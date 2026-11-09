Os olivicultores croatas esperam uma colheita melhor, mas criticam o imposto sobre a moagem

Os olivicultores croatas estão relatando uma colheita mais abundante do que no ano passado, apesar dos meses de calor intenso e seca. No entanto, à medida que os moinhos processam a nova safra, os produtores afirmam que os altos custos operacionais e um imposto sobre o valor agregado de 25% sobre os serviços de moagem estão corroendo seus lucros.

A colheita prolongada continua em andamento em algumas regiões da Dalmácia, com os produtores relatando, em geral, rendimentos satisfatórios e frutos saudáveis. Os números finais da produção só serão conhecidos quando a moagem estiver concluída.

“Melhor do que no ano passado”, disse Ante Vulin, um olivicultor de Pakoštane que cultiva cerca de 1.000 árvores perto do Lago Vrana, ao Olive Oil Times.

Vulin lembrou que a Croácia importou mais azeite do que produziu no ano passado, uma safra difícil para os produtores do condado de Zadar. Lá, foram colhidas 6.450 toneladas métricas de azeitonas e produzidos 1.906,5 hectolitros de azeite, quase 40% a menos do que no ano anterior, segundo números citados pelo produtor.

“Aqueles que podaram e irrigaram este ano não terão falta de azeite, apesar das condições climáticas extremas”, disse Vulin.

Agrônomos locais, incluindo o falecido Ante Medin, de Zadar, há muito tempo enfatizam a importância da poda. O agrônomo Šime Marcelić e seus colegas também destacaram os benefícios de manter copas abertas e bem manejadas.

Marcelić afirmou que árvores podadas adequadamente podem dar frutos por toda a copa, em vez de principalmente ao longo dos galhos externos. Condições favoráveis na primavera favoreceram a floração e a frutificação, mas o calor prolongado do verão prejudicou posteriormente o desenvolvimento dos frutos.

Zadar recebeu 38 milímetros de chuva em junho e apenas um pouco mais no início de julho. Daí até meados de setembro, grande parte da região praticamente não teve chuva. A seca atrasou o desenvolvimento do caroço e reduziu o crescimento da polpa da azeitona, deixando muitos olivais com frutos menores.

O calor retarda o acúmulo de azeite

O azeite começa a se acumular nas azeitonas à medida que o caroço endurece, geralmente no final de julho e em agosto. O calor extremo interrompeu esse processo em olivais não irrigados, especialmente onde as temperaturas chegaram a 40 ºC. Alguns frutos murcharam, secaram ou caíram antes que as chuvas tão esperadas chegassem na segunda quinzena de setembro.

Vulin observou que uma porcentagem mais alta de extração de azeite nem sempre significa que o fruto tenha produzido mais azeite. À medida que as azeitonas perdem água, a proporção de azeite em relação ao peso pode aumentar, mesmo quando a quantidade absoluta de azeite varia pouco.

Os produtores com irrigação, incluindo Vulin, puderam iniciar a moagem no início de outubro. Ele afirmou que os azeites da colheita antecipada apresentaram características sensoriais desejáveis, incluindo frutado, pungência e equilíbrio, além de altas concentrações de polifenóis.

O verão excepcionalmente quente também teve uma consequência favorável: a redução da pressão da mosca-da-azeitona, uma praga que pode causar sérios danos às plantações.

Toni Družijanić, agrônomo e presidente da Associação de Produtores de Azeitonas do Condado de Zadar, concordou que as altas temperaturas retardaram o amadurecimento e o acúmulo de óleo. Ele também afirmou que os olivais com mais matéria orgânica no solo, particularmente em terrenos rochosos e ilhas, foram mais capazes de resistir ao calor e à escassez de água.

Družijanić é proprietário da Orkulo, uma empresa cujas equipes prestaram serviços profissionais de colheita ao longo do último mês.

De acordo com especialistas locais, o calor de julho e agosto suprimiu duas gerações de moscas-das-olivas, deixando relativamente poucos danos visíveis. Uma terceira geração ainda não apareceu em números significativos, afirmaram, embora os produtores ainda precisem colher imediatamente.

Preocupações mais imediatas são as chuvas de outono e os ventos fortes, incluindo a bora do nordeste e o jugo do sul, que podem derrubar as azeitonas maduras no chão.

O agrônomo Zvonimir Vlatković, do serviço de assessoria agrícola do Ministério da Agricultura, estimou que o condado de Zadar possui cerca de um milhão de oliveiras, com aproximadamente 10.500 toneladas métricas de frutos nesta safra.

“Se tudo puder ser colhido, devemos produzir cerca de 13.500 hectolitros de azeite”, disse Vlatković. Ele espera que a produção nacional alcance aproximadamente 55.000 hectolitros, um volume substancialmente maior do que no ano passado.

A economia de uma colheita melhor

Uma boa safra não significa necessariamente um lucro confortável. Um produtor local apresentou um detalhamento dos custos para colher 2.136 kg de azeitonas e produzir cerca de 250 litros de azeite, com um rendimento de extração de aproximadamente 12%.

Suas despesas diretas de produção totalizaram € 2.040, incluindo € 750 para a moagem, a € 0,35 por quilo de azeitonas. A venda do azeite a € 20 por litro geraria € 5.000 em receita, restando € 2.960 após essas despesas diretas.

Esse valor não leva em conta a mão de obra do produtor nem o trabalho dos familiares ao longo de vários meses, o que reduz substancialmente o retorno efetivo.

Para os consumidores, espera-se que os preços do azeite no condado de Zadar permaneçam próximos aos níveis do ano passado, embora alguns produtores prevejam aumentos de 10% a 15% para compensar os custos crescentes de insumos e mão de obra.

