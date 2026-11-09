I coltivatori di olive croati prevedono un raccolto migliore, ma criticano l'imposta sulla molitura

Gli olivicoltori croati segnalano un raccolto migliore rispetto allo scorso anno, nonostante mesi di caldo intenso e siccità. Tuttavia, mentre i frantoi lavorano il nuovo raccolto, i produttori sostengono che gli elevati costi operativi e l’imposta sul valore aggiunto del 25% sui servizi di frantumazione stiano erodendo i loro profitti.

La raccolta, che si sta protraendo, è ancora in corso in alcune zone della Dalmazia, dove gli olivicoltori segnalano in generale rese soddisfacenti e frutti sani. I dati definitivi sulla produzione non saranno noti fino al completamento della molitura.

«Meglio rispetto allo scorso anno», ha dichiarato a Olive Oil Times Ante Vulin, un olivicoltore di Pakoštane che coltiva circa 1.000 alberi nei pressi del lago di Vrana.

Vulin ha ricordato che lo scorso anno la Croazia ha importato più olio d’oliva di quanto ne abbia prodotto, una stagione difficile per gli olivicoltori della contea di Zara. In quella zona sono state raccolte 6.450 tonnellate metriche di olive e prodotti 1.906,5 ettolitri di olio, quasi il 40% in meno rispetto all’anno precedente, secondo i dati citati dall’olivicoltore.

«Chi quest’anno ha potato e irrigato non avrà carenza di olio, nonostante le condizioni meteorologiche estreme», ha affermato Vulin.

Gli agronomi locali, tra cui il compianto Ante Medin di Zara, sottolineano da tempo l’importanza della potatura. Anche l’agronomo Šime Marcelić e i suoi colleghi hanno evidenziato i vantaggi di mantenere chiome aperte e ben gestite.

Marcelić ha spiegato che gli alberi potati correttamente possono produrre frutti in tutta la chioma, anziché principalmente lungo i rami esterni. Le condizioni primaverili favorevoli hanno favorito la fioritura e l’allegagione, ma il prolungato caldo estivo ha successivamente compromesso lo sviluppo dei frutti.

A Zara sono caduti 38 millimetri di pioggia a giugno e solo poco di più all’inizio di luglio. Da allora fino a metà settembre, gran parte della regione non ha registrato praticamente alcuna precipitazione. La siccità ha ritardato lo sviluppo del nocciolo e ridotto la crescita della polpa dell’oliva, lasciando molti oliveti con frutti più piccoli.

Il caldo rallenta l’accumulo di olio

L’olio inizia ad accumularsi nelle olive man mano che il nocciolo si indurisce, generalmente tra la fine di luglio e agosto. Il caldo estremo ha interrotto tale processo negli oliveti non irrigati, in particolare dove le temperature hanno raggiunto i 40 ºC. Alcuni frutti si sono raggrinziti, seccati o sono caduti prima dell’arrivo delle piogge tanto attese nella seconda metà di settembre.

Vulin ha osservato che una percentuale di estrazione dell’olio più elevata non significa sempre che il frutto abbia prodotto più olio. Man mano che le olive perdono acqua, la percentuale di olio in peso può aumentare anche quando la quantità assoluta di olio varia di poco.

I coltivatori che dispongono di irrigazione, tra cui Vulin, hanno potuto iniziare la molitura all’inizio di ottobre. Ha affermato che gli oli da raccolta precoce hanno mostrato caratteristiche sensoriali desiderabili, tra cui fruttato, piccantezza ed equilibrio, insieme ad elevate concentrazioni di polifenoli.

L’estate insolitamente calda ha avuto anche una conseguenza positiva: una minore pressione da parte della mosca dell’olivo, un parassita in grado di danneggiare gravemente i raccolti.

Toni Družijanić, agronomo e presidente dell’Associazione degli olivicoltori della contea di Zara, ha confermato che le alte temperature hanno rallentato la maturazione e l’accumulo di olio. Ha inoltre affermato che gli oliveti con una maggiore quantità di materia organica nel suolo, in particolare sui terreni rocciosi e sulle isole, sono stati in grado di resistere meglio al caldo e alla scarsità d’acqua.

Družijanić è proprietario di Orkulo, un’azienda le cui squadre hanno fornito servizi professionali di raccolta nell’ultimo mese.

