ブラジルの生産者が長年にわたり追求してきた最高品質のオリーブオイルへの取り組みが実を結んだ

30年近くにわたる試行錯誤の末、テヌータ・ド・ボスケはNYIOOCで4つの賞を受賞し、創業者およびブラジルの新興オリーブオイル産業にとっての画期的な出来事となった。

ブラジルの生産者「テヌータ・ド・ボスケ」は、2026年NYIOOC世界オリーブオイルコンペティションに初出場し、3種類の単一品種オリーブオイルと1種類のブレンドで、金賞2つと銀賞2つを獲得しました。

創業者ロジェリオ・クマイス氏にとって、この成功は、30年近くにわたる農業研究、実験、ヨーロッパへの旅、そしてオリーブの木への生涯にわたる情熱の集大成である。

「私は中東のオリーブの木の下で生まれました。母は戦時中の爆撃を恐れ、樹齢1000年のオリーブの木の下に身を隠していたのです」と、クマイス氏は『Olive Oil Times』に語った。 「獣医学を学ぶためにイタリアへ行った時、至る所にオリーブの木があり、自分自身の農場を持つことを夢見ました。ブラジルに来た時、なぜここにはオリーブの木がほとんどないのか不思議に思いました。」

リオグランデ・ド・スル州グアイバにある「テヌータ・ド・ボスケ」のなだらかな丘陵地帯にはオリーブ畑が広がっており、ここでの30年近くにわたる試行錯誤が、数々の賞を受賞するオリーブオイル生産事業の確立につながった。

クマイス氏は青年期の一部をシチリアで過ごし、メッシーナで獣医学を学び、ミラッツォ近郊に住んでいた。そこでは、オリーブ畑、ブドウ畑、柑橘類の果樹園が農業景観を形作っていた。

「日差しもあり、水もあり、すべてが揃っていました。イタリアと同じようにブドウ畑はあったのに、オリーブの木は一本もなかったのです」と彼は振り返る。

「なぜオリーブを栽培しないのかと人々に尋ねると、それは不可能だと言われた。しかし、私は問い続けた。条件が似ているウルグアイやチリ、アルゼンチンでオリーブが生産できるのなら、なぜここではできないのか？」

1990年代後半、クマイス氏はリオグランデ・ド・スル州グアイバにある自身の土地で、牛や山羊の飼育と並行して、オリーブの栽培実験を始めた。

「みんな、私が頭がおかしいと思った。彼らは私を『o louco da oliveira』、つまり『オリーブの木のおかしな男』と呼んだ」と彼は語った。「誰も、あの木がここで育つとは信じていなかった。私には技術も経験もなかったし、助けを求めても、人々は私を真剣に受け止めてくれなかった。」

ブラジル南部のグアイバにある「テヌータ・ド・ボスケ」では、丘の中腹にブドウ畑が列をなしている。ここでは、ブドウ栽培や牧畜に加え、オリーブ栽培も多角的な農業経営の一環として行われている。

クマイス氏はイタリアや中東から若いオリーブの苗木を輸入し、さまざまな土壌で試験栽培を行った。ある時、彼は約500本の苗木をブラジルに持ち込んだが、その半分近くを失ってしまった。

「10年間、試行錯誤を繰り返しました」と彼は語った。「以前は、さまざまな土壌を試し、植物がどのように反応するかを理解するために、人々の家の近くに数本の木を植えてもいいかと尋ねて回っていました。多くの木を輸入し、その多くを人々に譲りました。」

フラントイオは彼が最初に試した品種の一つだったが、その低温処理の要件が難題となった。イタリアの専門家の助言に従い、彼はアルベキーナの実験を始め、やがてピクアルやギリシャ原産のコロネイキも加えた。

現在、テヌータ・ド・ボスケは約50ヘクタールのオリーブ園を管理しており、さらに20ヘクタールが栽培中だ。クマイス氏によると、この農園にはブドウ畑や牧場事業に加え、実を結び始めた成熟したオリーブの木が約3,000本あるという。

主要な品種に加え、同農園ではレバント地方、特にパレスチナやヨルダンで栽培されている伝統的なオリーブ品種「ナバリ」の実験栽培も行っている。

「その優雅さと卓越した風味は格別です」とクマイス氏は語った。生産量は依然として限られており、同農園では収穫されたオイルの大部分をブレンドに使用している。

オリーブ園は灌漑を行わず、この地域の降雨と、排水に役立つ自然の傾斜地を利用して栽培されている。

長年にわたり、近くに搾油施設がなかったため、この農園はオリーブオイルの生産を完全に管理することができませんでした。

「オリーブを加工してもらうために、200キロメートルも離れた場所まで運ばなければならなかった」とクマイス氏は語った。 「それは途方もない労力でした。時には、オリーブを売って、オリーブオイルは少量だけ生産したほうがいいのではないかと思ったこともあります。昨年までは、私のオリーブを買っていた人たちが賞を獲得していたのです」と彼は付け加えた。

