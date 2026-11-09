スペイン、オリーブオイルの出荷に関するトレーサビリティ規制を強化

スペインは、国内輸送およびオリーブオイルとオリーブ搾りかす油の輸出入に対する監督を強化するため、新たな規則を導入し、オリーブオイルのトレーサビリティ体制を強化した。

これらの措置は、2021年に導入された品質規制を改正するものであり、オリーブオイルの輸送、受入、輸入に携わる事業者に対する義務を強化するものである。

「一からやり直すのではなく、スペインをオリーブオイルのトレーサビリティ分野の最前線に押し上げた仕組みをさらに改善しているのです 」――スペイン農業・水産・食品省（MAPA）

「過去5年間、REMOAの運用から多くのことを学び、改善の余地がある分野をいくつか特定しました」と、スペイン農業・水産・食品省（MAPA）は『Olive Oil Times』に語った。

スペインは、国内のオリーブオイル品質規制の抜本的な見直しの一環として、2021年にオリーブオイルおよびオリーブ搾りかす油の流通を追跡するための電子登録システム「REMOA」を導入した。

MAPAによると、これらの新たな措置は、サプライチェーン全体で記録される情報の正確性と信頼性を向上させることを目的としており、特にバルク輸送や欧州連合（EU）域外からの輸入においてその効果が期待されている。

従来の規制では、事業者は出荷前にバルクオイルの移動を電子システムに報告する必要があり、各出荷には製品を特定する書類を添付しなければならなかった。

制度導入から5年が経過し、その運用を通じて、検査官が入手できる情報に不備があることが明らかになった。一部の貨物は配達確認なしに「発送済み」として記録されたままだったほか、分析書類が登録簿に一貫して組み込まれていなかったり、特定の輸入品についてどの事業者が報告責任を負うか不明確な状態が続いたりしていた。

新たな王令第808/2026号は、改善が必要と特定された3つの分野に対処するものである。

これにより、輸入オリーブオイルの最終受取人の定義が明確化され、第三国または他のEU加盟国からスペインへ入荷する貨物が所定の書類を添付していることを確認する責任を負う事業者が特定されることとなった。

他のEU加盟国、第三国、またはオリーブオイル部門以外の産業向けのバルク出荷については、発送時点でオイルを保有している事業者が、引き続きREMOAへの届出責任を負う。

事業者は、バルクオリーブオイルの移動を登録する際、分析報告書またはこれに相当する署名入り文書をREMOAにアップロードしなければならない。以前は、これらの文書は貨物に同梱されていたが、必ずしも電子登録簿に組み込まれていたわけではなかった。

また、受取人はバルクオリーブオイルの到着を確認し、納入内容が事前に報告された情報と一致していることを検証しなければならない。これにより、納入確認がないまま未完了のまま残されることなく、移動記録を正式に完了させることができる。

ただし、受領の確認は、受取人がそのオリーブオイルが品質要件やその他の適用される規制に準拠していると認めたことを意味するものではない。義務は、引渡しを記録し、申告された情報と一致することを確認することであり、オリーブオイルの品質を証明することではない。

「これまで、石油貨物の出荷に関する情報は得られていても、その移動が完了したとの確認が常に得られるとは限らなかった」と同省は説明した。

分析書類をREMOAに組み込むことで、検査官は各出荷の申告された分類を裏付ける情報に直接アクセスできるようになる。

この変更により、バルクオリーブオイルを取り扱う事業者は、より詳細な書類を提出し、特に欧州連合（EU）域外から到着する出荷分について、受領状況を報告することが求められることになる。

また、この規制により、当局はリスク評価や検査計画の策定において、分析報告書と同等の文書を証拠として扱うことが可能となる。

こうした不備を解消することで、スペイン当局は、オリーブオイルがサプライチェーンを通じてどのように流通しているかをより明確に把握し、そのトレーサビリティおよび申告された分類を検証する能力を強化できると期待している。

「我々は一からやり直すのではなく、スペインをオリーブオイルのトレーサビリティの最前線に立たせてきたツールを改善しているのです」と同省は締めくくった。