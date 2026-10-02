Le esportazioni di olio d’oliva dalla Tunisia registrano un’impennata, ma le vendite all’ingrosso continuano a prevalere

La Tunisia sta esportando volumi record di olio d'oliva, ma la maggior parte del prodotto continua a lasciare il Paese alla rinfusa. Secondo i produttori, la prossima sfida consiste nel rafforzare i marchi tunisini all'estero.

L’olio d’oliva tunisino ha costantemente ampliato la propria presenza sui mercati internazionali, con un forte aumento delle esportazioni, in particolare verso la Spagna e l’Italia, due dei suoi principali acquirenti. I dati relativi all’ultima campagna agricola mostrano volumi di esportazione record, sottolineando al contempo il continuo predominio delle vendite all’ingrosso.

«Il commercio all’ingrosso va alla grande. Genera profitti e ci aiuta a far crescere l’azienda. Ma la diversificazione è più importante.» – Ahmed Hamza, Olyfo

Secondo l’Osservatorio Nazionale dell’Agricoltura (ONAGRI), nei primi dieci mesi della campagna agricola 2025/2026 la Tunisia ha esportato 381.200 tonnellate di olio d’oliva per un valore di 4,78 miliardi di TND (1,42 miliardi di euro).

I volumi delle esportazioni sono aumentati del 50,8% rispetto allo stesso periodo della campagna agricola precedente, mentre i ricavi sono cresciuti del 41,2%. A due mesi dalla chiusura definitiva del periodo, il totale di 381.200 tonnellate aveva già superato le 365.000 tonnellate esportate durante l’intera campagna agricola 2019/2020. Tuttavia, l’85,5% di tali esportazioni è stato spedito alla rinfusa.

La forte domanda internazionale è uno dei fattori che stimola i continui investimenti in nuovi oliveti e l’espansione della capacità produttiva in tutto il Paese. Nonostante l’alternanza naturale tra raccolti più abbondanti e meno abbondanti e le crescenti pressioni climatiche, la produzione media della Tunisia ha continuato ad aumentare nel tempo.

«Negli ultimi dieci anni molti hanno investito in nuovi oliveti e ampliato la produzione, e si può notare come i dati di base relativi alla produzione di olio d’oliva tendano a crescere nel corso degli anni», ha dichiarato ad Olive Oil Times Ahmed Hamza, cofondatore e amministratore delegato del pluripremiato produttore Olyfo.

I dati dell’USDA stimano la superficie coltivata a 2,06 milioni di ettari nel 2024/2025 e a 2,10 milioni di ettari nel 2025/2026, con una stima di 2,15 milioni di ettari per il 2026/2027.

Tale espansione non elimina tuttavia le forti oscillazioni tra i singoli raccolti. Najah Saïdi Hamed, presidente della Camera Nazionale dei Produttori di Olive, ha dichiarato a Mosaïque FM che la produzione potrebbe scendere a circa 300.000 tonnellate nel 2026/2027 dalle circa 500.000 tonnellate della campagna precedente, con un calo di circa il 40 per cento.

Ha attribuito il calo previsto principalmente al ciclo di alternanza di produzione dell’olivo e ha affermato che i prezzi internazionali più elevati potrebbero mantenere i ricavi delle esportazioni vicini a quelli della stagione precedente, nonostante la produzione più bassa.

Le condizioni climatiche possono amplificare tali oscillazioni di produzione. A Sousse, Hassen Latif, presidente dell’Unione regionale dell’agricoltura e della pesca, ha dichiarato che una stima iniziale di 100.000 tonnellate di olive è stata ridotta del 10 per cento a 90.000 tonnellate a seguito delle temperature estive eccezionalmente elevate.

«La sfida più grande è il clima», ha detto Hamza. A Kairouan, dove vive, in alcune giornate estive le temperature hanno superato i 50 gradi Celsius. «Non credo che avrà un impatto immediato», ha affermato. «Ma nel medio e lungo termine, questo metterà alla prova tutti noi».

