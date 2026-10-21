Produtores de azeitonas da Dalmácia são homenageados após excelente desempenho

Os produtores de azeite do condado de Split-Dalmácia, na Croácia, receberam prêmios por todas as 25 amostras inscritas no NYIOOC de 2026, o que levou as autoridades regionais a se comprometerem a continuar apoiando o setor.

Autoridades regionais homenagearam os produtores de azeite do condado de Split-Dalmácia, na Croácia, após estes terem conquistado prêmios para todas as 25 amostras inscritas no Concurso Mundial de Azeite NYIOOC 2026.

Os produtores do condado conquistaram 17 prêmios de ouro e oito de prata, contribuindo para um excelente desempenho dos produtores croatas de azeite, que arrecadaram 128 prêmios em todo o país, incluindo 103 de ouro e 25 de prata.

“Quando se trata de qualidade, somos o país mais consistente do mundo. ” – Filip Erceg, enólogo de Zadar

A Croácia ficou em segundo lugar no número de prêmios, atrás da Itália, que recebeu 166 prêmios, incluindo 121 de ouro e 45 de prata. A Grécia ficou em terceiro lugar com 106 prêmios, seguida pelos Estados Unidos com 94 e pela Espanha com 85.

“Estamos em segundo lugar no mundo”, disse Zlata Šunjić, uma produtora de azeite do condado de Split-Dalmácia.

Os produtores croatas também alcançaram uma taxa de sucesso particularmente alta. Dos 144 azeites inscritos, 128 receberam prêmios, representando uma taxa de sucesso de quase 89%, em comparação com 79% da Itália.

Autoridades regionais reconhecem os produtores

Para os produtores do condado de Split-Dalmácia, o reconhecimento foi especialmente significativo: todos os 25 azeites inscritos receberam prêmios.

“Os prêmios significam muito para nós”, disse Šunjić. “Queremos produzir azeites extravirgens de oliva ainda melhores. Vivemos para isso, nos dedicamos a isso, e isso nos dá um enorme incentivo.”

O prefeito do condado de Split-Dalmácia, Blaženko Boban, ofereceu uma recepção para os produtores premiados, parabenizou-os por suas conquistas e reafirmou o compromisso do condado em apoiar o setor.

A taxa de sucesso perfeita no NYIOOC trouxe reconhecimento aos olivicultores da Dalmácia, mesmo com o aumento dos custos e a concorrência de importações mais baratas ameaçando a lucratividade.

Boban destacou uma iniciativa dos líderes de quatro condados da Dalmácia para proteger e fortalecer a identidade regional do azeite dalmático de alta qualidade.

Ele também pediu maior promoção e cooperação mais estreita entre produtores e especialistas em agricultura para moldar o futuro do setor, incluindo irrigação e restauração de áreas danificadas por incêndios florestais.

Grande parte das terras queimadas era anteriormente coberta por florestas de pinheiros. Em meio às mudanças nas condições climáticas, os produtores apoiaram o plantio de oliveiras em áreas adequadas, em vez de restaurar a cobertura de pinheiros.

Boban afirmou que o condado continuará financiando a compra de oliveiras e outras mudas de árvores frutíferas. Ele incentivou os produtores a se inscreverem regularmente nos programas de assistência do condado.

Segundo Boban, o Condado de Split-Dalmácia ajudou a financiar mais de quatro milhões de mudas de árvores frutíferas mediterrâneas, oliveiras e videiras por meio de um programa que continuará em vigor.

A produção tradicional enfrenta pressões do mercado

Ivica Ljubenkov, presidente da Associação de Olivicultores e Produtores de Azeite da Croácia, pediu uma comercialização mais forte dos azeites da Dalmácia e uma melhor irrigação das terras agrícolas negligenciadas.

Ele afirmou que os concursos internacionais oferecem uma exposição valiosa para os produtores, mas também exigem taxas de inscrição que os produtores muitas vezes pagam do próprio bolso.

Embora os governos municipais já ofereçam assistência financeira, Ljubenkov argumentou que um maior apoio às despesas com competições ajudaria a aumentar a visibilidade da Dalmácia nos mercados internacionais.

Ele também alertou que os produtores nacionais estão tendo cada vez mais dificuldade para vender seus azeites, à medida que importações mais baratas ganham espaço no mercado croata. Ljubenkov questionou a qualidade de alguns produtos importados e afirmou que os métodos tradicionais de produção contribuem para os preços mais altos dos azeites produzidos localmente.

Questionado sobre os preços que chegam a € 40 por litro para alguns azeites da Ístria, ele destacou a natureza intensiva em mão de obra da produção croata.

Ao contrário dos grandes produtores da Espanha, Itália e outros países mediterrâneos, muitos produtores croatas dependem fortemente do trabalho manual. Segundo Ljubenkov, somente a colheita representa cerca de 40% a 50% do preço final do azeite.

Embora a mecanização pudesse reduzir os custos, ele sustentou que a colheita manual permite que os produtores selecionem os frutos com cuidado e mantenham altos padrões de qualidade.

Qualidade em vez de quantidade

As duas principais regiões olivícolas da Croácia, Ístria e Dalmácia, juntas produzem cerca de 3.500 a 5.000 toneladas métricas de azeite por ano, uma fração das mais de 1,3 milhão de toneladas produzidas na Espanha.

Apesar da diferença de escala, os produtores croatas argumentam que seus resultados em competições internacionais demonstram a força e a consistência de seus azeites.

“Quando se trata de qualidade, somos o país mais consistente do mundo”, disse Filip Erceg, enólogo de Zadar.

No NYIOOC de 2026, a Ístria e a vizinha região de Kvarner conquistaram 54 prêmios, incluindo 51 prêmios de ouro. Os quatro condados da Dalmácia receberam, juntos, 74 prêmios, incluindo 52 prêmios de ouro.

Os resultados também refletem o sucesso contínuo de produtores croatas individuais. O produtor da Ístria, Avistria, ocupa a oitava posição no ranking de produtores citado no concurso internacional, enquanto o produtor da Dalmácia, Ivica Vlatković, acumulou 25 prêmios em Nova York desde 2017.