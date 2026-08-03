Ai piedi dei Monti Climiti, in Sicilia, un’azienda agricola a conduzione familiare guarda al futuro

Un agricoltore di quinta generazione del sud-est della Sicilia sta riportando a nuova vita la tenuta di famiglia, investendo al contempo nella qualità dell’olio d’oliva, nella sostenibilità e nella formazione.

Nel sud-est della Sicilia, i Monti Climiti costituiscono il confine estremo dell’Altopiano Ibleo, che digrada verso il Mar Ionio.

Designata come sito di importanza comunitaria dall’Unione Europea, l’area ospita una ricca biodiversità su un terreno calcareo di un bianco candido che contiene depositi di conchiglie risalenti al Miocene.

Non dovremmo depauperare la terra per profitto, ma migliorarla e lasciare ciò che abbiamo ricevuto in condizioni migliori di come l’abbiamo trovata. – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

Il paesaggio è costellato di caverne e grotte note per i ritrovamenti paleontologici, le necropoli dell’Età del Bronzo e i resti bizantini scavati nella roccia.

Santacatrini sorge ai piedi dell’altopiano, nei pressi del paese di Melilli. La tenuta, che si estende su 90 ettari, comprende circa 40 ettari di oliveti coltivati con varietà autoctone.

Il nome della tenuta, che prende il nome dalla contrada locale, si riferisce probabilmente a una vicina chiesa scavata nella roccia, di cui rimangono solo poche pietre.

«Credo di essermi innamorato di questa terra e di questo lavoro grazie a mio nonno, Gaetano Peluso, che seguivo per tutta la tenuta durante le estati della mia infanzia», ha raccontato Giovanni Bonfiglio, quinta generazione della sua famiglia a gestire l’azienda.

«Era una persona straordinariamente brillante, creativa e intraprendente, un vulcano di idee che lanciava costantemente progetti nuovi, spesso innovativi, e che era sempre intento a armeggiare con qualcosa», ha ricordato Bonfiglio.

«Mi coinvolgeva, spiegandomi cosa stava facendo e coinvolgendomi», ha aggiunto. «Lo seguivo ovunque nella fattoria con ammirazione. Da bambino curioso, desideroso di vedere tutto e scoprire cose nuove, quel luogo, con le sue scogliere, i resti preistorici e i boschi, era come un enorme parco giochi. È così che mi sono innamorato di tutto questo».

Bonfiglio ora vive nella casa un tempo occupata dai suoi nonni. Le estati trascorse con loro a Santacatrini hanno avuto un’influenza così profonda che il sito web dell’azienda si apre con il suono delle cicale, pensato per evocare quei giorni.

Quel suono richiama alla mente i frutteti inondati dal sole della tenuta, dove ulivi, mandorli, carrubi e limoni crescono tra muretti a secco bianchi come il gesso.

La tenuta produce l’olio biologico DOP Monti Iblei Arita, una miscela composta principalmente da olive Nocellara Etnea, insieme alle cultivar siciliane Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese e Nocellara del Belice.

Un oliveto storico ospita circa 150 ulivi secolari. Un secondo oliveto, piantato negli anni ’60, segue una disposizione a griglia di 12 metri per 12, mentre gli oliveti più recenti sono distanziati di sei metri l’uno dall’altro.

«Mio nonno ha lasciato l’azienda agricola a mia madre, che sostanzialmente l’ha mantenuta e ha continuato a vendere la maggior parte delle olive», ha raccontato Bonfiglio.

Nel frattempo, Bonfiglio si è laureato in economia e ha iniziato a lavorare per una grande multinazionale, dove è rimasto per 15 anni.

«In qualità di specialista, ho viaggiato moltissimo, a volte prendendo fino a 90 voli all’anno», ha raccontato. «Era la vita di un giramondo, ma il mio cuore era sempre qui, a Santacatrini. Così ho investito tutto il mio tempo libero e le mie risorse finanziarie nell’ammodernamento dell’azienda».

Bonfiglio è entrato a far parte della direzione dell’azienda nel 2008, ha avviato la modernizzazione delle attività e ha piantato altri 20 ettari di oliveti. Nel 2015 ha lasciato la sua precedente carriera per dedicarsi a tempo pieno a Santacatrini.

«Nel corso della mia precedente carriera avevo pianificato questa svolta da molto tempo, ma quando si è su un tapis roulant è difficile scendere», ha detto. «Alla fine mi sono detto: “Basta”».

«Quel capitolo della mia vita era finito ed era giunto il momento di dedicarmi interamente alla mia azienda e a qualcosa che fosse veramente mio», ha aggiunto Bonfiglio. «Fin dall’inizio mi sono concentrato sulla produzione di olio di alta qualità e sull’espansione nei mercati esteri. Nel 2022 ho realizzato il mio sogno di fondare un frantoio di proprietà dell’azienda».

