Eleições antecipadas na Espanha complicam a venda da gigante do azeite Deoleo

As eleições antecipadas na Espanha colocaram em dúvida a intervenção do governo na venda da Deoleo, deixando o Grupo Coricelli, de origem italiana, em uma posição mais forte.

A decisão do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, de convocar eleições antecipadas para 29 de novembro complicou a venda da Deoleo, a maior empresa do mundo no engarrafamento e comercialização de azeite.

Com as eleições se aproximando, pode ser difícil avançar no processo. – Antonio Luque, presidente da DCoop

De acordo com o European Policy Center, um centro de estudos, o líder socialista espera transformar a derrota parlamentar de dois decretos de emergência sobre habitação — após protestos em todo o país contra a crise imobiliária — em impulso eleitoral e garantir uma maioria absoluta.

No entanto, uma consequência indesejada da decisão de Sánchez poderia ser minar os esforços de duas empresas espanholas que disputam a aquisição da Deoleo.

A Deoleo, proprietária das marcas Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe e Maestros de Hojiblanca, é controlada majoritariamente pela CVC Capital Partners. A empresa de private equity sediada em Jersey controla aproximadamente 57% da Deoleo S.A., que opera por meio de várias subsidiárias.

A Coricelli Group, empresa familiar italiana do setor de azeite de oliva, é a principal candidata à aquisição da participação da CVC Capital Partners, oferecendo 500 milhões de euros.

No entanto, a DCoop, maior produtora de azeite da Espanha, e a Acesur esperavam que o governo invocasse o chamado “escudo anti-aquisição” para favorecer os compradores espanhóis antes do prazo final de 26 de outubro.

A DCoop ofereceu inicialmente 470 milhões de euros pela participação da CVC Capital Partners e, até o momento, se recusou a aumentar sua oferta. A Acesur ofereceu aproximadamente 460 milhões de euros.

O governo inicialmente manifestou interesse em devolver a Deoleo à propriedade espanhola. Madri abriu um precedente ao impedir que um grupo de investidores húngaros adquirisse a fabricante de trens Talgo, alegando a proteção dos interesses comerciais espanhóis e da segurança nacional.

“A posição do governo seria a favor de que o potencial adquirente fosse uma entidade espanhola, dentro do quadro jurídico vigente e em conformidade com as condições de mercado”, disseram fontes do governo ao Economía Digital em agosto.

No entanto, o governo reconheceu posteriormente que o Grupo Coricelli havia apresentado a proposta mais competitiva e que não havia uma alternativa espanhola clara.

Com as eleições agora marcadas para o final de novembro, o governo pode não ter tempo suficiente para invocar um mecanismo semelhante ao utilizado no caso da Talgo.

A CVC Capital Partners não se pronunciou publicamente sobre a venda, com o prazo final para apresentação de propostas se aproximando no fim de outubro.

“A verdade é que não está claro se o governo e o ministério ainda têm tempo para agir”, disse o presidente da DCoop, Antonio Luque, ao Agropopular. “Com as eleições se aproximando, pode ser difícil avançar.”

“Claramente, um licitante parece estar à frente do outro”, acrescentou ele. “O que sempre dissemos é que nossa principal preocupação é que a Deoleo seja adquirida por uma empresa que valorize e continue a defender a qualidade, em vez de se envolver no que eu chamaria de outros negócios complicados.”

O Grupo Coricelli, que recentemente inaugurou uma nova unidade em Spoleto, na Itália, registrou faturamento anual de 400 milhões de euros no ano fiscal de 2025, vendendo mais de 78 milhões de litros de azeite de oliva sob suas marcas Pietro Coricelli e Olio Cirio.

Enquanto isso, a DCoop está explorando aquisições alternativas, incluindo a Pompeian, uma produtora e engarrafadora de azeite de oliva sediada nos Estados Unidos. No entanto, o site Economía Digital informou que a cooperativa espanhola continua focada na aquisição da Deoleo.

“Acredito que ainda há muito a ser feito. Teremos que esperar para ver”, disse Luque. “Acho que já estamos no quilômetro 35 ou 36 da maratona [que tem 42 quilômetros], então a linha de chegada está se aproximando. Vamos ver o que acontece.”