Il raccolto più abbondante in Spagna potrebbe innescare movimenti sul mercato

La Spagna prevede che la produzione di olio d'oliva aumenti del 23% fino a raggiungere 1,6 milioni di tonnellate nel 2026/27; un raccolto più abbondante potrebbe innescare un nuovo meccanismo di regolazione del mercato.

Secondo le prime previsioni ufficiali pubblicate dal Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, la Spagna dovrebbe produrre 1,603 milioni di tonnellate metriche di olio d’oliva nella campagna agricola 2026/27, con un aumento del 23% rispetto al raccolto precedente.

Il raccolto può essere mantenuto, oppure potremmo perderne gran parte. – Jesús Cózar, UPA Andalucía

Il ministero ha definito il raccolto previsto «medio-alto», segnando una significativa ripresa rispetto alle circa 1,298 milioni di tonnellate prodotte nel 2025/26. Quel raccolto era stato inizialmente previsto a circa 1,37 milioni di tonnellate, prima che le condizioni meteorologiche avverse riducessero la produzione finale di circa il cinque per cento.

«Questa prima previsione riflette le condizioni climatiche della stagione», ha affermato il ministro dell’Agricoltura Luis Planas. «Fornisce una garanzia di approvvigionamento e stabilità per il mercato interno e per le nostre esportazioni».

Le condizioni primaverili favorevoli sono alla base di gran parte dell’aumento previsto nella produzione spagnola di olio d’oliva. Temperature miti e piogge abbondanti hanno favorito la fioritura e l’allegagione nelle principali zone olivicole del Paese.

Tuttavia, il ministero ha sottolineato che la previsione rimane preliminare. Le elevate temperature estive hanno colpito in particolare gli oliveti non irrigati, mentre le condizioni meteorologiche delle prime settimane della nuova campagna influenzeranno lo sviluppo dei frutti, la resa in olio e la produzione finale.

Molto dipenderà dall’Andalusia, la più grande regione produttrice di olio d’oliva al mondo, che dovrebbe rappresentare quasi i quattro quinti della produzione spagnola.

Sia il ministero nazionale che il governo regionale prevedono una produzione andalusa pari a 1,261 milioni di tonnellate. Jaén, la provincia più produttiva del Paese, dovrebbe totalizzare 575.000 tonnellate, pari al 36% del totale spagnolo e al 45,6% della produzione andalusa.

Si prevede che Córdoba produca 339.700 tonnellate, seguita da Siviglia con 142.000 tonnellate.

Ramón Fernández-Pacheco, ministro dell’Agricoltura dell’Andalusia, ha affermato che le previsioni regionali costituiscono un indicatore importante per i mercati sia all’interno che all’esterno della regione.

«La stagione in corso è stata caratterizzata da un inverno molto piovoso, che ha favorito lo sviluppo delle colture, anche se le temperature ben al di sopra della media hanno limitato il potenziale produttivo», ha affermato.

Le organizzazioni agricole hanno in linea di massima definito plausibile la previsione andalusa, ma sottolineano le condizioni nettamente diverse tra gli oliveti irrigati e quelli pluviali e affermano che le precipitazioni potrebbero ancora determinare la quantità del raccolto previsto che arriverà ai frantoi.

Francisco Elvira, responsabile del settore olivicolo presso COAG Andalucía, ha definito le previsioni ragionevoli, ma ha avvertito che il perdurare del clima secco potrebbe portare la produzione finale a livelli significativamente inferiori alle stime attuali.

Il segretario generale dell’UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha tracciato una distinzione simile tra gli oliveti irrigati, che in genere sono entrati nella fase finale di sviluppo dei frutti in buone condizioni, e quelli non irrigati, che mostrano uno stress idrico notevolmente maggiore.

«Siamo in una fase decisiva per l’olivo», ha dichiarato Cózar a settembre. «Il raccolto può essere salvato, oppure potremmo perderne gran parte».

