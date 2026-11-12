ヴェネチア・ビエンナーレで、樹齢数世紀のオリーブの木が故キュレーターを称える

テオ・エシェトゥのインスタレーション作品『Garden of the Broken Hearted』の中心には、樹齢数世紀のオリーブの木がそびえ立っています。この作品は、2026年5月9日から11月22日まで、ジャルディーニ、 アルセナーレ、およびヴェネチア各地の会場で、2026年5月9日から11月22日まで開催される第61回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の会場に展示されている。

世界有数のアートイベントである今回のヴェネチア・ビエンナーレは、コヨ・コウオがキュレーションを担当し、「In Minor Keys」と題されている。99カ国から111人のアーティストが参加し、ソランジュ・オリベイラ・ファルカスが議長を務める女性のみで構成された審査員団が選出された。

「これはまた、力強い存在についての作品でもある。なぜなら、永続する強大な力は自然そのものだからだ」 ――テオ・エシェトゥ（ビデオアーティスト／映画監督）

「この作品は、ビデオが完全には存在しないわけではないものの、目に見えない形で留まっている、私が初めて制作した作品です。その核心にあるのは、不在についての考察です」と、エシェトゥは『Olive Oil Times』に語った。

ビデオアーティスト兼映画監督であるエシェトゥは、1958年にロンドンで生まれた。エチオピア、セネガル、オランダ、旧ユーゴスラビアで生活した時期があり、現在はドイツのベルリンとイタリアのローマを行き来しながら暮らしている。 ビデオ・インスタレーション、実験映画、写真、ドキュメンタリーなど多岐にわたる彼の作品は、ニューヨーク近代美術館（MoMA）、メトロポリタン美術館（The Met）、スミソニアン国立アフリカ美術館など、数多くのコレクションに収蔵されている。

『Garden of the Broken Hearted』は、高さ4.5メートルのオリーブの木を回転するステージの上に設置し、その木を撮影した露出過多の映像を投影しながら、穏やかなオルゴールのメロディーを流す作品である。

「私はコヨがキュレーションを担当した多くの展覧会に参加したほか、彼女とは非常に親しい友人でもありました」と、エシェトゥは、展覧会開幕のほぼちょうど1年前の2025年5月10日に亡くなった、ヴェネチア・ビエンナーレ視覚芸術部門の元芸術監督について語った。 「彼女を亡くした後、私は当初提案していた構想を追求する気は失せてしまいました。その代わりに、彼女の不在について考えを巡らせたいと思い、そうする中で、ビデオアーティストとしての自分自身も不在にすることを選んだのです」

国際的な現代アートシーンの第一人者として広く認知されていたクオは、カメルーンで生まれ、スイスで育った。セネガルのダカールで「RAW Material Company」を設立し、その後、南アフリカのケープタウンにあるツァイツ・アフリカ現代美術館（Zeitz MOCAA）の館長を務めた。

クオの『In Minor Keys』プロジェクトは、ゲイブ・ベックハースト・フェイジョー、マリー・エレーヌ・ペレイラ、ラシャ・サルティ、シッダールタ・ミッター、ロリー・ツァパイからなる彼女のチームによって、彼女の死後に完成させられた。

その表現力豊かな形から選ばれたオリーブの木は、テオ・エシェトゥのインスタレーションの中で新たな命を吹き込まれ、その成長自体が作品の一部となっている。（写真：アンナ・ファラゴナ）

「これはまた、力強い存在感についての作品でもあります。なぜなら、耐え抜く強大な力は自然そのものだからです」とエシェトゥは指摘した。 「私は一連の『庭園』シリーズに取り組んできましたが、ヴェネチア・ビエンナーレの準備中にコヨに、庭園を一つ制作すると伝えていました。しかし方向転換を決めた際、庭園の絶対的な本質を体現するものとして、オリーブの木だけを提示することにしたのです」

エシェトゥは、庭園を、私たちの意識の根源にある空間として、そこから私たちの文化が生まれ、想像力が湧き出る秘密の場所として探求する意図があったと語った。 伝統では、人間が追放された楽園の庭園が語られているが、彼の意図は、癒しの場としての庭園への回帰、すなわち自然が人間のあり方について何を明かしてくれるかを聴き取る空間として、それを表現することにあった。

「とりわけオリーブの木は、無数の意味を解き放ち、一人ひとりに独自の何かをもたらす力を持っています」とエシェトゥは付け加えた。 「したがって、あからさまな芸術的介入を必要とせずとも、木そのものがすべての人とコミュニケーションをとることができるのです。それは多くの意味を内包しており、最も広く認識されているのは『平和』です。オリーブは文化を超越する植物であり、キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒だけでなく、世界中の多くの他のコミュニティや伝統にとっても深い意義を持っています。」

エシェトゥの作品の本質は、常に異なる文化の架け橋となることにありました。視覚的表現、題材、テーマのいずれを通じてであれ、彼のアプローチは異文化間および学際的な対話を促進するものです。オリーブの木を選んだことは、この芸術的実践と一貫しており、それに沿って、彼はその木の原産地を明かさないことに決めました。

