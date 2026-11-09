クロアチアのオリーブ生産者は収穫量の増加を見込む一方、搾油税に不満を表明している

クロアチアのオリーブ生産者たちは、数ヶ月にわたる猛暑と干ばつにもかかわらず、昨年を上回る収穫量となっていると報告している。しかし、搾油所が新収穫分の処理を進める中、生産者たちは、高い運営コストと搾油サービスに課される25％の付加価値税が収益を圧迫していると訴えている。

ダルマチア地方の一部では、収穫が長期化しているものの、生産者からは概ね満足のいく収量と健全な果実が報告されている。最終的な生産量は、搾油作業が完了するまで判明しない。

「昨年より良い」と、ヴラナ湖の近くで約1,000本のオリーブの木を栽培しているパコシュタネの生産者、アンテ・ヴリン氏は『Olive Oil Times』に語った。

ヴリン氏は、昨年はクロアチアが自国生産量を上回る量のオリーブオイルを輸入したことを振り返り、ザダル郡の生産者にとっては厳しいシーズンだったと述べた。 同生産者が引用した数値によると、同県では6,450メートルトンのオリーブが収穫され、1,906.5ヘクトリットルのオリーブオイルが生産されたが、これは前年比で約40％の減少であった。

「今年は剪定と灌漑を行った農家であれば、極端な天候にもかかわらず、オリーブオイルの不足に悩むことはないだろう」とヴリン氏は語った。

ザダルの故アンテ・メディン氏を含む地元の農学者は、かねてより剪定の重要性を強調してきた。農学者のシメ・マルチェリッチ氏らも、開放的で適切に管理された樹冠を維持することの利点を指摘している。

マルチェリッチ氏によると、適切に剪定された木は、主に外側の枝だけでなく、樹冠全体にわたって実をつけることができるという。春は好条件に恵まれ、開花と着果は順調だったが、その後、夏場の猛暑が長期化したことで果実の発育が阻害された。

ザダルでは6月に38ミリメートルの降雨があり、7月上旬もそれよりわずかに多い程度だった。それ以降、9月中旬まで、この地域の大部分では事実上雨が降らなかった。この干ばつにより、種子の発育が遅れ、オリーブの果肉の成長が阻害され、多くのオリーブ園で果実が小さくなってしまった。

暑さが油分の蓄積を遅らせる

オリーブの実には、種が硬化するにつれて油が蓄積し始めますが、これは一般的に7月下旬から8月にかけて起こります。極端な暑さにより、特に気温が40℃に達した灌漑のないオリーブ園では、このプロセスが中断されました。9月後半に待望の雨が降る前に、一部の果実はしぼんだり、乾燥したり、あるいは落下してしまいました。

ヴリン氏は、油の抽出率が高いからといって、必ずしも果実がより多くの油を生成したとは限らないと指摘した。オリーブが水分を失うにつれて、油の絶対量がほとんど変わらなくても、重量に対する油の割合は増加する可能性がある。

ヴリン氏を含む灌漑設備を持つ生産者は、10月上旬に搾油を開始することができた。同氏によると、早期収穫のオリーブオイルは、フルーティーさ、ピリッとした辛味、バランスの良さに加え、高いポリフェノール濃度など、望ましい官能特性を示したという。

例年になく暑い夏には、もう一つの好影響もあった。作物を深刻な被害にさらす害虫であるオリーブミバエの被害が軽減されたのだ。

農学者であり、ザダル県オリーブ生産者協会の会長を務めるトニ・ドルジヤニッチ氏も、高温が成熟と油分の蓄積を遅らせたという見解に同意した。また同氏は、土壌中の有機物が多いオリーブ園、特に岩の多い地形や島にあるものは、暑さや水不足に耐える能力が高かったと述べた。

