価格の下落と在庫の増加により、イタリアのオリーブオイルの収穫量が減少する見通し

夏の猛暑により南部地域の収穫量が減少することから、イタリアのオリーブオイル生産量は27万～29万メートルトンに落ち込む見通しだ。一方、価格の下落と在庫の過剰が、生産者や搾油業者に圧力をかけている。

2026/27年の収穫年度において、イタリアのオリーブオイル生産量は約20％減少し、27万～29万メートルトンになると見込まれている。これは、南部での生産量の減少が、中部および北部地域での回復によって部分的にしか相殺されないためである。

現在、農村部では若干の懸念が広がっている。生産者は収穫にかかるコストを負担しなければならず、価格が彼らにとって採算の取れる水準を維持することを願うばかりだ。 ――マッシモ・ラグーノ（モニニ社）

「イタリア各州を対象とした当社の調査によると、国内生産量は、終了したばかりの収穫年度に比べて約20％減少する可能性がある」と、モニニ社のパネルリーダー兼購買マネージャーであるマッシモ・ラグーノ氏は『Olive Oil Times』に語った。

「真に科学的な状況を把握するには、全国規模の試験用オリーブ園のネットワークと継続的なモニタリングが必要ですが、それは経済的に実現不可能です」と彼は付け加えた。「推定値は、現地調査や、各地域の生産者や搾油業者との緊密な連携に基づいています」。

イタリア南部では、国内最大のオリーブオイル生産地域であるプーリア州の生産量が13万～14万トンになると見込まれている。 「潜在的な生産量は21万トン前後と、はるかに高い水準にあるが、5月末から9月前半にかけて非常に暑い夏が続いた」とラグーノ氏は述べた。

「灌漑設備を利用できた農家は、天水栽培のオリーブ園に比べてかなり良好な状況にある」と同氏は、水とエネルギーのコストの高さを挙げながら付け加えた。「コストが非常に高いため、農学的に推奨される量よりも灌漑量を減らすことを選んだ生産者もいる。」

シチリア島とカラブリア州でも、前作年度よりも生産量が減少すると見込まれている。

「昨年のシチリアのオリーブ収穫量――オリーブオイルの生産量ではなく――は40万トンから45万トンの間でした。 今年は約35万トン、カラブリア州では32万～33万トンになると予想している」とラグーノ氏は述べた。

「オリーブの中にオリーブオイルが入っているのは、肉眼では見えませんよ」と彼は冗談を交え、オリーブの収穫量が直接的にオリーブオイルの生産量に結びつくわけではないと指摘した。

今年の春は開花期が順調だったものの、長引く暑さにより果実の数と大きさが減少した。しかし、高温は真菌性病害やオリーブミバエの発生を抑える効果もあった。

「これらの害虫はほぼどこにも見られず、オリーブの実はとても健康です」とラグーノ氏は語った。初期の試飲結果も有望だ。「間違いなく、非常に高品質なオリーブオイルを生産できる可能性を秘めています。」

中部および北部地域では、昨年の不作から回復が見込まれている。「これらの地域のほとんどにとって、昨年は不作の年だったが、今シーズンは逆に木にたくさんの果実がついている」とラグノ氏は、オリーブの木にみられる自然な隔年結実のサイクルに言及して述べた。

この好調な状況は、南部での減産を一部相殺する見込みであり、生産量は昨年の水準を下回るものの、当初の予測の一部よりは高くなるだろう。

イタリアは、依然として相当量のオリーブオイルが在庫として残った状態で2026/27年産期を迎えている。7月末時点の在庫量は約23万3,000トンで、前年同月の16万2,000トンから40％以上増加した。

「11月になっても、イタリア産オリーブオイルの在庫が7万～10万トン、おそらく8万～9万トン程度は残っているだろう」とラグーノ氏は述べた。 「新収穫の生産量が27万トンから29万トンの間になるとすれば、それでもなお相当な量のオリーブオイルとなる」

ラグーノ氏は、在庫の積み上がりの一因として、前収穫年度にイタリア産オリーブオイルと欧州連合（EU）の他の地域で生産されたオリーブオイルとの間に生じた、異例に大きな価格差を挙げた。

