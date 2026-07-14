I noccioli di oliva trovano nuova vita nei mobili, nei pavimenti e nell’asfalto

Un tempo utilizzati principalmente come combustibile da biomassa, i noccioli di oliva stanno diventando un materiale molto ricercato per la realizzazione di mobili sostenibili, pannelli per interni, prodotti da costruzione e pavimentazioni a basse emissioni di carbonio.

Si stima che ogni anno, durante la molitura delle olive, vengano prodotti circa 1,2 milioni di tonnellate metriche di noccioli di oliva frantumati, noti anche come “pietre”, che trovano impiego in una gamma sempre più ampia di applicazioni e alimentano una filiera in continua evoluzione.

Secondo l’Associazione spagnola per la biomassa (Avebiom), molti dei più grandi frantoi spagnoli separano i noccioli dal resto della sansa, utilizzandoli per generare energia termica per il riscaldamento dei frantoi e dell’acqua oppure vendendoli come combustibile per caldaie industriali.

Circa un terzo dei noccioli viene pulito e trattato per ridurne il contenuto di umidità prima di essere venduto a un prezzo superiore rispetto ai noccioli non raffinati, per essere utilizzato come combustibile rinnovabile nelle caldaie domestiche.

Tuttavia, un numero crescente di aziende del settore oleario sta trasformando i noccioli in prodotti per l’edilizia e il design, rispondendo alla domanda di materiali da costruzione sostenibili e sfruttando le proprietà distintive di questo materiale.

«Il nostro interesse nel lavorare con i residui dei frantoi deriva da un’esigenza reale che noi, in quanto produttori uruguaiani, dobbiamo affrontare a causa del contenuto di olio relativamente basso dei nostri frutti», ha dichiarato a Olive Oil Times Martín Robaina, direttore di Olivos de las Ánimas.

«Ecco perché ci siamo resi conto che dovevamo sfruttare meglio tutti i sottoprodotti generati durante la lavorazione», ha aggiunto. «Abbiamo iniziato a cercare modi per dare valore aggiunto a questi residui sviluppando diverse applicazioni per essi».

Tre anni fa, il produttore con sede a Maldonado ha acquistato un macchinario per separare i noccioli dal resto della sansa, con l’intenzione iniziale di utilizzare i noccioli come biocarburante e il carbone attivo per filtrare le acque reflue del frantoio.

Mentre esploravano altre possibilità, Robaina e il suo socio in affari, Marcelo Ortega, hanno incontrato una persona che lavorava con la resina e gli scarti di legno riciclato.

«Gli abbiamo fatto conoscere i noccioli di oliva per vedere se, secondo lui, potessero essere utilizzati per realizzare prodotti utili», ha spiegato Robaina. «È così che abbiamo iniziato gradualmente a sviluppare una gamma di prodotti».

«Abbiamo iniziato con taglieri da cucina, piatti e sottobicchieri», ha aggiunto. «Ora stiamo iniziando a sviluppare anche pavimenti e rivestimenti murali».

Robaina ha spiegato che l’azienda ha sperimentato anche resine di diversi colori e recentemente ha realizzato un intero tavolo utilizzando noccioli di oliva macinati e legati con la resina.

I produttori di mobili sono tra i clienti dei pannelli in noccioli d’oliva di Pit-to-Table. (Foto: Pit-to-Table)

«È stata un’esperienza molto gratificante perché i consumatori apprezzano vedere i sottoprodotti agricoli trasformati in nuovi prodotti», ha affermato. «Apprezzano il fatto che stiamo riutilizzando i nostri scarti e abbracciando un’economia circolare».

Olivos de las Ánimas sta progettando un nuovo spazio boutique nei propri uliveti con pareti e pavimenti realizzati con pannelli di noccioli d’oliva.

«Vogliamo che i visitatori possano sperimentare il materiale in prima persona», ha dichiarato Robaina.

A quasi 12.000 chilometri di distanza, sull’isola mediterranea di Cipro, lo studio di design Pit-to-Table sta anch’esso combinando i noccioli d’oliva con un legante per produrre pannelli decorativi e funzionali.

Il cofondatore Mustafa Afşaroğlu ha raccontato a Olive Oil Times che la sua infanzia trascorsa tra i frantoi nel nord di Cipro, la sua carriera come interior designer a Londra e la pandemia di Covid-19 lo hanno portato a riconsiderare il processo di molitura delle olive come fonte di materiali da costruzione sostenibili.

«Abbiamo contattato alcuni agricoltori a Cipro per vedere se fossero disposti a collaborare e a fornirci i noccioli di oliva, in modo da poter iniziare i test», ha detto.

«Avevamo bisogno di qualcosa di più di un semplice prototipo», ha aggiunto Afşaroğlu. «Dovevamo anche comprenderne gli aspetti economici, perché volevamo acquistare i noccioli dagli agricoltori piuttosto che limitarci a prenderli».