ドルジヤニッチ氏は「オルクーロ」という会社を経営しており、同社の作業員たちはこの1か月間、専門的な収穫サービスを提供してきた。

地元の専門家によると、7月と8月の暑さにより2世代のオリーブミバエの発生が抑制され、目に見える被害は比較的少なかったという。第3世代もまだ大量には出現していないが、生産者は依然として速やかに収穫を行う必要があると彼らは述べた。

より差し迫った懸念は、秋の雨や強風、特に北東からの「ボラ」や南からの「ユゴ」といった風であり、これらは熟したオリーブを地面に落としてしまう恐れがある。

農業省の農業指導サービスに所属する農学者ズヴォニミル・ヴラトコヴィッチ氏は、ザダル郡には約100万本のオリーブの木があり、今シーズンはおよそ10,500メートルトンの果実が実っていると推定している。

「すべてを収穫できれば、約1万3,500ヘクトリットルのオリーブオイルが生産されるはずだ」とヴラトコヴィッチ氏は述べた。同氏は、国内生産量が約5万5,000ヘクトリットルに達し、昨年を大幅に上回ると見込んでいる。

豊作の経済的側面

豊作が必ずしも十分な利益につながるわけではない。ある地元の生産者は、オリーブ2,136キログラムを収穫し、搾油率約12％で約250リットルのオリーブオイルを生産する場合のコスト内訳を明らかにした。

彼の直接生産費用は合計2,040ユーロで、そのうち750ユーロはオリーブ1キログラムあたり0.35ユーロの搾油費用である。オリーブオイルを1リットルあたり20ユーロで販売すれば5,000ユーロの収益が得られるが、直接費用を差し引くと2,960ユーロが残る。

この数字には、生産者自身や家族が数ヶ月にわたって費やした労力は含まれておらず、実際の収益はこれより大幅に減少することになる。

消費者にとっては、ザダル県のオリーブオイル価格は昨年の水準に近いまま推移すると予想されるが、一部の生産者は、上昇する投入コストや人件費を相殺するために、10～15％の値上げを見込んでいる。

家族経営の農場が直接販売する無名のオリーブオイルは、一般的に1リットルあたり13～15ユーロですが、高級ブランドのものは20ユーロ以上で取引されることもあります。専門店での価格は1リットルあたり20～25ユーロで、イストリア産のオリーブオイルの中には25～30ユーロで販売されているものもあります。

オリーブ収穫期の短い休憩

搾油所の経営者たちも、電気代、暖房用燃料油、交換部品のコスト高に直面している。ザダル近郊の搾油所の経営者の一人（匿名希望）は、搾油料金を2年間据え置いてきたと語った。

「生産者への連帯の意から、一昨年以来、搾油価格を引き上げていない」と同氏は語った。「国が25％の標準税率の付加価値税（VAT）を全額課していなければ、今年の加工オリーブ1キログラムあたり0.35ユーロという料金は、さらに低くなっていたはずだ」

この税制は、他の地中海諸国でオリーブ搾油に適用されている軽減税率とは対照的だ。イタリアの搾油所では4％の付加価値税率が設定されており、ポルトガルは2026年にオリーブからオリーブオイルへの加工に対して6％の税率を復活させ、スペインは条件を満たす農業サービスに10％の軽減税率を適用している。

取材に応じたクロアチアの生産者たちにとって、この違いは、すでに厳しいコスト構造にさらに追い打ちをかけている。25％の付加価値税は、収穫されたオリーブやオリーブオイルの価値ではなく、搾油手数料に課されるものである。

品質は収穫時期と貯蔵方法に左右される

農学者であり、ザダル県オリーブ生産者協会の執行委員を務めるステイパン・デヴィッチ氏は、今シーズンは概ね成功だったと述べ、特に地元の品種「オブリカ」については好調だったと語った。

「乾燥した年ではあったものの、ダルマチアの当地域においては、概して豊作で良好なオリーブ栽培シーズンだったと言えるでしょう」と彼は述べた。

一部の島々や条件の劣る地域では、干ばつにより果実の落果が限定的に見られたものの、状況はそれほど良好ではなかった。しかし、沿岸部における害虫による被害は比較的少なかった。