「ある時期、欧州産のオリーブオイルは1キログラムあたり4～4.50ユーロまで下落した一方で、イタリア産は依然として7～8ユーロの範囲にとどまっていた」と同氏は述べた。「その価格差が大きくなりすぎたため、多くの事業者がイタリア産オリーブオイルを販売するのが困難になった」

ラグノ氏は、品質を評価し生産者を支えるためには、イタリア産オリーブオイルのプレミアム価格を維持することが依然として不可欠であると強調した。しかし、競合産地との価格差が過大になると需要を弱める恐れがあると警告した。

「我々は常に『価値』に基づく政策を支持してきた。なぜなら、価値と品質こそが製品を守ることができるからだ」と彼は語った。「しかし、国際市場の状況と比較して価格差が過度になると、問題が生じる可能性がある。イタリア産オリーブオイルの消費はしばらくの間縮小傾向にあったが、価格が下落したことで、ようやく最近になってその傾向が緩和され始めたところだ。」

価格の是正幅は相当なものだった。イタリアの農業・食品市場サービス機関であるISMEAによると、8月の産地におけるエクストラバージンオリーブオイルの平均価格は1キログラムあたり4.86ユーロまで下落し、2025年同月比で49.3％安となった。 9月の第3週時点で、ISMEAはスペイン産エクストラバージンオリーブオイルの価格を1キログラムあたり3.67ユーロと報告した。

収穫期が近づくにつれ、この価格下落は生産者や搾油業者にとってますます深刻な困難をもたらしている。「現在、農村部にはある種の不安が広がっている」とラグーノ氏は語った。「生産者は収穫にかかるコストを負担しなければならないため、価格が彼らにとって採算の取れる水準で維持されることを願うしかない。」

「オリーブの収穫量が多ければ、事業者はより高い価格を支払って、生産者の労力を報いることができる」と彼は付け加えた。「しかし、収穫量が少なく、その結果としてオリーブオイルのコストが1キログラムあたり7ユーロや8ユーロになる一方で、欧州産のオリーブオイルの取引価格がそれよりはるかに低い場合、状況は厳しくなる」

イタリアの搾油業者団体であるAIFOとAFPは最近、プーリア州で大量の売れ残ったオリーブオイルが運転資金を拘束しており、新たな収穫が始まる中で搾油業者が利用できる流動性が低下していると警告した。

両協会は、プーリア州の「Moltiplica」プログラムにおける「短期融資制度」の下で、搾油所が保有するオリーブオイル在庫の価値を活用して短期融資を受けられるよう、州当局に要請した。

両団体は、流動性の不足が、収穫期におけるオリーブ購入や農家への期日通りの支払い能力を制限する恐れがあると警告した。

こうした背景を受け、イタリア政府は、生産者価格への持続的な下落圧力、在庫の増加、および高い生産コストを理由に、欧州委員会に対し、EUの農業準備金の活用を要請した。

また、政府は「オリーブ産業電子付随文書（Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo、略称DAO）」の導入を発表した。これは、SIANシステムおよびオリーブオイル電子登録簿と連携するように設計された新しいデジタル追跡文書である。

この措置は、トレーサビリティを強化し、オリーブおよびオリーブオイルの流通に対する管理を厳格化することを目的としている。また、作業記録の期限を6日から3日に短縮するもので、2027/28収穫年度から運用開始される見込みだ。

より強力な支援策を求めて活動している生産者・搾油業者による委員会「オルゴリオ・オリヴィコロ（Orgoglio Olivicolo）」は、この取り組みを一歩前進として歓迎したものの、同業界に対するより大きな社会的支持を確保するため、デモやその他の取り組みを継続すると述べた。

いくつかの地域では収穫が始まっているが、特に収穫前に気温の低下や降雨によって果実の大きさが向上すれば、最終的な生産量はまだ変動する可能性がある。

「もう少し涼しい天候と雨が欲しいですね」とラグーノ氏は語った。「好条件が続けば、収穫を行い、非常に良質なオリーブオイルを生産できる可能性があります。」