「人々はよく、その木がどこから来たのかと尋ねてきますが、答えを拒むことで、その木はより幅広い意味を引き出すことができるのです」とエシェトゥは説明した。 「私は自分の出自を通じて自分自身を定義することには興味がないので、木の原産地も明かしたくありません。そうすることで、鑑賞者はその出自や状況から生じうる物語を通じてではなく、木そのものとしてそれを見つめざるを得なくなるからです。要するに、人間は人間であり、木は木なのです」

エシェトゥは、その木を選んだ際、二つの異なる側面を通じて体現されているように見える二面性に惹かれたと語った。 片側は健康的で力強く、彼が「漠然とした男性的な気質」と表現するような特徴を備えていたのに対し、もう片側は目に見えて傷んでおり、女性的なフォルムを連想させた。こうした異なる側面が織りなす相互作用こそが、舞台上での動きを通じて木が紡ぎ出す物語を構成していた。

「この古木のオリーブの木には、ある種のカリスマ性がありました」と語ったのは、ローマ近郊のアルデアにある「ヴィヴァイ・トルサンロレンツォ・ナーサリー」の農学者兼営業部長、エリザベッタ・マルゲリーティ氏だ。同ナーサリーは、この木を供給し、輸送の手配を監督した。

テオ・エシェトゥが、喪失、再生、そして自然の不変の存在を探求する2026年ヴェネチア・ビエンナーレのインスタレーション『Garden of the Broken Hearted』のために選んだ、樹齢数世紀のオリーブの木。（写真提供：テオ・エシェトゥ）

「当初、私はテオに堂々としたオリーブの木をいくつか提案していましたが、彼が幹が空洞で樹冠が傷んでいるため見過ごされていたこの一群の木々を見つけたとき、彼はすぐにこの一木とその表現力豊かな形に惹きつけられました」と彼女は振り返った。 「その大きな根鉢も、輸送面での大きな課題となりました。もっと小さな木であれば、確かに扱いは楽だったでしょう。それでもテオはこの一木にすっかり魅了され、作品に選びました。このプロジェクトに関わることができて、私は大いに感激しました。 私は、この木をヴェネチア・ビエンナーレへ運び、展覧会期間中を通じてその手入れを監督するという課題に、大きな熱意を持って取り組みました。木が生き生きと息づいていくのを見るのは、本当に素晴らしい体験でした」

展覧会期間中、木は新しい葉を茂らせた。マルゲリーティは、その手入れを担当する庭師たちを指導し、常に連絡を取り合い、成長の様子を記録した定期的な報告や写真を受け取っていた。

「木の健康状態を確保することは、私たちの主要な目標の一つでした」とマルゲリーティは語った。「世話にはいくつかの課題がありました。特に、パビリオンを傷つけないよう、灌水を慎重に管理しなければならなかったからです。しかし、最終的には樹冠に新しい葉が芽吹き、根元からも新鮮な新芽が伸びてきました。 この成長を促すために多大な努力を注ぎましたが、それ自体が作品の一部でもありました。展覧会期間中に木が再び活気づき始めるのを見るのは、深く感動的な体験でした。最終的に、この木はヴェネチア・ビエンナーレにおいて最も魅力的な存在の一つとして浮き彫りになりました。」

エシェトゥ氏は、オリーブの木をヴェネチアに持ち込むことは、それを自然の領域から文化の領域へと移すことを意味すると説明した。旅に出て、その経験によって変容して帰ってくる人のように、オリーブの木もまた独自の旅を経て、自然の物体から文化的な存在へと進化を遂げたのである。

ヴェネチア・ビエンナーレで獲得した文化的意義の記憶を保存するため、展覧会終了後は、このオリーブの木が文化機関の庭園に植えられことになっている。

「この文脈において、庭園とは、人間の思考が生まれる前の時代、いかなる文化も出現する以前の時代――すなわち、私たちのアイデンティティの根源が形成されていた時代――へと立ち返り、自然が与える教訓に耳を傾け、そしてもしそう望むならば、植物の知性に信頼を置くことを可能にする、想像上の囲いである」 とエシェトゥは語った。「それは、自然のすべてが精霊に満ちていたという、太古の意識形態への回帰である。オリーブの木の存在は、私たちが耳を傾け、学ぶための基盤となる。この教訓を糧に、私たちは新たな創造的な形態や物語、未来を切り拓くための新たな礎を思い描くことができるだろう。」

「この作品は短調の歌です」とエシェトゥは締めくくった。これは、クオがヴェネチア・ビエンナーレのキュレーター・テキストで「ギアを一段落とし、短調の周波数に耳を傾ける」よう呼びかけたことへの応答である。

「なぜなら、世界を席巻する現在の混沌という不安に満ちた不協和音の中に埋もれてしまいがちではあるが、音楽は続いているからだ」とコウオは記した。「悲劇にもかかわらず美を生み出す者たちの歌、廃墟から立ち直ろうとする逃亡者たちの旋律、傷と世界を癒やす者たちのハーモニー。」