Con la produzione di olio d’oliva in espansione e le esportazioni che raggiungono nuovi massimi, i produttori tunisini stanno cercando modi per ottenere un maggiore valore aggiunto vendendo con i propri marchi. (Foto: Olyfo)

Durante i primi dieci mesi della campagna agricola 2025/2026, l’olio d’oliva sfuso ha rappresentato l’80,7 per cento dei ricavi da esportazione, a fronte di una quota dell’85,5 per cento sui volumi esportati. L’olio d’oliva confezionato ha rappresentato il 14,5 per cento dei volumi, ma ha generato il 19,3 per cento dei ricavi.

Tali cifre si traducono in un valore medio all’esportazione di circa 16,7 TND al chilogrammo per l’olio d’oliva confezionato, rispetto agli 11,8 TND per quello sfuso. Le esportazioni di prodotti confezionati, tuttavia, non rappresentano necessariamente prodotti venduti a livello internazionale con marchi tunisini destinati al consumo.

Allo stesso tempo, i volumi delle esportazioni sono cresciuti più rapidamente dei ricavi. L’aumento del 50,8% in volume, a fronte di un incremento del 41,2% in valore, implica che il valore medio delle esportazioni per chilogrammo nel corso del periodo di dieci mesi sia diminuito di circa il 6% su base annua.

Ciò fa seguito a una correzione dei prezzi molto più marcata durante la precedente campagna agricola. I dati dell’ONAGRI hanno mostrato che, alla fine di febbraio 2025, il prezzo medio all’esportazione era sceso del 48% rispetto all’anno precedente, passando da 26,41 TND a 13,73 TND al chilogrammo. Il calo del mercato ha inoltre suscitato polemiche in merito a presunte irregolarità finanziarie che, secondo alcuni rappresentanti del settore, avrebbero contribuito a esercitare pressione sui prezzi nazionali e internazionali.

Più recentemente, i prezzi hanno mostrato segni di stabilizzazione. L’ONAGRI ha riferito che il prezzo medio all’esportazione nell’agosto 2026 era superiore del 7,1% rispetto all’agosto 2025.

«Le esportazioni all’ingrosso sostengono gli agricoltori, gli esportatori, i frantoiani… Tutti», ha affermato Hamza. «Dovremmo trarne vantaggio, ma dobbiamo anche andare sul mercato e cercare di promuovere i prodotti di marca».

Tra novembre 2025 e agosto 2026, la Spagna ha acquistato il 31,9% delle esportazioni tunisine di olio d’oliva in termini di volume, seguita dall’Italia con il 19,8%. Insieme, i due paesi hanno assorbito più della metà delle esportazioni tunisine.

La concentrazione è ancora più marcata per l’olio d’oliva biologico. L’Italia ha rappresentato il 39% dei volumi di esportazione biologici durante lo stesso periodo di dieci mesi, mentre la Spagna ne ha rappresentato un ulteriore 26%. Solo il 6,3% del volume delle esportazioni tunisine di olio d’oliva biologico era confezionato.

Un’analisi della Banca Mondiale del 2020 sulla filiera dell’olio d’oliva tunisino, basata su precedenti andamenti commerciali, ha rilevato che la Spagna e l’Italia importavano olio d’oliva tunisino sfuso principalmente per la riesportazione con i propri marchi o per la miscelazione con oli nazionali.

Faouzi Zayani, presidente dell’associazione Zitouna, ha affermato a settembre che il persistere delle esportazioni sfuse priva l’olio d’oliva tunisino di parte del valore generato a valle della filiera.

Zayani ha spiegato che l’olio d’oliva tunisino spedito agli acquirenti europei potrebbe essere miscelato con altri oli e commercializzato con indicazioni generiche di origine, come «non UE», senza identificare in modo evidente la Tunisia come fonte.

Ha inoltre citato l’olio d’oliva biologico come esempio del problema, sostenendo che la produzione biologica continua a lasciare il Paese sfuso senza trarre pieno vantaggio dalle sue credenziali di origine e qualità.

Gli uliveti si estendono nell’arido entroterra tunisino, dove i produttori hanno continuato a investire in nuovi impianti e ad ampliare la capacità produttiva. (Foto: Olyfo)

«La vendita sfusa è un buon affare», ha affermato Hamza. «Ma penso che, man mano che i nostri volumi continuano a crescere e sempre più persone investono nella piantumazione di ulivi, non dovremmo contare solo sugli acquirenti tradizionali».

