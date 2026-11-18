米国駐クロアチア大使のニコール・マクグロー氏は、今年の収穫期に合わせ、イストリア半島のオリーブ農家たちと共に、ポレッチ近郊の「アグロラグーナ」を訪れ、同地域のオリーブオイル生産の状況や、異常気象に見舞われたシーズンを経て生産者が直面している課題について学びました。

「全工程を間近で見学し、一滴一滴のオリーブオイルの背後に込められた細やかな配慮、忍耐、そして懸命な努力に、まったく新しい感謝の念を抱きました」 ――ニコール・マクグロー、米国駐クロアチア大使

着任以来、クロアチア各地を精力的に巡っているマクグロー大使は、地元の作業員たちと共に収穫作業に参加し、手袋を着用して機械式のオリーブ収穫機を使い、レッチーノ種やピコリーヌ種の木から実を収穫した。

「オリーブの収穫に参加できて光栄でした」とマクグロー氏は語った。「オリーブを収穫し、それがどのようにしてオリーブオイルになるのかを直接体験しました。」

彼女を案内したのは、アグロラグナの生産部長兼チーフ・エノロジストであるヨシップ・バリシッチ氏で、同社のオリーブオイルに込められた栽培法や加工方法について説明した。

「全工程を間近で見学したことで、一滴一滴のオリーブオイルの背後にある細やかな配慮、忍耐、そして懸命な努力に対して、まったく新しい感謝の念を抱きました」とマクグロー氏は語った。

大使の訪問は、長期にわたる夏の干ばつに続いて激しい秋の降雨に見舞われた、特に厳しい収穫期に行われた。

夏の干ばつから秋の雨へ

夏の間、この地域の一部では気温が40°Cを超え、乾燥した状態は9月中旬近くまで続いた。

長期にわたる干ばつは、成長中のオリーブの実への油分蓄積を妨げる可能性があります。深刻な水ストレス下では、木は資源を節約するために、実を小さくしたり、収穫量の一部を落果させたりすることがあります。

秋になると状況は一変し、降り続く雨によって土壌が飽和状態となり、収穫作業に支障をきたした。地面がぬかるんだため、一部のオリーブ園には機械が入れなくなり、生産者たちはますます予測不能な天候の中で作業を余儀なくされた。

こうした困難にもかかわらず、バデル社のマーケティング部門に所属するミア・ヴクドラゴヴィッチ氏によると、アグロラグナ社は昨年と同等か、あるいはそれをわずかに上回る収量を維持しているという。

アグロラグナ社は、イストリア半島西部にある226ヘクタールの土地で68,000本以上のオリーブの木を管理している。本レポート作成時点で、同社は計画された収穫の半分以上を完了し、約30,000本の木からオリーブを収穫していた。

灌漑が生産を守っている

同社の業績における重要な要因の一つは、灌漑への投資である。

アグロラグナ社は、チェルヴァル地区にある約110ヘクタールのオリーブ園に灌漑を行っており、同地区には同社がイストリア半島最大と称する130ヘクタールのプランテーションがある。

水は、イストリア県が資金提供したインフラプロジェクトであるマテシ貯水池から供給されている。このシステムにより、長期間の降雨不足時でも果実の発育を維持することができた。

また、同社は果実の状態が良好であると報告しており、オリーブミバエによる被害も限定的である。オリーブミバエの活動は、長期にわたる猛暑によって抑制されることがある。

アグロラグナ社は、今シーズン、14万～16万リットルのオリーブオイルを生産する見込みだ。

新しい搾油ラインにより処理能力が3倍に

灌漑に加え、同社は雨により収穫が中断された際にもオリーブオイルの品質を維持できるよう、処理速度の向上に投資を行った。

今年、アグロラグナ社はポレッチの搾油所に完全自動化された加工ラインを導入し、処理能力を 1 時間あたり 1.6 トンから 5 トンに拡大しました。

施設の拡張により、収穫されたオリーブは収穫後8～12時間以内に加工されるようになり、搾油までの待機時間が短縮された。

特に雨による収穫条件が果実の劣化リスクを高める状況下では、迅速な加工がオリーブオイルの品質維持にとって重要となる。

同社によると、こうして生産されたオリーブオイルは、青果のような香り、新鮮さ、そして心地よいピリッとした辛味が特徴である。

アグロラグナ社は、「Ol Istria」ブランドでエクストラバージンオリーブオイルを販売しており、ピコリーヌ、ペンドリーノ、レッチーノ、そしてイストリア固有の品種であるイストアルスカ・ビエリカ、ロシニョーラ、チュルニツァから作られた単一品種オイルのほか、厳選された品種をブレンドしたオイルも取り扱っている。

同社のオリーブオイルは、NYIOOCワールド・オリーブオイル・コンペティションをはじめとする国際的なコンテストで高い評価を得ています。

また、「Ol Istria」は「イストラ（Istria）」の保護原産地呼称（PDO）認証も取得しており、この認証では、地理的起源、承認されたオリーブ品種、および加工温度を27°C以下に制限するなどの生産方法に関する要件が定められています。

イストリアの品質に対する評判は国際的に高まっており、この地域はオリーブオイルガイド『Flos Olei』で繰り返し高い評価を受けています。

オリーブ園を見学し、搾りたてのオリーブオイルを試飲した後、マクグロー氏は、クロアチアの農業生活の新たな一面を紹介してくれたホストたちに感謝の意を表した。

「アグロラグーナ・ポレッチの素晴らしいクロアチアのホストの皆様、この体験を共有してくださり、ありがとうございました」と彼女は語った。「クロアチアで過ごす時間が長くなるほど、この国の人々、伝統、料理、そして美しい風景にますます魅了されています。」