フィンランド、クロアチアで開催された世界オリーブ収穫選手権で優勝

10カ国からの参加者が、クロアチアのブラチ島に集まり、伝統的なオリーブ収穫祭を祝った。優勝はフィンランドが獲得した。

クロアチアのブラチ島で開催された第9回世界オリーブ収穫選手権で、フィンランドが予想外の優勝を果たした。同国にはオリーブの栽培の伝統がないにもかかわらず、他の9カ国のチームを上回る成績を収めた。

フィンランドチームはわずか45分で55.4キログラムのオリーブを収穫し、伝統的なオリーブ収穫と国際観光、そして友好的な競い合いを融合させたこの大会で、チェコとポーランドを抑えて優勝を果たした。

大会は、人口約1,500人の風光明媚な海岸沿いの町、ポスティラで開催された。木曜日にホテル・パストゥラで各チームの公式紹介が行われ、金曜日の朝には町を見下ろす聖ヨセフのオリーブ園で競技が行われた。

「私たちは、模倣ではなくインスピレーションを与えるような観光地ブランドを築き上げているのです」と、ポスティラ観光局のイヴァナ・イェリンチッチ局長は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

「私たちの小さな町が、このような素晴らしいイベントの中心地となり、忘れられない体験や長年にわたりここで築かれた多くの友情を通じて、オリーブとオリーブオイルの文化を称え、広める場となっていることを誇りに思います」と彼女は付け加えた。

ポスティラ観光局、自治体、ポスティラ農業協同組合、アルドゥラ・スポーツの支援を受けて開催されたこの選手権は、この小さな漁業・農業のコミュニティを国際的な観光地として認知させる一助となっている。

10チームがタイトルを争う

今年の大会には、フィンランド、スウェーデン、セルビア、リトアニア、ポーランド、チェコ共和国、米国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、そしてデジタルノマドによる国際チームの計10チーム、計40名の参加者が集まった。

各チームは女性2名、男性2名の計4名の選手で構成されていた。昨年優勝したフランスが今年は不参加だったため、優勝の座は誰の手にでも渡り得る状況だった。

クロアチアは、長距離水泳選手のディナ・レヴァチッチ、クロアチアのテレビジャーナリストであるイヴァナ・シロヴィッチ、オリンピック水球選手のトミスラフ・パシュクヴァリン、ラッパーのアント・キャッシュなど、著名なアスリートやエンターテイナーからなるチームを送り出した。

クロアチアのポスティラで開催された第9回世界オリーブ収穫選手権には、10カ国から40名の参加者が集まり、4人1組のチームで競い合った。

「我々は連携が良く、競争力もある」と、レヴァチッチは、ホームアドバンテージがチームのオリーブ収穫における経験不足を補えるかどうか尋ねられた際に語った。

パシュクヴァリンは、摘みたてのオリーブを片手に、このイベントがクロアチアの伝統と深く結びついていることを強調した。

「これは、クロアチアのオリーブ、私たちの遺産、そして伝統に関する素晴らしい物語だ」と彼は語った。「このようにスポーツイベントになると、本当に素晴らしい。これ以上ないほどだ」

