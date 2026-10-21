ダルマチアのオリーブ生産者たち、完璧な成績を収め表彰される

クロアチアのスプリト＝ダルマチア郡のオリーブオイル生産者は、2026年のNYIOOCにおいて出品した全25点すべてで受賞を果たし、これを受けて同地域の当局者は、この業界への継続的な支援を約束した。

2026年NYIOOC世界オリーブオイルコンペティションにおいて、クロアチアのスプリト＝ダルマチア郡のオリーブオイル生産者が出品した全25点が入賞を果たしたことを受け、同郡の地方当局者が彼らを表彰した。

同県の生産者は金賞17個、銀賞8個を獲得し、クロアチアのオリーブオイル生産者全体の好成績に貢献した。クロアチア全体では、金賞103個、銀賞25個を含む計128個の賞を受賞した。

「品質という点では、我々は世界で最も安定した国です」 ――ザダル出身のワイン醸造学者、フィリップ・エルチェグ氏

クロアチアは受賞数で2位となり、121の金賞と45の銀賞を含む計166の賞を受賞したイタリアに次いだ。3位は106の賞を獲得したギリシャで、続いて米国が94、スペインが85だった。

「我々は世界で2位です」と、スプリト＝ダルマチア県のオリーブ生産者、ズラタ・シュニッチ氏は語った。

クロアチアの生産者たちは、特に高い受賞率を記録した。出品された144種類のオリーブオイルのうち、128種類が受賞し、その成功率は約89％に達した。一方、イタリアの成功率は79％だった。

地域当局が生産者を称賛

スプリト＝ダルマチア県の生産者たちにとって、この評価はとりわけ大きな意味を持つものでした。出品された25種類のオリーブオイルすべてが受賞を果たしたからです。

「これらの受賞は私たちにとって非常に大きな意味を持ちます」とシュニッチ氏は語った。「私たちは、さらに優れたエクストラバージンオリーブオイルを生産していきたいと考えています。私たちはこれに生きがいを感じ、献身的に取り組んでおり、今回の受賞は私たちに多大な励みとなっています。」

スプリト＝ダルマチア県のブラジェンコ・ボバン県知事は、受賞した生産者たちを招いてレセプションを開催し、その功績を称えるとともに、同県がこの分野を支援していくという姿勢を改めて表明した。

NYIOOCでの受賞率100％という快挙は、コスト上昇や安価な輸入品との競争が収益性を脅かす中でも、ダルマチアのオリーブ生産者たちに高い評価をもたらした。

ボバン知事は、高品質なダルマチア産オリーブオイルの地域的アイデンティティを保護・強化するための、ダルマチアの4つの郡の指導者たちによる取り組みを強調した。

また、灌漑や山火事で被害を受けた地域の復旧を含め、業界の未来を築くために、生産者と農業専門家間のさらなる連携と協力強化を呼びかけた。

焼失した土地の多くは、以前は松林に覆われていた。気候条件の変化に伴い、生産者たちは松林を復元する代わりに、適した地域にオリーブの木を植えることを支持した。

ボバン氏は、同県が今後もオリーブの木やその他の果樹の苗木の購入費用を支援し続けると述べた。また、生産者に対し、県の支援プログラムに定期的に申請するよう奨励した。

ボバン氏によると、スプリト・ダルマチア県は、今後も継続されるプログラムを通じて、地中海産果樹、オリーブの木、ブドウの苗木計400万本以上の購入資金を支援してきた。

伝統的な生産は市場の圧力に直面している

クロアチアオリーブ栽培者・オリーブオイル生産者協会のイヴィツァ・リュベンコフ会長は、ダルマチア産オリーブオイルの販路拡大と、放置された農地の灌漑改善を求めた。

同氏は、国際コンクールは生産者にとって貴重な宣伝の場となる一方で、参加費用が必要であり、生産者が自腹を切って支払うことが多々あると述べた。

県政府はすでに財政支援を行っているものの、リュベンコフ氏は、コンテスト費用に対するさらなる支援が、国際市場におけるダルマチアの認知度向上に役立つと主張した。

また同氏は、安価な輸入品がクロアチア市場で勢力を拡大するにつれ、国内生産者がオリーブオイルを販売することがますます困難になっていると警告した。リュベンコフ氏は一部の輸入品の品質に疑問を呈し、伝統的な生産方法が地元産オリーブオイルの価格高騰の一因となっていると述べた。

一部のイストリア産オリーブオイルの価格が1リットルあたり40ユーロに達していることについて問われると、彼はクロアチアの生産が労働集約的であることを指摘した。

スペインやイタリア、その他の地中海諸国の大規模生産者とは異なり、クロアチアの多くの生産者は手作業に大きく依存している。リュベンコフ氏によると、収穫作業だけでもオリーブオイルの最終価格の約40～50％を占めているという。

機械化によってコストを削減できるものの、手作業による収穫であれば生産者が果実を慎重に選別し、高い品質基準を維持できると彼は主張した。

量より質

クロアチアの主要なオリーブ生産地域であるイストリアとダルマチアでは、合わせて年間推定3,500～5,000メートルトンのオリーブオイルが生産されているが、これはスペインの生産量130万トン強のほんの一部に過ぎない。

規模の差はあるものの、クロアチアの生産者たちは、国際的な競争における実績が、自国産オリーブオイルの強さと一貫性を証明していると主張している。

「品質という点では、我々は世界で最も安定した国です」と、ザダルのワイン醸造学者フィリップ・エルチェグ氏は語った。

2026年のNYIOOCでは、イストリアと隣接するクヴァルネル地方が、51の金賞を含む計54の賞を獲得した。ダルマチアの4つの郡は、52の金賞を含む計74の賞を受賞した。

この結果は、クロアチアの個々の生産者による持続的な成功も反映している。イストリア半島の生産者「アヴィストリア」は、生産者が挙げた国際コンクールの順位で8位にランクインしており、ダルマチアの生産者イヴィツァ・ヴラトコヴィッチ氏は2017年以降、ニューヨークで25の賞を獲得している。