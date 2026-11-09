Espanha endurece as regras de rastreabilidade para remessas de azeite

A Espanha reforçou seu sistema de rastreabilidade do azeite de oliva com novas regras destinadas a melhorar a fiscalização das remessas internas, bem como das importações e exportações de azeite de oliva e de óleo de bagaço de azeitona.

As medidas alteram os regulamentos de qualidade introduzidos em 2021, reforçando as obrigações dos operadores envolvidos no transporte, recebimento e importação de azeite.

Não estamos recomeçando do zero, mas aprimorando uma ferramenta que colocou a Espanha na vanguarda da rastreabilidade do azeite de oliva. – Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA), Espanha

“Nos últimos cinco anos, aprendemos muito com o funcionamento do REMOA e identificamos algumas áreas que poderiam ser aprimoradas”, afirmou o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) ao Olive Oil Times.

A Espanha introduziu o REMOA, seu registro eletrônico para rastrear os movimentos do azeite de oliva e do óleo de bagaço de azeitona, em 2021, como parte de uma ampla reformulação das normas de qualidade do azeite de oliva do país.

Segundo o MAPA, as novas medidas visam melhorar a precisão e a confiabilidade das informações registradas ao longo da cadeia de abastecimento, especialmente no que diz respeito a remessas a granel e importações de países fora da União Europeia.

De acordo com a regulamentação original, os operadores eram obrigados a comunicar os movimentos de azeite a granel ao sistema eletrônico antes do embarque, e cada remessa deveria ser acompanhada de documentos que identificassem o produto.

Após cinco anos de funcionamento do sistema, sua aplicação revelou lacunas nas informações disponíveis aos inspetores. Algumas remessas continuavam registradas como despachadas sem confirmação de entrega, os documentos analíticos não eram incorporados de forma consistente ao registro e persistia a incerteza sobre quais operadores eram responsáveis por declarar determinadas importações.

O novo Decreto Real 808/2026 aborda três áreas identificadas como necessitando de melhorias.

Ele introduz uma definição mais clara do destinatário final do azeite importado, identificando o operador responsável por garantir que as remessas que entram na Espanha provenientes de países terceiros ou de outros Estados-membros da UE estejam acompanhadas da documentação exigida.

Para remessas a granel destinadas a outros Estados-Membros da UE, países terceiros ou indústrias fora do setor do azeite, o operador que detém o azeite no momento da expedição continua sendo responsável por notificar o REMOA.

Os operadores devem agora enviar relatórios analíticos ou documentos equivalentes assinados ao REMOA ao registrar movimentações de azeite a granel. Anteriormente, esses documentos acompanhavam as remessas, mas não eram necessariamente incorporados ao registro eletrônico.

Os destinatários também devem confirmar a chegada das remessas de azeite a granel e verificar se as entregas correspondem às informações previamente declaradas. Isso permite que os movimentos sejam formalmente concluídos, em vez de permanecerem em aberto sem confirmação de entrega.

No entanto, confirmar o recebimento não significa que o destinatário tenha aceitado o azeite como estando em conformidade com os requisitos de qualidade ou outras regulamentações aplicáveis. A obrigação é registrar a entrega e verificar se ela corresponde às informações declaradas, não certificar a qualidade do azeite.

“Até agora, podíamos ter informações sobre a partida de uma remessa de óleo sem sempre ter a confirmação de que o movimento havia sido concluído”, explicou o Ministério.

A incorporação da documentação analítica ao REMOA também dará aos inspetores acesso direto às informações que comprovam a classificação declarada de cada remessa.

As mudanças exigirão que as empresas que comercializam azeite a granel forneçam documentação mais detalhada e prestem contas das remessas recebidas, especialmente aquelas provenientes de fora da União Europeia.

A regulamentação também permite que as autoridades considerem documentos equivalentes a laudos analíticos como evidência ao avaliar riscos e planejar inspeções.

Ao preencher essas lacunas, as autoridades espanholas esperam obter um panorama mais claro de como o azeite de oliva circula pela cadeia de abastecimento e fortalecer sua capacidade de verificar sua rastreabilidade e classificação declarada.

“Não estamos recomeçando do zero, mas aprimorando uma ferramenta que colocou a Espanha na vanguarda da rastreabilidade do azeite de oliva”, concluiu o Ministério.