Secondo gli esperti locali, il caldo di luglio e agosto ha soppresso due generazioni di mosca della oliva, lasciando danni visibili relativamente limitati. Una terza generazione non si è manifestata in numero significativo, hanno affermato, sebbene i coltivatori debbano comunque procedere tempestivamente alla raccolta.

Le preoccupazioni più immediate riguardano le piogge autunnali e i venti forti, tra cui la bora da nord-est e il jugo da sud, che possono far cadere a terra le olive mature.

L’agronomo Zvonimir Vlatković, del servizio di consulenza agricola del Ministero dell’Agricoltura, ha stimato che la contea di Zara conta circa un milione di ulivi che in questa stagione producono all’incirca 10.500 tonnellate di frutti.

«Se si riuscirà a raccogliere tutto, dovremmo produrre circa 13.500 ettolitri di olio d’oliva», ha affermato Vlatković. Egli prevede che la produzione nazionale raggiunga circa 55.000 ettolitri, una cifra notevolmente superiore a quella dello scorso anno.

L’aspetto economico di un raccolto migliore

Un buon raccolto non si traduce necessariamente in un profitto consistente. Un produttore locale ha fornito una ripartizione dei costi relativi alla raccolta di 2.136 chilogrammi di olive e alla produzione di circa 250 litri di olio, con una resa di estrazione pari a circa il 12 per cento.

Le sue spese dirette di produzione ammontavano a 2.040 €, di cui 750 € per la molitura a 0,35 € per chilogrammo di olive. La vendita dell’olio a 20 € al litro genererebbe un ricavo di 5.000 €, lasciando un saldo di 2.960 € al netto di tali spese dirette.

Tale cifra non tiene conto del lavoro del coltivatore né di quello dei familiari svolto nell’arco di diversi mesi, il che riduce sostanzialmente il rendimento effettivo.

Per i consumatori, i prezzi dell’olio d’oliva nella contea di Zara dovrebbero rimanere vicini ai livelli dell’anno scorso, anche se alcuni produttori prevedono aumenti dal 10 al 15 per cento per compensare l’aumento dei costi dei fattori di produzione e della manodopera.

L’olio d’oliva senza marchio venduto direttamente dalle aziende agricole a conduzione familiare costa generalmente dai 13 ai 15 euro al litro, mentre gli oli di marca di alta qualità possono arrivare a 20 euro o più. I prezzi nei negozi specializzati variano dai 20 ai 25 euro al litro, con alcuni oli istriani venduti a un prezzo compreso tra i 25 e i 30 euro.

Una breve pausa durante la raccolta delle olive

Anche i proprietari dei frantoi devono far fronte a costi più elevati per l’elettricità, il gasolio da riscaldamento e i pezzi di ricambio. Il proprietario di un frantoio nella zona di Zara, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha affermato di aver mantenuto invariate le tariffe di lavorazione per due anni.

«Per solidarietà nei confronti dei coltivatori, non abbiamo aumentato i prezzi di frantumazione dall’anno prima dello scorso», ha detto. «La tariffa di quest’anno, pari a 0,35 euro per chilogrammo di olive lavorate, sarebbe ancora più bassa se lo Stato non imponesse l’aliquota IVA piena del 25 per cento».

Questo trattamento fiscale contrasta con le aliquote ridotte applicate alla molitura delle olive in altri paesi del Mediterraneo. Un frantoio italiano applica un’aliquota IVA del 4 per cento, il Portogallo ha ripristinato nel 2026 un’aliquota del 6 per cento per la trasformazione delle olive in olio e la Spagna applica un’aliquota ridotta del 10 per cento ai servizi agricoli che soddisfano i requisiti.

Per i coltivatori croati intervistati, questa differenza aggrava una struttura dei costi già difficile. L’IVA del 25% si applica al costo della molitura, non al valore delle olive raccolte o dell’olio.

La qualità dipende dai tempi e dalla conservazione

Stjepan Dević, agronomo e membro del comitato esecutivo dell’Associazione degli olivicoltori della contea di Zara, ha descritto la stagione come generalmente positiva, in particolare per la varietà locale Oblica.

