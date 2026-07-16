Pesquisadores italianos relatam avanços na busca por oliveiras resistentes à Xylella

Novos programas de melhoramento genético e ensaios de campo estão identificando variedades de oliveira que poderiam ajudar a restabelecer o cultivo nas áreas da Apúlia devastadas pela Xylella.

Novos programas de melhoramento genético, pesquisas genômicas e ensaios de campo na Itália estão trazendo uma nova esperança na luta contra a Xylella fastidiosa.

Mais de uma década depois que a bactéria começou a transformar a paisagem do sul da Apúlia, a comunidade científica italiana está divulgando resultados que inspiram um otimismo cauteloso. Um conjunto crescente de ferramentas pode ajudar a reconstruir o cultivo de oliveiras na região mais afetada do país.

Não há atalhos nem soluções milagrosas contra a Xylella. A resposta está em uma abordagem multidisciplinar que reúne pesquisa, inovação e conhecimento científico. – Andrea Rocchi, presidente do Conselho de Pesquisa e Economia Agrícola (CREA)

Apesar da perda de mais de 21 milhões de oliveiras desde que a Xylella fastidiosa foi identificada pela primeira vez na Apúlia e da detecção contínua de novas infecções, a Apúlia continua sendo a maior região produtora de azeite da Itália.

Nas últimas semanas, pesquisadores italianos apresentaram os avanços de vários projetos financiados no âmbito do Plano Extraordinário para a Regeneração da Olivicultura na Apúlia.

Juntamente com a recente nomeação de um comissário nacional para melhorar a coordenação da resposta da Itália à Xylella fastidiosa, os projetos sinalizam uma transição gradual da gestão de emergências para a recuperação de longo prazo do cultivo da oliveira.

Uma área de investigação combina o melhoramento genético da oliveira com o manejo agronômico sustentável. Por meio do projeto Genforagris, coordenado pelo Conselho de Pesquisa e Economia Agrícola (CREA), os pesquisadores buscam selecionar novo material genético que combine resiliência à bactéria com produtividade, qualidade do azeite de oliva e adaptação a condições ambientais cada vez mais desafiadoras.

Em vez de depender exclusivamente de condições experimentais controladas, os pesquisadores estão avaliando genótipos candidatos no coração da área infectada de Salento.

“O material genético utilizado no projeto consiste em mudas clonadas obtidas a partir de diferentes cruzamentos intervarietais”, disse Samanta Zelasco, coordenadora do projeto no CREA, ao Olive Oil Times. “Há mais de nove anos, essas plantas vêm crescendo em um pomar experimental localizado no coração da área infectada pela Xylella fastidiosa, onde têm sido expostas a alta pressão de infecção.”

As plantas são monitoradas duas vezes por ano, em abril e novembro, por meio de testes moleculares realizados de acordo com protocolos de diagnóstico internacionalmente reconhecidos, desenvolvidos pela Organização Europeia e Mediterrânea de Proteção Vegetal.

Zelasco disse que os genótipos candidatos também são avaliados quanto a características além de sua resposta à Xylella, incluindo crescimento vegetativo, produtividade e resiliência à seca e a outros patógenos que afetam o cultivo da oliveira.

“Entre os genótipos em seleção, alguns demonstraram excelente adaptabilidade e boa resistência a estresses ambientais e/ou patógenos, incluindo a mancha do pavão, a cercosporiose e o nó da oliveira, bem como à mosca-da-oliva”, disse ela.

Zelasco acrescentou que os pesquisadores também estão avaliando a qualidade do azeite produzido pelos genótipos.

Pesquisadores do CREA anunciaram recentemente que aproximadamente 30 genótipos de oliveira foram identificados com presença reduzida de bactérias, incluindo nove nos quais não foi detectada carga bacteriana. No entanto, Zelasco alertou contra a interpretação do resultado como evidência de que esses nove genótipos sejam necessariamente os mais promissores.

“Deliberadamente, não dei ênfase aos nove genótipos sem carga bacteriana detectável”, disse ela. “Eles podem simplesmente ainda não ter sido infectados, ou a concentração bacteriana pode ainda estar abaixo do limiar de detecção. Durante três anos de monitoramento, observamos genótipos que, inicialmente, eram completamente negativos, mas que posteriormente se tornaram positivos.”

Em vez disso, os pesquisadores estão dando maior ênfase aos genótipos que mantêm consistentemente populações bacterianas muito baixas ao longo do tempo.

“Os genótipos com cargas bacterianas muito baixas se mostraram notavelmente estáveis ao longo do período de monitoramento”, disse Zelasco. “São esses que consideramos particularmente promissores.”

Além da seleção genética, a Genforagris está investigando práticas agronômicas destinadas a restaurar a fertilidade do solo e melhorar a sustentabilidade de longo prazo da produção de azeitona no Salento, onde a bactéria foi detectada pela primeira vez.

Entre as abordagens que estão sendo testadas está a devolução de subprodutos da indústria da azeitona ao solo por meio da compostagem na própria propriedade. Os pesquisadores afirmaram que a prática continua subutilizada, apesar de seus benefícios reconhecidos para aumentar a matéria orgânica e melhorar a saúde do solo.

A próxima fase do projeto se concentrará na propagação dos genótipos mais promissores e no estabelecimento de novos pomares de avaliação em diferentes ambientes.

Um dos locais planejados é o programa agrícola da escola secundária Presta-Columella, em Lecce, que já colabora com os parceiros do projeto em diversas atividades experimentais.

“Após o estabelecimento de novos campos experimentais em diferentes áreas, serão necessários mais cinco a oito anos para obter respostas confiáveis sobre o desempenho dos novos genótipos”, disse Zelasco.

Os ensaios ajudarão a determinar se o material selecionado combina de forma consistente a resistência ou tolerância à Xylella com as características agronômicas necessárias para o cultivo comercial.

Embora promissor, o Genforagris é apenas um componente de um esforço científico mais amplo em andamento na Itália.

Outros projetos incluem o Novixgen, que identificou mais de 200 genótipos promissores de oliveira e marcadores genéticos associados à resistência, e o Omibreed, que investiga os mecanismos moleculares subjacentes à resistência por meio de abordagens genômicas e multi-ômicas.

Outra iniciativa, a ANCoSIX, está testando peptídeos antimicrobianos, bacteriófagos e tratamentos baseados em nanotecnologia contra o patógeno.

“Não há atalhos nem soluções milagrosas contra a Xylella. A resposta está em uma abordagem multidisciplinar que reúna pesquisa, inovação e conhecimento científico”, afirmou o presidente do CREA, Andrea Rocchi, ao apresentar os resultados mais recentes do instituto.

Para Zelasco, a pesquisa continua em aberto.

“Ainda há muito a ser descoberto sobre a interação entre a planta e o patógeno”, disse ela. “O campo que estamos estudando representa um excelente laboratório a céu aberto.”