistiche e controllato oltre cinque milioni di chilogrammi di olio d’oliva. L’operazione ha portato a sequestri per un valore di 10,3 milioni di euro.

Tra i risultati più significativi figurano 30 tonnellate di olio commercializzato come extravergine che le analisi di laboratorio hanno classificato come lampante, una categoria non idonea al consumo umano diretto senza raffinazione.

Le autorità hanno inoltre bloccato temporaneamente 350 tonnellate di olio detenute senza adeguata documentazione contabile che ne attestasse l’origine. Altri 270 litri sono stati sequestrati per aver evocato in modo improprio un’indicazione geografica protetta.

Alcuni dei risultati emersi hanno dato avvio a indagini penali tuttora in corso.

Durante la riunione in cui sono stati presentati i dati, il ministro dell’Agricoltura italiano Francesco Lollobrigida ha annunciato un’offensiva più ampia contro le frodi nel settore dell’olio d’oliva.

Il ministero ha dichiarato che l’iniziativa comprenderà un maggior numero di ispezioni congiunte presso gli stabilimenti di produzione, le società commerciali, i grandi distributori e i porti, oltre a un aumento dei campionamenti e a una più stretta collaborazione tra l’ICQRF, i funzionari doganali e i laboratori di sanità pubblica.

Le autorità intendono inoltre aumentare il ricorso a analisi fisico-chimiche, organolettiche, sui residui di pesticidi, molecolari e isotopiche.

Secondo il ministero, le ispezioni sull’olio d’oliva sono aumentate del 21,1% tra il 2023 e il 2025, periodo in cui sono state condotte oltre 7.200 ispezioni. Quasi 2.500 di queste si sono concentrate specificatamente sui prodotti etichettati come olio extravergine di oliva italiano al 100%.

Le organizzazioni agricole hanno accolto con favore i controlli aggiuntivi, ma hanno sostenuto che le ispezioni da sole non possono risolvere le carenze del sistema di tracciabilità dell’olio d’oliva dalla fonte al consumatore finale.

«Il sistema di tracciabilità dell’olio d’oliva in Italia è carente», ha dichiarato a Olive Oil Times Tommaso Battista, presidente dell’associazione degli agricoltori Copagri.

Battista ha affermato che grandi quantità di olio d’oliva straniero continuano ad entrare in Italia senza essere analizzate all’arrivo.

«Una volta raggiunta la destinazione, purtroppo, sappiamo da tempo che avvengono le cosiddette “operazioni magiche” che trasformano l’olio d’oliva in extravergine», ha detto. «Ovviamente, è una questione di chimica. Non è una novità. È una vecchia storia. In questi casi, l’olio d’oliva diventa extravergine attraverso operazioni chimiche».

Per contrastare tali pratiche, Copagri propone un passaporto digitale che accompagni ogni spedizione di olio d’oliva destinata all’Italia, a partire dal paese esportatore.

Il documento elettronico identificherebbe l’origine e la categoria dell’olio e includerebbe le analisi pertinenti effettuate prima che la spedizione entri nel Paese. Le stesse informazioni seguirebbero poi il lotto durante la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento.

Copagri ha proposto di utilizzare la tecnologia blockchain o un altro sistema digitale per creare e gestire il passaporto lungo tutta la filiera.

Secondo Battista, un codice a barre o un codice simile sulla bottiglia potrebbe, a lungo termine, consentire ai consumatori di identificare l’origine dell’olio e, potenzialmente, il luogo in cui sono state raccolte le olive.

«Ciò significa che quando la spedizione raggiunge il centro di confezionamento, non può verificarsi alcuna alterazione», ha affermato Battista. «Nessuna magia può trasformare un olio d’oliva che non è extravergine in extravergine, né rendere italiano un olio d’oliva che non lo è».

Un passo fondamentale, secondo diverse organizzazioni agricole, sarebbe quello di ridurre i tempi previsti per la registrazione delle transazioni relative all’olio d’oliva nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le norme attuali impongono ai commercianti di olio d’oliva di registrare gli acquisti e i successivi trasferimenti nel registro elettronico del SIAN, indicando l’ora di ciascuna transazione.

Le olive devono essere consegnate a un frantoio, e le relative registrazioni completate, entro sei ore dal loro acquisto da parte del primo operatore.

Tale requisito si applica alle transazioni tra coltivatori e commercianti, tra diversi commercianti e dai commercianti ai frantoi. Le organizzazioni agricole chiedono che lo stesso principio di registrazione tempestiva venga applicato in modo più ampio all’olio d’oliva dopo la molitura.

Sostengono che una registrazione più rapida e coerente dopo la molitura consentirebbe alle autorità di confrontare importazioni, scorte, registri dei frantoi e transazioni successive quasi in tempo reale.

