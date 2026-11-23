“L’alta qualità dell’olio d’oliva libanese è indiscutibile e dovrebbe essere conosciuta in tutto il mondo”, ha dichiarato a Olive Oil Times Dalia Yassine, fondatrice della pluripremiata Olivello, con sede nel sud del Libano.

Le sue dichiarazioni giungono in un momento in cui il governo sta dedicando rinnovata attenzione al settore olivicolo libanese. Il ministro dell’Agricoltura Nizar Hani ha chiesto un’iniziativa nazionale per sostenere gli olivicoltori, salvaguardare la qualità del prodotto e combattere le frodi.

Sta diventando estremamente costoso, al punto che non so se riuscirò davvero a continuare a farlo l’anno prossimo. – Karim Arsanios, fondatore di Solar

Secondo i funzionari dell’Alto Consiglio Agricolo libanese, la raccolta di olive di questa stagione dovrebbe superare quella della scorsa stagione di oltre il 30 per cento. Con il miglioramento delle rese di olio man mano che la raccolta procede, sia il Consiglio che il Ministero prevedono ora una produzione di 30.000 tonnellate di olio d’oliva per la campagna agricola 2026/27.

Se confermata, questa previsione segnerebbe una sostanziale ripresa rispetto alle ultime stagioni, riportando la produzione libanese al livello registrato nel 2022/23 dal Consiglio Oleicolo Internazionale.

Gli agricoltori del Libano meridionale, dove gli oliveti rappresentano tradizionalmente dal 30 al 40 per cento della produzione olivicola nazionale, sono stati gravemente colpiti dalle operazioni militari israeliane. Anche l’inflazione e le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno fatto aumentare i costi agricoli a livello nazionale.

Con il confine con Israele chiuso, il Libano fa affidamento sui valichi con la Siria per il commercio via terra. Il Paese non dispone di una rete ferroviaria operativa e, in alcune zone, la rete elettrica fornisce corrente solo per poche ore al giorno. Le catene di approvvigionamento dipendono fortemente dal trasporto su gomma, mentre Beirut rimane il principale punto di accesso marittimo. L’instabilità regionale ha inoltre complicato il trasporto marittimo internazionale.

Karim Arsanios, fondatore della pluripremiata azienda Solar nel nord del Libano, ha affermato che il costo di produzione dell’olio d’oliva di alta qualità sta diventando insostenibile.

I lavoratori raccolgono le olive a mano sui ripidi pendii degli uliveti di Solar nel nord del Libano. Il fondatore Karim Arsanios sostiene che l’aumento del costo del lavoro sta minacciando la sostenibilità dei metodi di raccolta tradizionali e potrebbe costringere il pluripremiato produttore a prendere in considerazione la meccanizzazione. (Foto: Solar)

«Sta diventando estremamente costoso, al punto che non so se sarò effettivamente in grado di continuare a farlo l’anno prossimo», ha dichiarato Arsanios a Olive Oil Times.

«Ogni anno si registra un aumento del 30 per cento dei costi della manodopera, e io impiego 40 lavoratori per tre settimane o più», ha aggiunto, riferendosi alla raccolta di Solar, in cui le olive vengono raccolte a mano e selezionate una per una.

L’approccio di Solar alla produzione di olio d’oliva di alta qualità è incentrato sulla tutela dell’ecosistema locale e della biodiversità del suolo. Tuttavia, l’aumento del costo del lavoro potrebbe costringere l’azienda a modificare i propri metodi di raccolta.

«Sto pensando che o dovrò iniziare a raccogliere con le macchine, il che sarebbe meno costoso, oppure non so», ha detto.

«Non c’è alcun aiuto da parte del governo, e gli affari non vanno più bene come prima a causa dell’inflazione, e la gente non spende più», ha detto Arsanios. «Quindi dovrò ridurre i costi da parte mia, e se lo farò, potrò ridurre il costo per il consumatore».

Il Ministero dell’Agricoltura ha sottolineato la necessità di ampliare le opportunità di mercato. Hani ha chiesto un maggiore riconoscimento dell’olio d’oliva libanese attraverso un’identificazione più chiara della sua origine geografica, marchi affidabili e un marketing migliorato per aiutare i consumatori a capire da dove proviene l’olio che acquistano.

Hani ha inoltre sollecitato migliori pratiche lungo tutta la filiera produttiva e una quota maggiore di olio d’oliva classificato come vergine o extravergine.

Ha individuato nell’aumento del consumo interno un’altra priorità, con un consumo attuale stimato a circa quattro litri pro capite all’anno. A ottobre, Hani ha incontrato a Madrid i funzionari del Consiglio Oleicolo Internazionale per discutere di un’ulteriore cooperazione nel settore.

Le esportazioni offrono un’alternativa al mercato interno in difficoltà, ma i produttori sostengono che vendere all’estero comporti delle sfide specifiche.

Solar attualmente esporta quantità limitate negli Stati Uniti, in Francia e nel Regno Unito. L’azienda ricorre al trasporto aereo per spedizioni di circa 400-500 bottiglie, poiché il trasporto marittimo è generalmente più economico per volumi maggiori.

