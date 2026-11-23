「レバノンのオリーブオイルの品質の高さは疑いようがなく、世界中に知られてしかるべきだ」と、レバノン南部で数々の賞を受賞している「オリヴェッロ」の創設者、ダリア・ヤシン氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

彼女の発言は、レバノン政府がオリーブ産業に再び注目している中でなされたものだ。ニザール・ハニ農業大臣は、オリーブ生産者を支援し、製品の品質を守り、不正行為と闘うための国家的な取り組みを呼びかけている。

「コストが極めて高くなってきており、来年も実際にこの事業を続けられるかどうか分からないほどだ」―― 『ソーラー』の創設者、カリム・アルサニオス氏

レバノン高等農業評議会の関係者によると、今シーズンのオリーブ収穫量は前シーズンを30％以上上回ると見込まれている。収穫が進むにつれて搾油率が向上していることから、同評議会と農業省はともに、2026/27収穫年度のオリーブオイル生産量を3万トンと予測している。

この予測が確定すれば、ここ数シーズンの不振から大幅な回復を意味し、レバノンの生産量は国際オリーブ評議会が記録した2022/23年度のレベルに戻ることになる。

伝統的に国内のオリーブ生産量の30～40％を占めるレバノン南部の農家は、イスラエル軍の軍事作戦により深刻な影響を受けている。また、インフレやサプライチェーンの混乱も、全国的に農業コストを押し上げている。

イスラエルとの国境が閉鎖されているレバノンは、陸路貿易においてシリアとの国境検問所に依存している。同国には稼働中の鉄道がなく、一部の地域では電力網による電力供給が1日数時間にとどまっている。サプライチェーンはトラック輸送に大きく依存しており、ベイルートは依然として主要な海上玄関口となっている。地域の不安定な情勢も、国際海運を複雑化させている。

レバノン北部で数々の賞を受賞している「ソーラー（Solar）」の創設者、カリム・アルサニオス氏は、高品質なオリーブオイルの生産コストが耐え難いほど高くなっているとの見解を示した。

レバノン北部の「ソーラー」社所有のオリーブ園では、急勾配の斜面で作業員たちが手作業でオリーブを収穫している。創業者のカリム・アルサニオス氏は、人件費の高騰が伝統的な収穫方法の存続を脅かしており、受賞歴のあるこの生産者が機械化を検討せざるを得なくなる可能性があると指摘する。（写真提供：ソーラー社）

「コストが極めて高くなっており、来年も実際にこの事業を続けられるかどうか分からないほどだ」と、アルサニオス氏は『Olive Oil Times』に語った。

「労働者の賃金は毎年30％上昇しており、私は3週間以上、40人の労働者を雇用している」と彼は付け加えた。これは、オリーブを手摘みし、一つひとつ選別するソーラー社の収穫作業について言及したものだ。

ソーラー社の高級オリーブオイル生産への取り組みは、地域の生態系と土壌の生物多様性を保護することに重点を置いている。しかし、人件費の高騰により、同社は収穫方法の変更を余儀なくされる可能性がある。

「コストを抑えるために機械を使った収穫を始めるか、それとも……どうするか分からない」と彼は語った。

「政府からの支援はなく、インフレの影響で以前ほどビジネスは好調ではなく、人々は以前ほどお金を使わなくなっている」とアルサニオス氏は語った。「だから、私の方でコストを削減しなければならない。そうすれば、消費者への価格も下げられるだろう」

農業省は、市場機会の拡大の必要性を強調している。ハニ氏は、地理的原産地の明確な表示、信頼できるブランド、そして消費者が購入するオリーブオイルの産地を理解できるようマーケティングの改善を通じて、レバノン産オリーブオイルの認知度向上を求めている。

また、ハニ氏は、生産チェーン全体におけるより良い慣行の確立と、「バージン」または「エクストラバージン」に分類されるオリーブオイルのシェア拡大も求めた。

彼は、国内消費の拡大も優先課題の一つとして挙げた。現在の消費量は、1人当たり年間約4リットルと推定されている。10月、ハニ氏はマドリードで国際オリーブ評議会の関係者らと会談し、この分野におけるさらなる協力について協議した。

輸出は苦戦する国内市場に代わる選択肢となるが、生産者らは海外販売には独自の課題があると指摘している。

「ソーラー」社は現在、米国、フランス、英国へ限定的な量のオリーブオイルを輸出している。同社は400～500本程度の出荷には航空便を利用しているが、大量輸送の場合は一般的に海上輸送の方が経済的であるためだ。