«Nonostante l’anno secco, nella nostra zona della Dalmazia possiamo parlare in generale di una buona stagione olivicola con un raccolto abbondante», ha affermato.

Le condizioni sono state meno favorevoli su alcune isole e nei terreni meno fertili, dove la siccità ha causato una caduta limitata dei frutti. I danni causati dai parassiti lungo la costa, tuttavia, sono rimasti relativamente contenuti.

Dević ha spiegato che l’abbondante raccolto ha spinto alcuni coltivatori a vendere le olive prima della molitura, poiché non dispongono di spazio sufficiente per immagazzinare l’olio ottenuto.

Ha sottolineato che il periodo ottimale per la raccolta varia a seconda della cultivar. Citando lo specialista italiano di olive Giorgio Pannelli, Dević ha affermato che la Leccino ha un periodo relativamente breve per la produzione di olio di alta qualità, all’incirca da metà settembre a inizio ottobre, mentre la Bjelica istriana può produrre oli eccellenti più tardi, da fine ottobre a inizio novembre.

Altrettanto importante è una corretta gestione dopo la molitura. L’olio appena estratto può contenere umidità e piccole particelle di polpa d’oliva che si depositano durante lo stoccaggio. Se il sedimento non viene rimosso entro circa 30-45 giorni, una fermentazione indesiderata può produrre il difetto noto come sedimento torbido (borra), che compromette l’aroma e il sapore.

Si consiglia pertanto ai produttori di utilizzare contenitori puliti, travasare l’olio quando necessario e valutare la filtrazione per preservarne la qualità durante lo stoccaggio.

I premi internazionali sono soggetti a dazi doganali

I produttori hanno sollevato un’altra lamentela non legata alla raccolta: le spese imposte quando i premi internazionali per l’olio d’oliva vengono spediti in Croazia.

I produttori croati hanno vinto premi d’oro e d’argento al Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC, ma alcuni sostengono di essere stati obbligati a pagare dazi doganali sui trofei spediti dagli Stati Uniti.

Il problema sorge quando la dogana considera il valore di produzione dichiarato di un trofeo come il valore di una normale merce importata. I produttori sostengono che contestare tali oneri possa richiedere molto tempo e alcuni preferiscono pagare piuttosto che rischiare che la spedizione venga respinta.

Nino Brajković, un medico di Šibenik, ha dichiarato di aver pagato 55 euro di oneri per ricevere un premio da New York. Zlatko Burić, un coltivatore pluripremiato e presidente dell’associazione degli olivicoltori Zlatna Šoltanka sull’isola di Šolta, lo ha esortato a presentare ricorso.

«Nino, non avresti dovuto pagare i dazi doganali», gli ha detto Burić. «Devi presentare ricorso. Ci troviamo in questa situazione ogni anno perché, per legge, i riconoscimenti internazionali sono esenti dai dazi doganali».

Le norme dell’Unione Europea prevedono l’esenzione dai dazi all’importazione per i premi onorifici non commerciali che soddisfano i requisiti, tra cui alcune coppe, medaglie e oggetti simbolici, purché siano soddisfatte le condizioni e sia presentata la documentazione richiesta. L’idoneità di una determinata spedizione può dipendere dalle circostanze specifiche e dalla procedura di importazione.

Branimir Šunić, segretario dell’Associazione degli olivicoltori della contea di Zara, ha chiesto una procedura coerente che riconosca le spedizioni di premi ammissibili senza controversie individuali.

«È inaccettabile che ogni olivicoltore debba combattere una battaglia personale contro la burocrazia», ha affermato Šunić. Ha esortato le autorità a stabilire una procedura chiara per il riconoscimento delle spedizioni ufficiali provenienti da concorsi internazionali.

I coltivatori chiedono una riforma fiscale

Gli olivicoltori e i frantoiani intervistati hanno affermato che una riduzione delle tasse di lavorazione potrebbe liberare fondi da destinare alla gestione degli oliveti, all’irrigazione e al miglioramento delle attrezzature, aiutando le aziende agricole più piccole a rimanere competitive.

Per ora, molti produttori croati prevedono un raccolto più abbondante e una maggiore produzione di olio nel 2025 rispetto al 2024. La loro preoccupazione è quanto del beneficio finanziario rimarrà dopo aver pagato i costi di coltivazione, raccolta e molitura.