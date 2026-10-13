スイスのオリーブ栽培者たちが、自宅の庭で収穫したオリーブを、ますます根付く伝統へと変えている

スイス南部では、ボランティア主導の取り組みにより、個人の庭で栽培されたオリーブを地元で搾油したオリーブオイルに変えるとともに、新たな植樹やより良い栽培方法の普及を促進しています。

SwissImpexのデータによると、スイスのオリーブオイルの輸入量は、年ごとの変動はあるものの、過去10年間で約20％増加し、2016年の約15,000メートルトンから2025年には17,939メートルトンに達した。 輸入量は2020年に1万9,000メトリックトンを超え、ピークを記録した。

スイス南部のティチーノ州にある協会「Amici dell’Olivo（オリーブの友）」の会長、クラウディオ・プレモリ氏は、公式の貿易統計では、同地域で消費されるオリーブオイルのすべてが把握されていない可能性があると述べた。

「多くの消費者が、イタリアの方が安いため、食料品を買いに国境を越えていることも考慮すべきだ」と、同氏は『Olive Oil Times』に語った。「スイス人が海外で購入したオリーブオイルのボトルの多くは、公式の輸入統計には計上されていない」

ティチーノ州では、オリーブオイルへの関心も高まっているとプレモリ氏は述べた。同協会が主催する共同収穫プロジェクトは今年で10回目を迎え、従来は収穫されずに放置されていた庭やその他の小規模な私有地からオリーブを集めている。

「10年前までは、ティチーノ州でオリーブをオリーブオイルに加工したり、塩水漬けに保存したりして活用していた人はごくわずかでした」とプレモリ氏は語った。「オリーブの木は、主に庭の観賞用植物として扱われていました。 2、3本の木を育てている人もいたかもしれませんが、それでも観賞用でした。オリーブは収穫されず、木に残されたまま、やがて落ちてしまいました。果実を地面に放置することは、無駄にするだけでなく、オリーブミバエを自分の庭に招き入れることにもなっていたのです。」

この取り組みは2017年に、わずか2人の参加者から始まり、彼らは28キログラムのオリーブを持ち寄り、4リットルのオリーブオイルを生産した。

翌年には参加者が13人に増え、156キログラムのオリーブが持ち込まれました。2022年には、66人の参加者が1トン以上のオリーブを持ち込み、1人あたり平均約16キログラムとなりました。この収穫から、約118リットルのオリーブオイルが搾り出されました。

ティチーノ州におけるオリーブオイルの生産量は依然として限られている。2020年、地元の搾油所では約18.3メートルトンのオリーブを加工し、約2,000リットルのオイルを生産した。

生産量は年によって大きく変動する。2023年には、搾油所が4.5メートルトンのオリーブを加工した。 2024年には、その数値が11.7メートルトンに増加し、約870リットルのオリーブオイルが生産された。同協会は、その年のオリーブオイルの収量が比較的低かった理由として、果実の成熟期および収穫期の一部に降った豪雨を挙げている。

プレモリ氏は、今年の収穫量が2024年の水準に近づくと期待している。

「ティチーノ州では、オリーブミバエがほとんど見られず、しかも『実の多い年』であるため、今シーズンの収穫に大きな期待を寄せています」と彼は、オリーブの木に見られる自然な隔年結実のサイクルに言及して述べた。 「過去5～6年の傾向が続くならば、豊作年にはオリーブミバエがほとんど発生せず、実の少ない不作年には大量に発生します。私たちにとって、今年は非常に有望な年になりそうです」

共同収穫を通じて寄付されたオリーブはすべて集められ、まとめて搾油されます。寄付者は、自分のオリーブから個別に搾られたオイルではなく、その搾油から得られたオイルのボトルを受け取ります。参加に必要な最低数量は事実上ありません。