Bonfiglio gestisce personalmente il sistema di frantumazione Mori-Tem, che si avvale di una moderna tecnologia per la produzione di olio d’oliva.

Poiché la raccolta inizia generalmente a settembre, quando le temperature rimangono elevate, un sistema di raffreddamento integrato gli permette di mantenere il processo di estrazione a una temperatura controllata.

«La qualità è al centro della mia filosofia personale», ha affermato Bonfiglio. «Qualunque cosa faccia, mi impegno a farla nel miglior modo possibile».

«Anche prima di avere un frantoio di nostra proprietà, non mi rivolgevo a quello più vicino; mi spostavo più lontano per raggiungere il meglio», ha aggiunto. «Lo stesso standard guida la mia visione per questo territorio, dove abbiamo la fortuna di avere un terroir eccellente e un ambiente sano che ci impegniamo a preservare».

L’azienda agricola sta lavorando per implementare un sistema di economia circolare. La sansa umida proveniente dal frantoio bifasico viene utilizzata in parte come mangime per i cavalli che pascolano liberamente nella tenuta e in parte come concime per gli oliveti, che vengono arricchiti anche con i residui di potatura triturati.

I pannelli fotovoltaici coprono almeno la metà del fabbisogno energetico della tenuta.

La gestione efficiente dell’acqua è un altro pilastro della strategia di sostenibilità della tenuta.

L’acqua sotterranea proveniente da un pozzo viene raccolta in un serbatoio di raccolta situato nel punto più alto dell’azienda. Da lì, la forza di gravità mantiene la pressione in tutto il sistema di distribuzione, eliminando la necessità di pompe tranne quando il serbatoio viene riempito.

I frutteti vengono irrigati di notte utilizzando un sistema a goccia per ridurre l’evaporazione e risparmiare acqua.

Una rete di canali raccoglie inoltre l’acqua piovana dai tetti e dalle terrazze degli edifici della tenuta e la convoglia in un serbatoio sotterraneo collegato a un bacino ricavato in una ex cava di pietra.

Il bacino non è ancora operativo, ma è progettato per raccogliere e immagazzinare acqua in vista di future emergenze.

«Credo che la parola chiave per la nostra azienda sia “autenticità”, perché è ciò che sento dire più spesso dai visitatori e dagli ospiti», ha affermato Bonfiglio.

«Non facciamo molta pubblicità, quindi immagino che chi viene qui scopra più di quanto noi presentiamo», ha aggiunto. «Quando chiedo un feedback ai nostri ospiti, ciò che emerge con maggiore costanza è che provano un profondo senso di autenticità in ciò che offriamo».

Un antico mulino dotato di macine e tappeti di pressatura, un tempo utilizzato dagli antenati di Bonfiglio, si erge ancora nel cuore della proprietà.

Installato tra il 1880 e il 1890, il mulino era azionato da un mulo e rimase in uso fino agli anni ’50, quando divenne obsoleto e fu messo da parte.

«Quando si entra nell’atrio dell’edificio principale dell’azienda, ci si sente immediatamente immersi nella storia grazie a questi vecchi macchinari, che sono ancora quasi funzionanti», ha detto Bonfiglio.

«Quando ho ripulito la masseria durante i lavori di ristrutturazione, dopo 70 anni di inutilizzo, ho provato a spingere la macina e questa ha ricominciato a girare come se fosse stata mossa il giorno prima», ha aggiunto. «Ho avuto la sensazione di avere a che fare con qualcosa progettato per non rompersi mai».

Lo storico frantoio è ora il fulcro delle visite guidate offerte nell’ambito del programma di oleoturismo della tenuta. Si trova accanto alle strutture ricettive realizzate durante la ristrutturazione della masseria ottocentesca di famiglia.

«Il vecchio frantoio sta vivendo una seconda vita grazie alle nostre attività di oleoturismo», ha affermato Bonfiglio. «Lo utilizzo per far conoscere ai nostri ospiti la storia di questa terra e il mondo dell’olio d’oliva».

«Credo che il problema principale nel nostro settore sia la mancanza di conoscenza e il persistere di false credenze sull’olio d’oliva», ha aggiunto. «Per questo motivo, mi impegno con determinazione a coltivare e promuovere la cultura dell’olio d’oliva».

Bonfiglio ha affermato che la gestione responsabile è fondamentale per quella cultura.

«Non dovremmo sfruttare la terra a scopo di lucro, ma migliorarla e lasciare ciò che abbiamo ricevuto in condizioni migliori di come l’abbiamo trovata», ha detto. «Per me, questa è la chiave per guardare verso un futuro migliore per tutti, ed è ciò che sto cercando di trasmettere a mio figlio».

«Spero che accada la stessa cosa di quando ero bambino e che lui segua le mie orme», ha aggiunto Bonfiglio. «Naturalmente, voglio che si senta libero di scegliere ciò che lo rende felice».