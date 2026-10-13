南アフリカのキールダー、NYIOOCでの金賞受賞を受け、さらなる成長を目指す

南アフリカの西ケープ州にあるキールダーでは、高級オリーブオイルの生産に重点を置きながら、果樹園の拡張、近代的な灌漑、苗床の開発を推進している。

南アフリカの比較的新しいオリーブオイル企業が、2026年のNYIOOC世界オリーブオイルコンペティションに初出場し、ファヴォローサ、フラントイオ、アルベキーナをブレンドした「プレミアム・セレクション」で初の金賞を受賞しました。

「ニューヨークのコンペティションは、世界で最も権威ある大会の一つです。結果が発表され始める時は、いつもハラハラします。 『更新』ボタンを何度も押さずにはいられません。ついに金賞を獲得したことが分かった時、チームは本当に、本当に喜びました。ほっとしました」と、キールダー・アグロ・グループの南アフリカ農業事業部門であるキールダー・サウス・アフリカのエステート兼ゼネラルマネージャー、ニコラス・ルート氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

「結局のところ、最も重要なのは、自らオリーブ園に足を踏み入れることです」 ――ニコラース・ルート（キールダー・サウスアフリカ）

ルート氏にとって、この受賞は同社の取り組みが正しかったことを証明するものでした。「私たちは、最高級のオリーブオイルを確立しようとしているのです」と彼は語りました。

ルート氏によると、南アフリカは世界のオリーブオイル生産量に占める割合はごくわずかだが、同国の主要生産者は最高品質のレベルで競争できると確信している。

この評価を受けたキールダー社は現在、南アフリカの西ケープ州、ウスター近郊のヌイ・バレー（R60号線をロバートソン方面へ進む途上）におけるオリーブ栽培事業の拡大を準備している。

同農場のオリーブ園は155ヘクタールに及び、主に石灰分を豊富に含む土壌に粘土質の区画が点在している。364ヘクタールに及ぶ広大な敷地内には、サクランボやワイン用ブドウも栽培されている。

オリーブ園の多くは樹齢25年以上だが、キールダー・アグロ・グループは2025年に「スペシャルティ」部門を立ち上げ、南アフリカ産のエクストラバージンオリーブオイルを、国内および国際市場向けに開発する製品の一つとして位置付けている。

キールダー社は現在、8種類のオリーブ品種を栽培している。ルート氏は、最終的には、現地の条件に特に適応していることが実証された少数の品種に生産を集中させたいと述べた。

「生産量を増やしたいのは山々ですが、毎年持続的に良好な収穫をもたらし、かつ我々が求める品質のオイルを生産できる、より少ない品種に集中したいと考えています」と同氏は語った。

品種の選定は、冬の低温時間が比較的少ないヌイ・バレーの気候と密接に関連している。ルート氏によると、この気候条件により、一部の品種の適性が制限されるほか、特に暖かい冬が続いた後に隔年結実が起こりやすくなるという。

品種の選定に加え、キールダー農場ではさまざまな果樹園の配置形態の実験も行っている。同農場には伝統的な果樹林と高密度植栽区があり、超高密度栽培システムの導入を拡大している。

ルード氏にとって、この変化は農学的配慮と経済的圧力の両方を反映している。人件費、燃料費、農業資材費、電気代のコスト上昇により、収益性を維持するためには効率性がますます重要になっている。

南アフリカのオリーブ産業は歴史的に伝統的な果樹園を中心に発展してきたが、コスト抑制と作業の機械化を進めるため、生産者の間で超高密度栽培システムの導入がますます検討されていると彼は述べた。

同農場の計画されている拡張は、外部の生産者にも苗木を供給している自社オリーブ苗床によって支えられている。

キールダー・サウスアフリカの苗木園では、日除けネットの下にある育苗トレイで若いオリーブの苗木が育てられており、同社の事業拡大を支えるとともに、他の生産者にも苗木を供給している。

しかし、需要は育苗場の現在の生産能力を上回っている。「南アフリカの成長ペースに追いつくほど、一般向けに十分な数の苗木を迅速に生産することはできません」とルート氏は述べた。

キールダー社は、育苗技術への投資を行い、個々の品種が育苗場でどのように反応するかを研究することで、育苗の成功率を着実に向上させることを目指している。

「私たちは、『良質な苗木とは何か』、『適切な遺伝的特性を持っていることをどのように確認するか』、『その品種がどこから来たのかという収穫履歴があるか』について、基準を確立するために本気で取り組んでいます」とルート氏は語った。