「私たちの方針は、たとえ0.5キログラムしか持参できなくても、誰でも参加できるということです」とプレモリ氏は語った。 「例えば、小さな木から採れたオリーブを400、500、あるいは600グラムほどタッパーウェアに入れて持ってくる年配の女性がいらっしゃいます。持ち込んでくれる量に関わらず、全員に250ミリリットルのオリーブオイルのボトルを1本、プレゼントとしてお渡ししています。」

「皆さんがオリーブを私たちに持ってきてくださり、私たちはそのお返しにオリーブオイルをお渡しするのです」と彼は付け加えた。「もちろん、誰かが10キログラム持ってきて、収率が10％だった場合、1リットルのお油をお渡しすることはできません。搾油コスト、ボトル、ラベル、ろ過、注ぎ口、キャップなどの費用がかかるからです。 しかし、1キロや2キロ持ってきてくれた人には、私たちの小さなボトルを1本差し上げますし、20キロ持ってきてくれた人には3本か4本差し上げることもあります。」

ティチーノ州で稼働している2つのオリーブオイル搾油所の1つであり、当協会にサービスを提供しているメッツァーナの「フラントイオ・アテナ」は、2025年に本格稼働を開始しました。ここは、1時間あたり約50キログラムのオリーブを処理していた、はるかに小規模な搾油所に取って代わったものです。 新施設はモリ社の技術を採用しており、1時間あたり約150キログラムの処理が可能です。

この1時間あたりの処理能力は、1回の搾油に必要な最低量とは異なります。 この搾油所では約100キログラム単位のロットを受け付けていますが、標準的な価格設定は150キログラムを基準としています。収穫量が少ない生産者は、近隣住民や他の生産者のオリーブと合せることで搾油を依頼できます。また、約50キログラム未満の生産者は、代わりに共同収穫にオリーブを提供することも可能です。

プレモリ氏は、新施設の処理能力はティチーノ州のオリーブ生産量に合わせて意図的に設定されたと述べた。

「原料がないのに、1時間あたり500キログラムを処理できる搾油所を持っていても意味がありません」と彼は語った。「その方が、搾油所を数日間長く稼働させられるからです」。

「アミーチ・デッロ・オリヴォ」はまた、毎年新たな植樹を推進し、通常2～4年生の若いオリーブの木の共同購入も組織している。 品種の選定は、協会の農学者と協議の上、ティチーノ州の条件に合わせて行われる。同州では、近隣のイタリアの主要なオリーブ生産地域に比べ、より涼しい気候で、標高の高い場所でオリーブの木が育つことが多いからだ。

スイスのティチーノ州の栽培条件に適した品種の共同購入を組織する「アミーチ・デッロ・オリヴォ」の会員へ配布される準備が整った若いオリーブの苗木。

「レッチーノは、当地域で最も広く植えられている品種です」とプレモリ氏は語った。「フラントイオも栽培しており、マウリーノとペンドリーノは受粉樹として利用されています。その他にも、この地域で良好な成果が確認されているため、私たちが推奨している品種があります」。

同協会は剪定講習会も開催し、栽培者に対してオリーブの木の管理について助言を行っている。

「植栽からその後の手入れ、防除や管理に至るまで、実質的に全工程を網羅しています」とプレモリ氏は語った。「オリーブミバエの監視も行い、生産者にはオリーブを収穫し、活用する方法を見つけるよう奨励しています。」

スイス・ティチーノ州で「アミーチ・デッロリーヴォ」が主催した、エクストラバージンオリーブオイルの健康効果に関するセミナーの参加者たち。

ティチーノ産オリーブオイルの年次試飲会は、オリーブオイル文化を広めるための同協会の取り組みの一つだ。その他の活動には、イタリアのオリーブ産地への視察、それらの産地からのオイルの不定期な試飲会、そして『世界オリーブの木の日』を記念するイベントなどがある。

「私たちは6人の委員で構成される委員会であり、これらすべての活動をボランティアで行っています」とプレモリ氏は語った。「会員は少額の会費を支払い、月刊ニュースレターを含むすべての情報を受け取ります。現在、会員数は400人近くに達していますが、中にはオリーブの木を1本も持っていない会員もいます。」