«In questo modo, avremmo potuto contribuire a creare una nuova catena di approvvigionamento e una nuova catena del valore attorno a un prodotto di scarto che stavano già accumulando», ha proseguito.

I fondatori hanno preso la sansa di oliva e hanno separato a mano le bucce dai noccioli per evitare che qualsiasi residuo di buccia finisse nel prodotto finale.

«Il nostro obiettivo non era solo ottenere la giusta granulometria», ha spiegato Afşaroğlu. «Volevamo anche un materiale molto fine, quasi polveroso».

«Abbiamo frantumato a mano una parte dei noccioli, mescolato il tutto con un legante e realizzato il nostro primo piccolo campione», ha aggiunto.

Pit-to-Table sta collaborando con ricercatori locali per andare oltre la produzione di pannelli e sviluppare altri tipi di materiali da costruzione a base di noccioli d’oliva. (Foto: Pit-to-Table)

Dopo aver sviluppato diversi prototipi, Afşaroğlu e i suoi cofondatori hanno optato per un materiale con consistenza e aspetto simili al sughero.

Hanno presentato il pannello a base di noccioli d’oliva a un concorso di design sostenibile indetto dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e hanno ricevuto un premio in denaro.

Utilizzando il premio in denaro, i fondatori hanno incaricato una società locale di ingegneria dei materiali di individuare il miglior rapporto tra noccioli di oliva e legante. Entro il 2025, avevano prodotto i loro primi pannelli destinati alla vendita.

Afşaroğlu e i suoi colleghi hanno iniziato a collaborare con due olivicoltori, uno su ciascun versante dell’isola divisa. Pagano 250 euro per tonnellata di noccioli d’oliva e hanno infine iniziato a vendere i pannelli finiti a 300 euro l’uno.

Afşaroğlu ha affermato che il materiale attrae i designer grazie alle sue qualità di resistenza all’acqua e alle macchie, alla struttura biocomposita e all’aspetto distintivo.

«Il principale punto di forza del nostro materiale per i designer è stato il dettaglio dei bordi», ha detto. «Con i pannelli convenzionali come l’MDF laminato, di solito si applica una bordatura in PVC per nascondere l’anima in MDF a vista».

«Con il nostro materiale è esattamente il contrario», ha aggiunto Afşaroğlu. «Quando lo si taglia, si mettono in evidenza i noccioli di oliva, e abbiamo scoperto che questo crea un effetto estetico davvero unico».

«Invece di coprire i bordi, li mettiamo in risalto», ha proseguito. «Questo elimina la necessità di materiali, lavorazioni e manodopera aggiuntivi».

Ad oggi, ha affermato Afşaroğlu, i principali clienti dell’azienda sono stati designer di mobili e arredatori d’interni che danno priorità ai materiali sostenibili.

«I produttori di mobili acquistano il materiale da noi e lo utilizzano in prodotti quali tavolini per laptop, tavolini da caffè, tavoli da pranzo e scaffali, sia per superfici orizzontali che verticali», ha spiegato.

Afşaroğlu (a destra) ha cofondato Pit-to-Table poco dopo il suo ritorno a Cipro durante la pandemia di Covid-19. (Foto: Pit-to-Table)

«Collaboriamo già con diversi produttori nel Regno Unito e in tutta Europa, e stiamo continuando ad ampliare questa rete», ha aggiunto Afşaroğlu.

I designer, tra cui interior designer, designer di mobili e architetti, costituiscono il secondo principale gruppo di clienti dell’azienda.

«Ad esempio, un designer sta utilizzando il nostro pannello per il bancone della reception di uno studio legale a Londra», ha spiegato Afşaroğlu.

Afşaroğlu intende collaborare con ingegneri delle università locali per seguire un percorso simile a quello di Olivos de las Ánimas ed esplorare il potenziale dei pavimenti e dei rivestimenti a base di noccioli d’oliva.

In un’altra zona del Mediterraneo, ricercatori e funzionari di Barcellona si stanno preparando a ripavimentare alcune strade della città con asfalto contenente biochar a base di noccioli d’oliva.

Secondo il Comune di Barcellona, l’asfalto a basso impatto ambientale sarà utilizzato in progetti di opere pubbliche da ottobre a dicembre 2026.

Le autorità raccoglieranno dati sulle prestazioni dell’asfalto nei 12 mesi successivi, prima di pubblicare un rapporto nel 2028.

Se i test avranno esito positivo, il consiglio comunale ha affermato che la nuova formula dell’asfalto potrebbe ridurre del 75% le emissioni derivanti dalla pavimentazione stradale.

I ricercatori dell’Università Politecnica della Catalogna, che hanno partecipato allo sviluppo della formula, hanno già affermato che il materiale offre prestazioni meccaniche promettenti e una maggiore resistenza alla penetrazione dell’acqua rispetto all’asfalto prodotto in modo convenzionale.