ブラジル南部のグアイバにある「テヌータ・ド・ボスケ」のオリーブ畑に夕日が沈む。創設者のロジェリオ・クマイス氏は、ここ30年近くをオリーブの栽培開発に費やしてきた。

転機となったのは、2026年に稼働を開始した同農園の近代的なオリーブ搾油所への投資だった。この施設は1時間あたり1,500キログラムのオリーブを処理でき、同社は搾油工程を直接管理し、収穫から搾油までの時間を大幅に短縮できるようになった。

「今ではオリーブを収穫してから2時間以内に、すでにオリーブオイルを製造しています」とクマイス氏は語った。「これによりオイルの品質が変わります。だからこそ、ニューヨークで金賞を受賞できたことを大変嬉しく思っています。これは私たちの努力の成果です。」

他の生産者からも、この農園の設備の利用に関心が寄せられており、テヌータ・ド・ボスケ社は、次回の収穫期から、自社の搾油施設を他社にも開放する計画だ。

新しい搾油所が導入されたにもかかわらず、高いエネルギーコスト、季節労働者（剪定作業員）の不足、そして予測不可能な天候は依然として大きな課題となっている。

「率直に言って、最大の問題は気候と水です」と彼は語った。「雨が多すぎました。開花期にあたる9月と10月は特に重要ですが、過剰な降雨は生産に悪影響を及ぼす可能性があります。」

それにもかかわらず、クマイス氏は、2026年のシーズンを、ブラジルのオリーブオイル生産が全体的に回復傾向にある状況と一致して、この地域における近年の歴史上でも最高の収穫の一つであると評した。

こうした課題に対処するには、技術や専門知識への投資も不可欠だ。クマイス氏によると、ブラジルでは収穫用機器のコストがヨーロッパの何倍にも上ることがあるという。同社はまた、農薬散布用にドローンを導入した。

「トラクターを使うと、一部の処理に10日かかることもあります」と彼は説明した。「ドローンを使えば、1日か2日で完了させることができます。」

また同氏は、専門的な農学知識の重要性を強調した。彼が実験を始めた当初、現地ではそうした知識がほとんど得られなかったという。

「オリーブはトウモロコシや米とは違います。技術も経験も必要です」とクマイス氏は語った。「講座を受講するだけでは不十分です。何世紀にもわたってオリーブが栽培されてきた場所へ赴き、その経験から直接学ぶ必要があります。」

クマイス氏は、グアイバにおけるオリーブ栽培の歴史についても調査を行った。

クマイス氏によると、この地域では早くも1950年代にオリーブの木が植えられており、少なくとも1本は現在も生き残っているという。ポルト・アレグレの博物館で友人と共同で行った調査により、同市にオリーブ栽培を導入しようとした以前の試みに関する歴史的記録が明らかになった。

彼は地元当局と協力し、グアイバ市の公共スペースに100本のオリーブの木を植えるプロジェクトを推進してきた。すでに17本が植えられており、残りは地元の学校に寄贈されたという。

「子供たちにオリーブの木とは何かを教えてあげたいんです」と彼は冗談めかして語った。「そうすれば、親たちもオリーブオイルを買うようになるかもしれませんから」

ブラジル南部の「テヌータ・ド・ボスケ」で、収穫したばかりのオリーブを観察する若い訪問者。「子供たちにオリーブの木とは何かを教えてあげたい」と、創設者のロジェリオ・クマイス氏は語った。「そうすれば、親たちもオリーブオイルを買うようになるかもしれない」

消費者にオリーブの木やエクストラバージンオリーブオイルの良さを紹介することは、同農園が推進するオリーブ観光（オレオツーリズム）の発展計画においても中心的な位置を占めている。

これらの活動の開発を統括するクマイスの娘、ヤスミン・サビオーニ氏は、同農園がすでに収穫体験イベントを開催しており、地元の訪問者から大きな関心を集めていると語った。

「人々は学び始めていると思います」と彼女は『Olive Oil Times』に語った。「オリーブオイルの違いを正確には理解していませんが、学びのプロセスは始まっています。」

「イベントに参加する際は、各オリーブオイルの試飲会を行っています。多くの人にとって、オリーブオイルはどれも同じものに思えるからです」と彼女は付け加えた。 「しかし、さまざまな種類を味わうと、皆必ず『これは好きだ』『あれの方が好きだ』と言います。フルーティーなオイルを好む人もいれば、スパイシーなものやピリッとした味わいを好む人もいます。そうして、自分なりの好みが見えてくるのです」

同社は、オリーブオイルの試飲、料理との組み合わせ、農園見学などを盛り込んだイベントをさらに開催する予定だ。

「そうすることで、消費者は高品質なエクストラバージンオリーブオイルに出会い、地元産のプレミアム製品の価値を理解できるようになるでしょう」とサビオーニ氏は語った。

「何事も、まずは第一歩を踏み出すことが大切なんです」と彼女は締めくくった。