デヴィッチ氏によると、豊作のため、搾油後に得られるオリーブオイルを保管する十分なスペースがないことから、一部の生産者は搾油前にオリーブを売却するケースも見られたという。

同氏は、最適な収穫時期が品種によって異なることを強調した。イタリアのオリーブ専門家ジョルジオ・パンネッリ氏の言葉を引用し、デヴィッチ氏は、レッチーノは最高品質のオイルを生産できる期間が比較的短く、おおむね9月中旬から10月上旬までであるのに対し、イストリア産のビエリカは10月下旬から11月上旬にかけても優れたオイルを生産できると述べた。

搾油後の適切な取り扱いも同様に重要である。搾りたてのオイルには水分やオリーブの果肉のかすが含まれており、貯蔵中に沈殿することがある。この沈殿物をおよそ30～45日以内に除去しないと、望ましくない発酵が起こり、「泥状の沈殿物（ボッラ）」と呼ばれる欠陥が生じ、香りや風味に影響を及ぼす。

したがって、生産者には、清潔な容器を使用し、必要に応じてオイルを移し替え、貯蔵中の品質を守るためにろ過を検討することが推奨される。

国際的な賞の受賞品にも関税がかかる

生産者からは、収穫とは無関係な別の不満も寄せられた。それは、国際オリーブオイルコンテストで受賞したトロフィーをクロアチアへ発送する際に課される関税に関するものである。

クロアチアの生産者はNYIOOC世界オリーブオイルコンペティションで金賞や銀賞を受賞しているが、米国から発送されたトロフィーに対して関税関連の費用を支払うよう求められたという声もある。

この問題は、税関がトロフィーの申告された製造原価を、通常の輸入品の価値として扱う場合に生じます。生産者によると、この料金に異議を申し立てるには時間がかかり、荷物が返送されるリスクを避けるために、支払ってしまう者もいるとのことです。

シベニク出身の医師、ニーノ・ブライコヴィッチ氏は、ニューヨークから賞品を受け取るために55ユーロの関税を支払ったと語った。受賞歴のある生産者であり、ソルタ島のオリーブ生産者協会「ズラトナ・ショルタンカ」の会長であるズラトコ・ブリッチ氏は、彼に異議申し立てを行うよう促した。

「ニーノ、関税を支払うべきではなかった」とブリッチ氏は彼に語った。「異議申し立てを行うべきだ。国際的な栄誉は法律上、関税が免除されるため、我々は毎年このような事態に直面しているのだ。」

欧州連合（EU）の規則では、必要な条件と書類が満たされている場合、特定のトロフィー、メダル、記念品など、条件を満たす非営利の名誉賞については輸入関税が免除されることになっている。特定の貨物がこの条件に該当するかどうかは、その状況や輸入手続きによって異なる。

ザダル県オリーブ栽培者協会の事務局長ブラニミル・シュニッチ氏は、個別の紛争を招くことなく、条件を満たす賞品の輸入を認める一貫した手続きの確立を求めた。

「すべてのオリーブ生産者が官僚機構と一対一で戦わなければならないのは、到底受け入れがたい」とシュニッチ氏は述べた。同氏は当局に対し、国際大会からの公式な送付品を認定するための明確なプロセスを確立するよう強く求めた。

生産者らが税制改革を要請

取材に応じた生産者や搾油業者らは、加工税が引き下げられれば、オリーブ園の管理、灌漑、設備の改善に充てる資金が確保でき、小規模農場の競争力維持に役立つと述べた。

現時点では、多くのクロアチアの生産者が、2025年の収穫は2024年よりも豊作となり、オリーブオイルの生産量も増えることを期待している。彼らの懸念は、栽培、収穫、搾油のコストを支払った後、どれだけの経済的利益が残るかという点にある。