L’Unión de Uniones ha posto l’accento sui danni che le piogge non possono più compensare. L’organizzazione ha affermato che l’intenso caldo estivo aveva già causato la caduta di alcune olive dagli alberi e che il miglioramento delle condizioni meteorologiche potrebbe giovare ai frutti rimanenti, ma non è in grado di recuperare tali perdite.

«Le temperature estive sono state elevate e gli ulivi hanno perso parte dei frutti perché non riuscivano a sostenerne il peso», ha spiegato Anastasio Yébenes, responsabile dei settori agricoli dell’organizzazione. «Ciò che è già caduto non può essere recuperato».

Anche l’esperienza della campagna agricola precedente invita alla cautela. Le piogge ripetute e i forti venti hanno ritardato la raccolta e causato perdite di frutti in alcune zone, con la Spagna che alla fine ha prodotto circa il cinque per cento in meno di olio d’oliva rispetto alle previsioni iniziali.

Al di fuori dell’Andalusia, la Castiglia-La Mancia dovrebbe rimanere la seconda regione produttrice della Spagna, con 152.555 tonnellate, pari a un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. Segue l’Estremadura con 97.300 tonnellate, in crescita del 24%.

Si prevede un calo della produzione in diverse regioni produttrici minori, tra cui la Catalogna, l’Aragona, Murcia, la Navarra, Madrid e le Isole Baleari.

Secondo i dati di mercato citati dai rappresentanti del settore, alla fine di agosto la Spagna disponeva ancora di oltre 475.000 tonnellate di olio d’oliva. Le vendite di settembre ridurranno tale quantità prima che vengano stabilite le scorte finali di riporto.

ASAJA Jaén ha stimato che le scorte all’inizio della nuova campagna potrebbero aggirarsi intorno alle 350.000 tonnellate, mentre la COAG ha previsto circa 374.000 tonnellate.

Se tali stime e le previsioni di produzione nazionale fossero confermate, la Spagna potrebbe iniziare la stagione con quasi due milioni di tonnellate di olio d’oliva disponibili, tra produzione interna e scorte di riporto, senza considerare le importazioni.

Tali volumi potrebbero inoltre determinare se la Spagna attiverà un meccanismo di regolazione del mercato che consenta il ritiro temporaneo dell’olio d’oliva dal mercato in caso di eccesso di offerta.

A luglio, il Ministero dell’Agricoltura ha avviato una consultazione pubblica sulle norme relative alla campagna agricola 2026/27, in base all’articolo 167 bis del regolamento dell’Unione Europea sull’Organizzazione Comune dei Mercati.

In base alle norme proposte, il meccanismo potrebbe essere attivato se le scorte iniziali, sommate alla produzione prevista, raggiungessero almeno il 120% del livello medio combinato registrato nelle sei campagne precedenti.

L’olio potrebbe quindi essere temporaneamente ritirato fino alla campagna agricola successiva o destinato a usi non alimentari.

Il COAG ritiene che le attuali previsioni di produzione e le scorte di riporto previste potrebbero essere sufficienti per attivare il meccanismo e ha chiesto un finanziamento sostenuto dal governo per aiutare le cooperative e i frantoi a coprire i costi di stoccaggio dell’olio ritirato.

Sulla base della propria stima di 374.000 tonnellate di scorte di riporto, l’organizzazione ha suggerito che potrebbe essere necessario trattenere temporaneamente circa il dieci per cento della produzione.

Anche l’UPA e l’ASAJA hanno affermato che i dati definitivi sulla produzione e sulle eccedenze potrebbero soddisfare le condizioni richieste per prendere in considerazione la misura, sebbene non sia stata ancora presa alcuna decisione.

Planas ha confermato che il governo valuterà in ottobre le stime aggiornate sui raccolti regionali e i dati definitivi sulle scorte di fine campagna, per decidere nella prima metà di novembre se attivare il meccanismo.

«Stiamo seguendo la situazione con grande attenzione e la stiamo analizzando con assoluto rigore», ha affermato. «Si tratta di una misura straordinaria, applicata in circostanze straordinarie».