Vendere con un marchio tunisino richiede l’organizzazione della logistica e della distribuzione, la ricerca di acquirenti e la creazione di domanda in ogni mercato estero. Le nuove iniziative cooperative e quelle dei produttori pluripremiati testimoniano questo impegno.

«La sfida principale è riuscire a entrare nel Paese specifico in cui si vuole vendere, aprire una persona giuridica, disporre di un magazzino, costituire un team e andare a bussare a ogni porta», ha detto Hamza. «Due anni fa ho noleggiato un furgone, l’ho riempito di bottiglie e cartoni di olio d’oliva e ho attraversato gli Stati Uniti in auto da New York a Los Angeles, bussando a ogni porta», ha aggiunto.

Olyfo ha seguito un approccio simile nel Regno Unito, stringendo una partnership locale, importando le scorte e contattando direttamente negozi, chef ed eventi gastronomici. Ci è voluto circa un anno per organizzare la logistica, raggiungere decine di negozi e iniziare a farsi conoscere tra gli chef.

«Bisogna procurarsi delle scorte, recarsi in quel Paese, parlare la sua lingua, impararne la cultura e entrare in contatto con le persone giuste», ha affermato Hamza. «Non ci sono formule magiche né trucchi segreti. Non è qualcosa che avviene dall’oggi al domani».

Gli esportatori all’ingrosso, al contrario, vantano decenni di relazioni commerciali alle spalle. «È un’attività tradizionale consolidata da almeno 30 anni», ha affermato Hamza.

Zayani ha chiesto una rappresentanza commerciale tunisina più permanente all’estero per aiutare i produttori ad accedere ai mercati in via di sviluppo e promuovere i prodotti confezionati e i marchi tunisini.

Anche Hamza ritiene che l’identità internazionale dell’olio d’oliva tunisino sia un tassello mancante dell’equazione.

«L’Italia ha costruito un marchio nel corso degli anni», ha detto. «La musica ha contribuito, la moda ha contribuito, l’industria cinematografica ha contribuito. Gli italiani hanno costruito il marchio della dolce vita, del buon cibo e delle aziende a conduzione familiare. Quando si acquista un prodotto italiano, non si acquista solo l’olio d’oliva; è la nonna, è l’amore familiare».

Gli sforzi promozionali coordinati della Spagna includono una campagna triennale che l’Interprofessionale Spagnola dell’Olio d’Oliva ha lanciato negli Stati Uniti nel luglio 2026 con un budget di 22 milioni di euro, il più grande investimento dell’organizzazione in un singolo mercato estero.

Anche la Tunisia ha intensificato la propria attività promozionale. Mourad Ben Hassine, direttore generale del Centro di Promozione delle Esportazioni (CEPEX), ha affermato che l’agenzia prevede di raddoppiare almeno il numero delle iniziative promozionali sull’olio d’oliva nel 2026, portandolo a 50 o più, con particolare attenzione all’olio d’oliva confezionato e allo sviluppo di nuovi mercati.

Hamza ritiene che gran parte del lavoro volto a costruire l’identità della Tunisia all’estero ricada ancora sui singoli produttori. «Vedo molti sforzi da parte delle ambasciate, ma non sono al livello che dovrebbero essere», ha affermato. «La maggior parte di ciò che accade è in realtà merito del settore privato».

Hamza ha spiegato che gli sforzi di Olyfo sui mercati esteri mirano non solo a promuovere l’azienda, ma anche ad accrescere la consapevolezza della Tunisia come paese produttore di olio d’oliva.

«Prima di vendere noi stessi, dobbiamo vendere il Paese, e sarà il Paese a vendere noi», ha detto.

«Il commercio all’ingrosso è ottimo. Genera profitti e ci aiuta a far crescere l’azienda», ha aggiunto Hamza. «Ma la diversificazione è più importante».

«L’olio d’oliva tunisino merita di essere conosciuto per il proprio nome», ha affermato. «E penso che dovrebbe avere una propria bandiera».