また、彼は苗木の品質とトレーサビリティを向上させるための「SA Olive」イニシアチブにも参画している。

キールダー社が事業を拡大し、より集約的なオリーブ園を整備するにつれ、水資源の確保、灌漑管理、および運営コストがますます重要になってきている。

ヌイ・バレーの降雨量は比較的少なく、農家たちは変化する降水パターンに苦慮している。「総降雨量は同じでも、特定の期間に集中して降るようになった」とルード氏は述べた。

降雨のタイミングと強度は、土壌水分や灌漑用貯水池の補充効率に影響を与えます。ルード氏にとって、水は「私たちが持つ最も神聖な資源」です。

コンピュータ制御の灌漑システムが水の分配を管理し、可変速ドライブにより、ポンプは常にフル稼働で連続運転するのではなく、その都度必要な圧力で稼働できるようになっている。

西ケープ州ヌイ・バレーにあるキールダー・サウス・アフリカのオリーブ農園。同社はここで生産を拡大し、より効率的な栽培および灌漑システムへの投資を進めている。

ルード氏によると、このシステムは電力の節約につながり、配管やその他の灌漑インフラへの負担を軽減するという。

同社は、灌漑の必要量を判断するために土壌水分モニタリングを活用し、樹木の生育状況を評価し、果樹園内の潜在的な問題を特定するために、衛星から得られた正規化植生指数（NDVI）画像を利用している。

NDVIは、植生によって反射される赤色光と近赤外光の差を測定し、植物の密度や生育状態を示す指標となる。

また、農業機械にも技術が導入されている。ルード氏は、処理液が樹冠に浸透し、十分な被覆を確保するためには、散布機器を果樹園の樹間密度に合わせて調整することが重要であると指摘した。

それでもなお、同氏は、技術だけでは直接の観察や実践的な農業経験を代替することはできないと強調した。

「結局のところ、最善の方法は果樹園に足を踏み入れることだ」と彼は語った。 「木々を自分の目で見て、どこに問題があるのかを理解するのです。技術は大きな助けになりますが、できないこともいくつかあります。農業のやり方を知っていれば、何が正しい対応か分かります。自分の目で確かめなければならないのです」と彼は付け加えた。

キールダー社の持続可能性への取り組みには、オリーブ搾油の副産物をより高付加価値な用途に活用する模索も含まれているが、この取り組みは現時点では計画段階にとどまっている。

オリーブの搾油残渣はすでに堆肥化され、果樹園に戻されており、養分が土壌に還元されている。

「それを堆肥にしてオリーブ園に戻すことは、私にとって非常に大きな価値がある」とルート氏は語った。

国内市場の開拓は、もう一つの課題となっている。業界の推計によると、南アフリカは消費するオリーブオイルの約3分の2を輸入しており、地元の生産者は多種多様な輸入製品と競争を余儀なくされている。

ルード氏は、この課題に対処するには、消費者が高品質なエクストラバージンオリーブオイルを見分け、地元産オイルの価値を理解できるよう支援することが必要だと考えている。

その一例が、SA Oliveの「コンプライアンス遵守（Commitment to Compliance）」認証制度である。この制度では、参加するオリーブオイルは化学的および官能的な評価を受け、合格した製品にはボトルに認定シールが貼られる。

国際市場においては、キールダー社は、南アフリカ産オリーブオイルが品質面で競争力があると判断した特定の市場をターゲットにしており、一時的な販売を追求するよりも、持続的な商業関係の構築を重視している。

「私たちは、オリーブオイルやその他の製品をあちこちで散発的に販売しようとしているわけではありません」とルード氏は述べた。「実際には、継続的に供給できるよう、長期的な関係を築くことが目的です。ターゲットとなる特定の市場に向けて、南アフリカ産オリーブオイルをますます多く輸出していきたいと考えています。」

ルード氏によると、国際的な評価は南アフリカの生産者の実力を示す一助となるという。キールダー社にとって、ニューヨークでの金賞受賞は、プレミアムオリーブオイルブランドの確立に向けた同社の取り組みに対する早期の評価となった。

「この金色の輝きを、これからもずっと維持していきたい」と彼は締めくくった。