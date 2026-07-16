Novo centro de treinamento e degustação de azeite de oliva é inaugurado na Provença

O novo centro no Domaine de La Royère oferecerá treinamentos certificados, oficinas sensoriais e programas voltados para a qualidade, a sustentabilidade e o turismo olivícola.

Um novo centro profissional de treinamento e degustação de azeite de oliva foi inaugurado no Domaine de La Royère, em Oppède, uma vila na região de Luberon, no sul da França.

O centro foi criado pela L’HOVE — abreviação de L’Huile d’Olive Vierge Extra —, em parceria com Valérie e Yannick Panagiotis, proprietários do Domaine de La Royère.

A L’HOVE é administrada pelas oleologistas Cécile Le Galliard, Cécile Cron e Alexandra Gauquelin-Roché. A organização informou que as novas instalações oferecerão treinamento profissional, educação ao consumidor e oportunidades de intercâmbio técnico no setor de azeite de oliva.

O centro conta com uma sala profissional de degustação de azeite equipada de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Conselho Oleícola Internacional, além de salas de aula e espaços para oficinas sensoriais.

Os programas serão oferecidos a olivicultores, moinhos, distribuidores, chefs e outros profissionais da área de alimentos. O currículo inclui cursos técnicos que abrangem diferentes etapas da cadeia de valor do azeite de oliva e uma certificação profissional reconhecida pela France Compétences.

A L’HOVE informou que os cursos on-line estão programados para começar em setembro, complementando os programas realizados no centro ao longo do ano.

A organização também planeja utilizar o local para debates e pesquisas aplicadas relacionadas à qualidade do azeite de oliva, gestão da água, saúde do solo e usos produtivos dos subprodutos da moagem de azeitonas.

Espera-se que outras áreas de estudo incluam produção sustentável, biodiversidade, análise sensorial e o desenvolvimento do turismo do azeite.

A L’HOVE informou que pretende desenvolver parcerias com universidades, institutos de pesquisa e organizações internacionais, embora colaborações específicas ainda não tenham sido anunciadas.

Os planos futuros para o local incluem um arboreto dedicado a variedades de oliveira, um lagar experimental, encontros científicos e programas de pesquisa colaborativa.

Os fundadores do centro afirmaram que a iniciativa também apoiaria a cooperação entre a França e outros países mediterrâneos produtores de azeite por meio de capacitação profissional e do intercâmbio de práticas técnicas.