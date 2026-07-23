Produtor da Ístria desenvolve turismo do azeite com foco na educação e na sustentabilidade

A Brist combina passeios pelos olivais, educação sensorial e gastronomia local para oferecer aos visitantes, durante todo o ano, uma introdução à produção de azeite no sul da Ístria.

Nas colinas ao redor de Vodnjan, uma cidade no sul da Ístria com uma tradição secular no cultivo de oliveiras, uma fazenda familiar está mudando a forma como os visitantes se relacionam com o azeite de oliva extravirgem.

Combinando história local, hospitalidade e passeios educativos, a Brist tornou-se uma das primeiras participantes do crescente setor de oleoturismo da região.

Quando você compartilha a história completa e constrói um relacionamento baseado na transparência e na verdade, conquista um cliente para a vida toda.– Puhar O’Grady,

Com vista para o Mar Adriático e o Parque Nacional de Brijuni, a propriedade oferece passeios por olivais centenários, degustações sensoriais guiadas, harmonizações com pratos locais e hospedagem na Villa Santa Margherita.

A família Puhar O’Grady também construiu uma nova instalação multifuncional no olival.

Membros da família Puhar O’Grady na propriedade Brist, perto de Vodnjan, no sul da Ístria, onde o produtor combina o cultivo de oliveiras, a educação sensorial e a hospitalidade rural para oferecer aos visitantes uma experiência imersiva de oleoturismo. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

“O novo prédio reunirá uma adega de azeite e uma instalação de engarrafamento, uma área para o processamento de frutas e vegetais locais e um moderno espaço de degustação e venda a retalho”, disse Lena Puhar O’Grady, que supervisiona o marketing, as degustações e a educação na empresa familiar.

De um passeio improvisado a um programa para o ano todo

Formada em arqueologia e história da arte, Puhar O’Grady administra o negócio com seu pai, Silvano, de 73 anos, e seu marido, Paul.

A família começou a oferecer experiências de turismo do azeite há cerca de uma década, tornando-se um dos primeiros produtores da Ístria a entrar no setor. O que desde então se tornou um negócio estruturado começou por acaso.

“Tudo começou de forma muito espontânea com dois turistas da Noruega”, disse Puhar O’Grady. “Depois de uma degustação em nossa loja, eles perguntaram onde nossas oliveiras estavam localizadas.”

Lena Puhar O’Grady e Paul O’Grady na loja Brist em Vodnjan, onde a família recebe visitantes para degustações guiadas e apresenta a eles seus premiados azeites extravirgens.

“Meu marido imediatamente se ofereceu para levá-los de carro por três quilômetros morro acima até nosso olival, que fica a 150 metros acima do nível do mar e tem vista para Brijuni”, acrescentou ela. “Ele fez um passeio improvisado com eles, contando sobre a história da nossa família e nossos métodos de cultivo.”

“Eles ficaram absolutamente encantados, e essa foi a faísca que nos mostrou que as pessoas estavam procurando exatamente esse tipo de conexão direta”, continuou Puhar O’Grady.

A propriedade agora oferece programas durante todo o ano. Sua experiência introdutória “Walk and Taste” está disponível antes e depois da alta temporada turística, inclusive em dias ventosos ou chuvosos.

O passeio abrange 2.000 anos de história do cultivo de oliveiras na Ístria, além dos métodos de cultivo e colheita. Também inclui uma visita à Igreja de Santa Margarida, do século XIII, que fica ao lado do olival.

A caminhada educativa é seguida por uma análise sensorial guiada na loja Brist, em Vodnjan.

Educação à luz de velas

Durante a alta temporada de verão, de junho a setembro, a propriedade oferece seu programa noturno exclusivo, “Uma Noite Sob as Oliveiras”.

O programa começa ao anoitecer com um passeio circular interativo pelos olivais. Os visitantes aprendem sobre práticas agrícolas que vão desde métodos utilizados na época romana até a agricultura regenerativa e sustentável.

Muros de pedra seca restaurados e kažuni, abrigos tradicionais de pedra nos campos, margeiam os caminhos. Ambos são símbolos proeminentes do patrimônio cultural da Ístria, associados a tradições reconhecidas pela UNESCO.

“Procuramos não promover o produto comercial de forma agressiva”, disse Puhar O’Grady. “Em vez disso, nosso objetivo é atuar como embaixadores do sul da Ístria e demonstrar a importância de uma pequena fazenda onde o produtor mantém controle total sobre todo o processo.”

“Não queremos nos tornar uma operação industrial”, acrescentou ela. “Nosso principal objetivo é permanecer pequenos, autênticos e sustentáveis.”

O evento principal começa quando o sol se põe sobre as oliveiras. Sem iluminação artificial no olival, a área é iluminada inteiramente por velas.

Os convidados se reúnem para o programa “Uma Noite Sob as Oliveiras”, à luz de velas, organizado pela Brist perto de Vodnjan, onde degustações guiadas, harmonizações com pratos locais e narrativas conectam os visitantes às tradições olivícolas da Ístria. (Foto: Marina Ćosić Trbara)

Nesse ambiente, Puhar O’Grady conduz uma degustação sensorial com o “Brist Exclusive Selection”, o azeite extravirgem carro-chefe da família.

A marca já conquistou diversos prêmios, incluindo medalhas de ouro no Concurso Mundial de Azeite NYIOOC, em Nova York.

Durante o workshop, os convidados aprendem a avaliar o azeite extravirgem, identificando atributos positivos, como frutado, amargor e picante.

A degustação é seguida por uma combinação mais informal com alimentos provenientes de fazendas familiares próximas, acompanhados por espumante produzido em Vodnjan.

“Quando você compartilha a história completa e estabelece um relacionamento baseado na transparência e na verdade, conquista um cliente para a vida toda”, disse Puhar O’Grady.

“Recebemos visitantes internacionais do Reino Unido, dos Estados Unidos e de todo o mundo que voltam várias vezes”, acrescentou ela. “Mesmo já conhecendo o material educativo, eles nos dizem que a noite continua sendo um dos pontos altos absolutos de sua viagem à Ístria.”

Uma experiência mais ampla de oleoturismo

Para conectar o negócio agrícola com as opções de hospedagem, a família inaugurou a Villa Santa Margherita.

A casa de férias conta com uma grande piscina, uma cozinha de verão ao ar livre e terraços cobertos. No interior, o design contemporâneo combina-se com elementos tradicionais, incluindo uma área de estar em plano aberto com lareira a lenha.

A villa também conta com uma cozinha totalmente equipada e uma área de bem-estar privativa com banheira de hidromassagem e sauna.

Ao combinar a produção de azeite, a educação do consumidor e a hospitalidade rural, o produtor de Vodnjan desenvolveu um modelo de negócios diversificado, projetado para ajudar uma pequena fazenda mediterrânea a participar da economia turística da região.