Ciò potrebbe rendere più facile individuare discrepanze inspiegabili prima che il prodotto prosegua lungo la filiera.

Coldiretti ha avanzato una serie di proposte strettamente correlate per rafforzare il quadro normativo sulla tracciabilità. L’associazione degli agricoltori auspica che le banche dati pubbliche siano rese interoperabili, a partire dai dati doganali.

L’organizzazione ha inoltre invitato le autorità a incrociare le informazioni sui prezzi con i registri di tracciabilità, rendendo più facile identificare anomalie relative ai prezzi di mercato, all’origine dei prodotti, alle quantità registrate e ai movimenti lungo la filiera.

Coldiretti ha richiesto un aumento del personale nei porti e ai valichi di frontiera, nonché un maggiore ricorso alla risonanza magnetica nucleare e alla mappatura isotopica. Ha sostenuto che questi strumenti analitici dovrebbero essere riconosciuti come prove valide nei procedimenti giudiziari.

«Allineando le banche dati dell’Agenzia delle Dogane e delle autorità antifrode con i registri delle aziende agricole italiane, saremmo in grado di tenere sotto controllo l’intero sistema», ha dichiarato a Olive Oil Times David Granieri, presidente dell’associazione degli olivicoltori Unaprol e vicepresidente di Coldiretti.

Granieri ha chiesto un sistema a livello dell’Unione Europea sul modello del SIAN, che allinei le informazioni in possesso delle autorità doganali e dell’ICQRF con i registri delle aziende agricole e le scorte delle imprese.

Ha affermato che gli ultimi dati dell’ICQRF hanno dimostrato l’efficacia delle ispezioni mirate.

«Se si cerca, si trova», ha detto Granieri, riferendosi in particolare al ritrovamento di olio lampante commercializzato come extravergine.

Ha sostenuto che l’olio di oliva lampante importato richiede un monitoraggio più attento poiché non è adatto al consumo diretto. Una tracciabilità inadeguata dei suoi movimenti successivi, ha aggiunto, può creare significative opportunità di frode.

A livello europeo, Coldiretti chiede una modifica delle norme doganali in base alle quali un prodotto alimentare può essere considerato originario del paese in cui ha avuto luogo la sua ultima trasformazione sostanziale, anche quando la materia prima proviene da altrove.

L’organizzazione sostiene che i prodotti alimentari dovrebbero invece mantenere un legame più chiaro con l’origine delle loro materie prime agricole.

Battista ha respinto l’idea che i costi aggiuntivi di un sistema di tracciabilità digitale lo rendano necessariamente impraticabile.

Sebbene alcune spese possano ricadere sul settore, ha affermato che le cooperative, i mulini e gli imbottigliatori riconoscono sempre più che la qualità e l’origine dimostrabili forniscono un valore aggiunto nei mercati di esportazione.

Battista ha citato il crescente accordo di fornitura della sua cooperativa ad Abu Dhabi, dove ogni spedizione viene campionata all’arrivo e i risultati vengono confrontati con il certificato analitico fornito dall’esportatore.

«Se all’estero si privilegia sempre più la qualità, garantire la piena tracciabilità tramite blockchain o un altro sistema sarebbe il modo per evitare queste crisi», ha affermato.

Battista ha inoltre collegato una tracciabilità più affidabile alle crescenti differenze di prezzo che i consumatori riscontrano nei punti vendita.

Ha spiegato che le bottiglie a basso prezzo possono legittimamente contenere miscele di oli d’oliva provenienti da diversi paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, ha sostenuto che i consumatori hanno bisogno di strumenti più chiari per distinguerle dagli oli extravergini d’oliva italiani con origine documentata e registri di produzione, che, secondo lui, comportano costi di produzione sostanzialmente più elevati.

Quando prodotti diversi recano la stessa denominazione «extra vergine», ha aggiunto, molti consumatori scelgono comprensibilmente la bottiglia meno costosa. Una migliore tracciabilità, insieme all’educazione dei consumatori, potrebbe rendere più visibili le differenze di origine e produzione.

Parallelamente all’iniziativa volta a rafforzare i controlli e la tracciabilità, il governo ha lanciato una campagna promozionale trasmessa dalla Rai in televisione e alla radio dall’11 luglio.

Negli ultimi anni, le associazioni dei produttori di olio d’oliva hanno ripetutamente sollecitato campagne di comunicazione nazionali per sensibilizzare i consumatori sui benefici per la salute dell’olio d’oliva e sul suo ruolo di alimento fondamentale della cucina italiana.

L’ultima campagna incoraggia i consumatori a non limitarsi a considerare solo il prezzo, ma a prestare maggiore attenzione alla provenienza dell’olio d’oliva, alle modalità di produzione e a ciò che l’etichetta rivela sulla sua qualità.