O azeite sem marca vendido diretamente por propriedades familiares custa geralmente de €13 a €15 por litro, enquanto os azeites de marca premium podem chegar a €20 ou mais. Os preços em lojas especializadas variam de €20 a €25 por litro, com alguns azeites da Ístria sendo vendidos por €25 a €30.

Uma breve pausa durante a colheita da azeitona

Os proprietários de moinhos também enfrentam custos mais altos de eletricidade, óleo para aquecimento e peças de reposição. Um proprietário de um moinho na região de Zadar, que pediu para não ser identificado, disse que manteve as taxas de processamento inalteradas há dois anos.

“Por solidariedade aos produtores, não aumentamos os preços de moagem desde o ano retrasado”, disse ele. “A tarifa deste ano, de € 0,35 por quilo de azeitonas processadas, seria ainda mais baixa se o Estado não impusesse a alíquota integral de 25% do IVA.”

Esse tratamento tributário contrasta com as alíquotas reduzidas aplicadas à moagem de azeitonas em outros países do Mediterrâneo. Um moinho italiano aplica uma alíquota de 4% de IVA; Portugal restabeleceu uma alíquota de 6% para o processamento de azeitonas em 2026; e a Espanha aplica uma alíquota reduzida de 10% a serviços agrícolas qualificados.

Para os produtores croatas entrevistados, a diferença agrava uma estrutura de custos já difícil. O IVA de 25% incide sobre a taxa de moagem, e não sobre o valor das azeitonas colhidas ou do azeite.

A qualidade depende do momento certo e do armazenamento

Stjepan Dević, agrônomo e membro do comitê executivo da Associação de Olivicultores do Condado de Zadar, descreveu a safra como, em geral, bem-sucedida, especialmente para a variedade local Oblica.

“Apesar do ano seco, em nossa região da Dalmácia podemos, de modo geral, falar de uma boa safra de azeitonas com uma colheita abundante”, disse ele.

As condições foram menos favoráveis em algumas ilhas e em áreas menos propícias, onde a seca causou uma queda limitada de frutos. Os danos causados por pragas ao longo da costa, no entanto, permaneceram relativamente baixos.

Dević disse que a safra abundante também levou alguns produtores a vender as azeitonas antes da moagem, pois não dispõem de espaço suficiente para armazenar o azeite resultante.

Ele enfatizou que o período ideal de colheita varia de acordo com a cultivar. Citando o especialista italiano em azeitonas Giorgio Pannelli, Dević disse que a Leccino tem um período relativamente curto para produzir azeite de alta qualidade, aproximadamente de meados de setembro ao início de outubro, enquanto a Bjelica da Ístria pode render azeites excelentes mais tarde, do final de outubro ao início de novembro.

O manuseio adequado após a moagem é igualmente importante. O azeite recém-extraído pode conter umidade e pequenas partículas de polpa de azeitona que se depositam durante o armazenamento. Se o sedimento não for removido em cerca de 30 a 45 dias, uma fermentação indesejada pode produzir o defeito conhecido como sedimento turvo (borra), afetando o aroma e o sabor.

Recomenda-se, portanto, que os produtores utilizem recipientes limpos, transfiram o azeite para outro recipiente quando necessário e considerem a filtragem para proteger a qualidade durante o armazenamento.

Prêmios internacionais enfrentam taxas alfandegárias

Os produtores levantaram outra reclamação não relacionada à colheita: as taxas cobradas quando os prêmios internacionais de azeite de oliva são enviados para a Croácia.

Produtores croatas conquistaram prêmios de ouro e prata no Concurso Mundial de Azeite NYIOOC, mas alguns afirmam ter sido obrigados a pagar taxas alfandegárias sobre os troféus enviados dos Estados Unidos.

A questão surge quando a alfândega trata o valor de produção declarado de um troféu como o valor de uma mercadoria importada comum. Os produtores afirmam que contestar as taxas pode ser demorado, e alguns preferem pagar a taxas a arriscar que a remessa seja devolvida.

Nino Brajković, um médico de Šibenik, disse que pagou 55 euros em taxas para receber um prêmio de Nova York. Zlatko Burić, um produtor premiado e presidente da associação de produtores de azeite Zlatna Šoltanka, na ilha de Šolta, insistiu para que ele entrasse com um recurso.

“Nino, você não deveria ter pago imposto de importação”, disse Burić. “Você precisa entrar com um recurso. Passamos por isso todos os anos porque, por lei, as honrarias internacionais estão isentas de imposto de importação.”

As regras da União Europeia prevêem isenção de impostos de importação para prêmios honorários não comerciais que se enquadrem nos critérios, incluindo certas taças, medalhas e artigos simbólicos, desde que as condições e a documentação exigidas sejam atendidas. A qualificação de uma remessa específica pode depender das circunstâncias e do procedimento de importação.

Branimir Šunić, secretário da Associação de Olivicultores do Condado de Zadar, pediu um procedimento consistente que reconheça as remessas de prêmios elegíveis sem disputas individuais.

“É inaceitável que cada olivicultor tenha que travar uma batalha particular contra a burocracia”, disse Šunić. Ele instou as autoridades a estabelecerem um processo claro para o reconhecimento de remessas oficiais provenientes de competições internacionais.

Olivicultores pedem reforma tributária

Os produtores e moedores entrevistados afirmaram que impostos mais baixos sobre o processamento poderiam liberar recursos para o manejo dos olivais, irrigação e melhorias nos equipamentos, ajudando as propriedades menores a se manterem competitivas.

Por enquanto, muitos produtores croatas esperam uma safra mais saudável e mais azeite em 2025 do que em 2024. A preocupação deles é saber quanto desse benefício financeiro restará depois de pagarem os custos de cultivo, colheita e moagem.