米国代表のブレンダン・オハラ氏も同様に熱意を語った。

「私たちはこの体験にすっかり魅了されてしまいました」と彼は語った。「良い結果が出ることも期待しています。」

セルビアのネヴェナ・マリノフスキは、予報とは裏腹に好天に恵まれたことを歓迎した。

「準備は万端です。素晴らしいですし、天気も味方してくれています」と彼女は語った。「予報は悪かったのに、晴れて美しい一日になりました。」

プレッシャーの中での伝統的な収穫

競技者たちは、機械類を一切使わず、手だけで、ちょうど45分間にできるだけ多くのオリーブを収穫するという過酷な課題に直面した。

地元の伝統に従い、参加者は「サケテ」と呼ばれる伝統的な黄麻布のエプロンにオリーブを集め、その後、チームの木箱に移し替えた。

完全に手作業で、競技者たちはわずか45分間でできるだけ多くのオリーブを収穫し、伝統的な黄麻布のエプロンに実を集めなければならなかった。

制限時間が終了すると、ポスティラ農業協同組合の主任監督官の立会いのもと、オリーブの計量が行われた。

結果は秘密にされ、重量を確認できたのは監督官と各チームのキャプテンだけだった。最終順位は、土曜日の夜にホテル・パストゥラで行われた表彰式まで公表されなかった。

フィンランドの予想外の優勝

結果が発表されると、フィンランドが世界チャンピオンに輝いた。オリーブ栽培よりも、森林や湖、そして長い冬で知られるこの国にとっては、予想外の結果だった。

「私たちは大喜びです。ポスティラ、ブラチ島、そしてクロアチアが大好きです」と、フィンランドチームのキャプテン、ペトリ・ウトリアイネン氏は語った。

「今年は昨年の4位を上回る成績を目指していたが、優勝など夢にも思わなかった。フィンランドにはオリーブの木が一本もないのに、今や世界チャンピオンだ。まるで夢のようだ！」

チェコ共和国が48.4キログラムで2位、ポーランドが46.6キログラムで3位となった。メダルを獲得した3チームはいずれも、オリーブ栽培の伝統があまりない国々からの参加だった。

フィンランドは55.4キログラムの収穫量を記録し、48.4キログラムで2位となったチェコ共和国を7キログラム上回った。ポーランドは46.6キログラムで3位となった。

ボスニア・ヘルツェゴビナは43.6キログラムで4位となり、43.2キログラムのクロアチアと43.0キログラムのリトアニアを僅差で上回った。

米国は42.4キログラムで7位となり、続いてセルビアが38.0キログラム、スウェーデンが34.4キログラム、デジタルノマドチームが31.6キログラムだった。

表彰台の3位すべてを、オリーブ栽培の伝統があまりない国々が占めたことは、この一風変わった大会の国際的な魅力を浮き彫りにしている。

ブラチ島のオリーブ栽培の伝統を称えて

大会以外にも、主催者は参加者にブラチ島のオリーブオイル文化、農業の伝統、歴史的名所を紹介するアクティビティを企画した。

土曜日のプログラムには、シュクリップにあるオリーブオイル博物館への訪問や、独特の建築様式と農村の伝統で知られる伝統的な村ドルを散策するツアーが含まれていた。

これらの活動は、島の農業的アイデンティティを促進すると同時に、アグリツーリズムを発展させ、異なる国からの参加者間の絆を強めるという、このイベントのより広範な目的を反映したものでした。

チェコ共和国が48.4キログラムで2位となり、ポーランドが46.6キログラムでそれに続いた。メダルを獲得した3チームはすべて、オリーブ栽培の伝統があまりない国からの参加チームだった。

「これ以上ないほど誇りに思います」と、ジェリンチッチ氏は表彰式の後に語った。「ポスティラは人口わずか1,500人の小さな町ですが、このイベントを通じて世界の隅々までリーチし、ポスティラとオリーブ栽培の物語を、これほどエネルギッシュで興味深く、そして楽しい形で共有することができました。」

2017年に初めて開催された「世界オリーブ収穫選手権」は、今や広く認知される国際的なイベントへと発展した。2019年には、クリエイティブ・ツーリズム・ネットワークから「最優秀クリエイティブ・ツーリズム体験」賞を受賞している。

この選手権は、何世紀にもわたる農業の慣習が、いかにして独自の観光体験の基盤となり、地中海の小さなコミュニティに観光客を呼び込みつつ、オリーブ栽培とのつながりを維持し続けることができるかを示している。

フィンランドにとっては、予想外の世界タイトル獲得で大会は幕を閉じました。ポスティラ島にとっては、世界中から訪れる人々に島のオリーブ栽培の伝統を紹介し続けるこのイベントが、またしても成功を収めた一幕となりました。