レバノン北部で、数々の賞を受賞しているオリーブオイル生産会社「ソーラー」の創業者、カリム・アルサニオス氏。アルサニオス氏は、生産コストと輸送費の高騰により、同社のプレミアムオリーブオイルの生産を維持し、国際市場への進出を図ることがますます困難になっていると語る。（写真：ソーラー）

アルサニオス氏によると、燃油サーチャージ、関税、その他の輸送費により、輸送コストは約35％増加したという。国際運送業者との法人契約を通じて割引が適用される場合でも、小規模な輸出を経済的に正当化することはますます困難になっていると彼は述べた。

同氏の見解では、特に米国において消費者の意識は向上しているものの、多くのバイヤーは依然として、プレミアムオリーブオイルと安価な代替品を見分けるのに苦労しているという。

「世界の多くの人々は、真に高品質なエクストラバージンオリーブオイルとは何かを、実際には理解していないように感じます」とアルサニオス氏は語った。

同社はニューヨークに拠点を置く「Gohar World」と取引関係を築いており、米国市場での存在感を拡大するため、引き続き販売代理店を探している。

こうした商業的な圧力にもかかわらず、NYIOOCの金賞を受賞した「Solar」と「Olivello」の両社は、直近の収穫について好結果が得られたと報告している。

「オリーブの木が非常に健康で、実も青々としていたため、今回の収穫は満足のいくものでした」とアルサニオス氏は語った。

アルサニオス氏によると、降雨により生産されたオリーブオイルの一部には官能特性に影響が出たものの、最も激しい雨が降る前に収穫されたロットは素晴らしい結果をもたらしたという。

「今年のオリーブオイルも非常に質が高いと思います」と彼は語った。

同氏は、収穫されたオリーブの約15％がプレミアム製品用の生産から除外されると説明した。これらは廃棄されるのではなく、別途販売されるか搾油され、その一部は地元のレストランに供給されている。

ヤシン氏も南部で同様の状況を報告した。同地域では、オリヴェッロ社が農業省と協力してオリーブの再植樹活動にも貢献している。

「販売が成功すると、オリーブの木を購入し、農家を支援できる土地に植樹しています」とヤシン氏は語った。

オリヴェッロは自社製の搾油所を運営しており、搾りたてのオリーブオイルを、管理された環境下のステンレス製容器に保管している。

ジェジーン地区にあるオリヴェッロのオリーブ樹はイスラエル軍の空爆による直接的な被害を受けなかったものの、レバノン南部の他の多くのオリーブ園は、損傷を受けたり、焼失したり、根こそぎにされたりした。

ヤシン氏は、こうした被害や土地への立ち入り制限が、生計をオリーブ栽培に頼る農家たちを脅かしていると語った。「今の私の最優先事項は、南部を支援することです」と彼女は述べた。

レバノン当局や国際機関は、被害の規模を記録している。10月下旬にハニ氏が提示した数字によると、イスラエル軍の作戦により、レバノン南部の約5万6000ヘクタールの農地が影響を受けた。

「ソーラー」社の創業者カリム・アルサニオス氏は、直近の収穫が期待通りの結果をもたらした一方で、人件費の高騰が伝統的な収穫方法に圧力をかけていると指摘する。（写真：ソーラー社）

ヤシン氏によると、「農業省はレバノンの農業のあらゆる分野で精力的に取り組んでいる。現在はオリーブオイルやオリーブの木、そして農家をどう支援するかに注力している」という。

同省はまた、生産者に対してバッテリー駆動のオリーブ収穫用機器を配布したと報告している。

ヤシン氏は、この状況が、オリヴェロの成長を他の生産者を支援するために活用するという自身の決意をさらに強めたと語った。「私たちは互いに支え合う必要がある」と彼女は述べた。

ソーラー社と同様、レバノンが依然として深刻な経済的圧力に直面する中、オリヴェロ社も、特に燃料や農業資材のコスト高に直面している。

ヤシン氏によると、オリヴェロは現在、主にレバノン国内で販売しているが、米国、カタール、クウェートからも見込み客からの問い合わせを受けているという。彼女は、同社のエクストラバージンオリーブオイルをさらなる市場に届けることができる販売代理店との提携関係を築くために取り組んでいる。

「輸出こそが唯一の解決策だと感じています。しかし、やはり価格が高すぎるため、どう対応すればよいのか分かりません」とアルサニオス氏は語った。

同氏は、オリーブオイルの偽装や混入に対する懸念が購入判断を複雑にし得る市場において、消費者の信頼を築くことが特に重要だと考えている。

「（高品質なオリーブオイルを購入する）最も直接的で安全な方法は、実際に生産の現場に携わっている生産者を直接知ることだと思います」と彼は語った。