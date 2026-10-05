Estudo remonta o cultivo da oliveira em Jaén a 2.000 anos atrás

Um estudo arqueológico de dois anos rastreou o cultivo da oliveira em Jaén até cerca de 2.000 anos atrás, associando sua expansão ao domínio romano e revelando evidências de práticas agrícolas sofisticadas.

Um estudo de dois anos sobre as origens do cultivo da oliveira em Jaén foi concluído neste verão, e os resultados foram apresentados na Primeira Conferência sobre Arqueologia da Olivicultura, realizada na capital da província.

Utilizando diversas técnicas, incluindo a análise de isótopos estáveis, os pesquisadores encontraram evidências de que o cultivo da oliveira na região remonta a cerca de dois milênios, com sua expansão correspondendo estreitamente ao avanço do Império Romano pela Península Ibérica.

Já no século I a.C., os agricultores da região provavelmente já utilizavam fertilizantes orgânicos de forma sistemática.

A investigação, liderada pela pesquisadora Eva María Montes Moya, da Universidade de Jaén, concentrou-se em vestígios arqueológicos de sítios romanos antigos na província, incluindo El Cerro de la Atalaya e El Cerro de los Vientos, onde foram documentadas algumas das mais antigas covas de cultivo de oliveiras da região.

Utilizando análise de isótopos estáveis, especificamente carbono-13 e nitrogênio-15, os pesquisadores reconstruíram mais de 1.000 anos de história agrícola. O trabalho produziu o primeiro registro isotópico de plantas lenhosas de crescimento lento no Mediterrâneo ocidental.

A análise dos vestígios arqueológicos também forneceu informações sobre as condições naturais do solo e da água e sobre como as práticas agrícolas mudaram ao longo do tempo.

Segundo os pesquisadores, o cultivo da oliveira na Península Ibérica se espalhou gradualmente, acompanhando de perto a expansão do Império Romano pela região.

“É a partir do século I d.C. que encontramos evidências diretas da produção de azeite em locais como Cástulo e Marroquíes Bajos”, disse Montes Moya.

Esse período seguiu-se à conquista da Península Ibérica por Roma em 19 a.C. e à crescente integração da região ao Império Romano. Os sistemas administrativos, econômicos e territoriais romanos permaneceriam dominantes por séculos.

Cástulo, por exemplo, era uma importante cidade romana na Oretânia, território historicamente associado ao povo dos oretanos. A região tornou-se uma importante fonte de commodities para o império, incluindo minerais e azeite de oliva.

Além de esclarecer a cronologia do cultivo da oliveira na Espanha, a pesquisa revelou evidências de práticas agrícolas sofisticadas e organizadas.

A análise de isótopos estáveis de nitrogênio, por exemplo, indicou que, já no século I a.C., os agricultores talvez já estivessem aplicando fertilizantes orgânicos de forma sistemática. Os pesquisadores afirmaram que a descoberta sugere um conhecimento agrícola bem desenvolvido na península, mesmo antes do estabelecimento dos extensivos sistemas agrícolas romanos.

Os pesquisadores também examinaram as condições ambientais ao longo do período estudado e encontraram flutuações significativas na disponibilidade de água desde a época romana até o período medieval.

Períodos de maior disponibilidade de água, incluindo o início do Império Romano e os períodos posteriores do Emirado e do Califado, coincidiram com fases de cultivo mais intensivo da oliveira em vários locais.

No geral, porém, as evidências apontam para limitações hídricas persistentes, condições não muito diferentes daquelas enfrentadas hoje por muitos dos tradicionais olivais de sequeiro da Espanha.

O Instituto Universitário de Pesquisa em Arqueologia Ibérica organizou a conferência, tendo Montes Moya atuado como coordenador científico.

Os organizadores afirmaram que pretendem que a conferência seja a primeira de uma série de eventos destinados a levar a pesquisa sobre o cultivo da oliveira a um público mais amplo e a aumentar a compreensão do público sobre a olivicultura e sua história.