Karim Arsanios, fondatore di Solar, premiata azienda produttrice di olio d’oliva con sede nel nord del Libano. Arsanios afferma che l’aumento dei costi di produzione e delle spese di spedizione sta rendendo sempre più difficile sostenere la produzione di olio d’oliva di alta qualità dell’azienda ed espandersi nei mercati internazionali. (Foto: Solar)

Arsanios ha affermato che i supplementi sul carburante, i dazi doganali e altre spese di spedizione hanno contribuito a un aumento di circa il 35 per cento dei costi di trasporto. Anche con gli sconti disponibili tramite un conto aziendale presso vettori internazionali, ha aggiunto, le esportazioni su piccola scala sono diventate sempre più difficili da giustificare dal punto di vista finanziario.

A suo avviso, la consapevolezza dei consumatori sta migliorando, in particolare negli Stati Uniti, ma molti acquirenti fanno ancora fatica a distinguere gli oli di alta qualità dalle alternative meno costose.

«Ho l’impressione che la maggior parte del mondo non capisca davvero cosa sia un olio extravergine di oliva di altissima qualità», ha affermato Arsanios.

L’azienda ha instaurato un rapporto commerciale con la Gohar World, con sede a New York, e continua a cercare distributori per espandere la propria presenza sul mercato americano.

Nonostante queste pressioni commerciali, sia Solar che Olivello, vincitori dei premi d’oro del NYIOOC, hanno riportato risultati incoraggianti dall’ultimo raccolto.

«Il nuovo raccolto è stato soddisfacente, poiché le olive erano molto sane e verdi», ha affermato Arsanios.

Arsanios ha spiegato che le piogge hanno influito sulle caratteristiche sensoriali di parte dell’olio d’oliva prodotto, sebbene i lotti raccolti prima delle piogge più intense abbiano dato risultati eccellenti.

«Penso che anche quest’anno l’olio d’oliva che ho sia di ottima qualità», ha affermato.

Ha spiegato che circa il 15 per cento delle olive raccolte viene escluso dalla produzione di alta qualità. Anziché essere scartate, vengono vendute o molite separatamente, e parte dell’olio così ottenuto viene fornito ai ristoranti locali.

Yassine ha riferito risultati simili nel sud, dove Olivello sta inoltre contribuendo a un’iniziativa di reimpianto di ulivi in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura.

«Quando concludiamo una vendita, acquistiamo un ulivo e lo piantiamo su un terreno dove possiamo aiutare gli agricoltori», ha detto Yassine.

Olivello gestisce un proprio frantoio e conserva il proprio olio d’oliva appena prodotto in contenitori di acciaio inossidabile in condizioni controllate.

Sebbene gli ulivi di Olivello nella zona di Jezzine non siano stati direttamente colpiti dagli attacchi israeliani, molti altri uliveti nel Libano meridionale sono stati danneggiati, bruciati o sradicati.

Yassine ha affermato che i danni e le restrizioni all’accesso ai terreni minacciano gli agricoltori che dipendono dalla coltivazione dell’olivo per il proprio sostentamento. «La mia priorità assoluta ora è aiutare il sud», ha detto.

Le autorità libanesi e le organizzazioni internazionali hanno documentato l’entità dei danni. Secondo i dati presentati da Hani alla fine di ottobre, le operazioni militari israeliane hanno colpito circa 56.000 ettari di terreno agricolo nel sud del Libano.

Il fondatore di Solar, Karim Arsanios, afferma che l’aumento del costo del lavoro sta mettendo sotto pressione le pratiche tradizionali di raccolta, anche se l’ultimo raccolto ha dato risultati incoraggianti. (Foto: Solar)

Secondo Yassine, «il Ministero dell’Agricoltura sta lavorando intensamente in tutti i settori dell’agricoltura in Libano. Attualmente si sta concentrando sull’olio d’oliva, sugli olivi e su come aiutare gli agricoltori».

Il ministero ha inoltre riferito di aver distribuito agli agricoltori attrezzature per la raccolta delle olive alimentate a batteria.

Yassine ha affermato che la situazione ha rafforzato la sua determinazione a utilizzare la crescita di Olivello per sostenere altri produttori. «Dobbiamo sostenerci a vicenda», ha detto.

Come Solar, anche Olivello deve far fronte a un aumento dei costi, in particolare per il carburante e i fattori di produzione agricoli, mentre il Libano continua a subire forti pressioni economiche.

Yassine ha spiegato che Olivello attualmente vende principalmente in Libano, ma riceve richieste da potenziali clienti negli Stati Uniti, in Qatar e in Kuwait. Sta lavorando per instaurare rapporti con distributori che possano portare l’olio extravergine di oliva dell’azienda su ulteriori mercati.

«Ritengo che l’esportazione sia l’unica soluzione, ma, ancora una volta, i prezzi sono così alti che non so come riuscirò ad adeguarmi», ha affermato Arsanios.

Ritiene che conquistare la fiducia dei consumatori sia particolarmente importante in un mercato in cui i timori relativi alle frodi e all’adulterazione dell’olio d’oliva possono complicare le decisioni di acquisto.

«Ritengo che il modo più diretto e sicuro [per acquistare olio d’oliva di alta qualità] sia conoscere di persona il produttore che svolge effettivamente il lavoro», ha affermato.