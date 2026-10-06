Colheita na Ístria eslovena traz alta qualidade e baixos rendimentos

Os baixos rendimentos de azeite estão colocando à prova os produtores da Ístria eslovena, mas os frutos excepcionalmente saudáveis e os altos níveis de polifenóis estão aumentando as expectativas quanto à qualidade da safra de 2026.

À medida que a primeira névoa de outono se instala sobre as colinas da Ístria eslovena, os olivais e os moinhos de toda a região estão entrando na fase mais movimentada da colheita de 2026.

A temporada está se configurando como uma época de extremos. A prolongada seca do verão e as altas temperaturas forçaram os produtores a tomar decisões difíceis sobre a colheita, enquanto os frutos excepcionalmente saudáveis estão elevando as expectativas quanto à qualidade do azeite.

O momento da colheita é sempre um equilíbrio entre quantidade e qualidade. – Maja Podgornik, Instituto de Cultura da Oliveira do Centro de Ciência e Pesquisa de Koper

Embora o tradicional evento “Oljka županov”, organizado sob os auspícios da Associação de Olivicultores da Ístria Eslovena (DOSI), tenha marcado simbolicamente o início da colheita em 25 de setembro no Belvedere, acima de Izola, o trabalho em alguns olivais já havia começado consideravelmente antes.

Em 9 de setembro, a cooperativa Terra Centuria iniciou uma colheita ultraprecoce de azeitonas ainda verdes.

Buscando concentrações extremamente altas de polifenóis benéficos à saúde, a cooperativa processou suas primeiras azeitonas em seu próprio micro-lagar experimental, sacrificando deliberadamente o rendimento da extração em prol da qualidade.

“Nossos azeites deste ano atingiram até 2.473 miligramas de polifenóis por quilograma, o que está significativamente acima do limite de 250 miligramas por quilograma para azeites com propriedades benéficas à saúde estabelecido pela Comissão Europeia”, disse ao Olive Oil Times o premiado olivicultor e cientista Danijel Stojković Kukulin.

Stojković Kukulin, especialista em genética molecular e biotecnologia, iniciou e foi cofundador da cooperativa.

Os moinhos comerciais só começaram a operar em plena capacidade no final de setembro, depois que a maioria das azeitonas dos produtores locais havia atingido a maturidade tecnológica.

Os rendimentos de extração surgiram como uma das principais preocupações entre os produtores da Ístria neste outono.

As primeiras prensagens de setembro produziram rendimentos de azeite excepcionalmente baixos, de apenas 6% a 9%, o que significa que foram necessários até 15 quilos de azeitonas para produzir um litro de azeite.

No início de outubro, à medida que os frutos amadureciam gradualmente, os rendimentos aumentaram para uma média de 9% a 13%, mas permaneceram visivelmente abaixo das médias de longo prazo.

Apesar dos rendimentos decepcionantes, as condições deram aos produtores motivos para otimismo. Enquanto a safra anterior foi marcada por pressão persistente de pragas e umidade, o verão quente e seco de 2026 reduziu drasticamente as populações da mosca-da-azeitona.

Os produtores relatam que as azeitonas que chegam aos lagares estão excepcionalmente saudáveis, sem os furos e a podridão interna associados aos danos causados por pragas, o que reduz o risco de defeitos de fermentação.

Maja Podgornik, diretora do Instituto de Cultura da Azeitona do Centro de Ciência e Pesquisa de Koper, também destacou as condições incomuns ao apresentar uma nova publicação técnica intitulada “Quando é o momento certo para colher as azeitonas?”.

Podgornik afirmou que os azeites deste ano refletirão fortemente as condições microclimáticas específicas de cada olival devido ao pronunciado estresse hídrico.

Ela espera azeites com concentrações particularmente altas de compostos fenólicos, resultando em um amargor mais pronunciado, porém agradável, e em um sabor picante mais acentuado.

Sua mensagem central aos produtores é que o momento da colheita é sempre um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Ela acrescentou que o potencial dos frutos saudáveis deve, então, ser preservado no lagar por meio de um processamento cuidadosamente controlado a temperaturas abaixo de 27 ºC.

Quatorze produtores eslovenos presentes no Guia Slow Food 2026 de Azeites Extra-Virgens compartilham essa ênfase na preservação das qualidades naturais dos frutos.

Entre eles está a propriedade orgânica Olje Morgan, em Grintovec, perto de Šmarje, cujo azeite recebeu a distinção “Grande Olio” do guia.

A fazenda, com 1.200 oliveiras, é dirigida por Jenny Morgan, a primeira e, atualmente, única mulher na Eslovênia a possuir a qualificação profissional nacional NPK Oljkar para o cultivo de oliveiras.

Jenny Morgan, a primeira mulher profissional na Eslovênia a se dedicar ao cultivo de oliveiras, está satisfeita com a colheita deste ano e com a qualidade do azeite extravirgem orgânico.

Morgan busca combinar a produção orgânica com o turismo do azeite, incluindo planos para acomodações de glamping dentro do olival.

“Nossos clientes continuam voltando porque confiam em nós, e a demanda por azeite de alta qualidade cresce a cada ano”, disse Morgan. “Minha visão difere um pouco da do meu pai dentro da família. Quero dar mais um passo adiante, não apenas por meio do azeite, mas também expandindo nossa linha de cosméticos naturais à base de azeite e criando experiências turísticas autênticas na propriedade.”

“O reconhecimento internacional, como o do Slow Food e a medalha de ouro em Nova York, não apenas eleva nossa visibilidade globalmente, mas também é um enorme reconhecimento para toda a nossa região”, acrescentou ela. “Em anos desafiadores como este, é fundamental manter o compromisso com uma abordagem orgânica e oferecer ao mercado algo verdadeiramente diferenciado.”

Na Oljarna Babič, em Babiči, perto de Marezige, o lagar familiar opera 24 horas por dia, sete dias por semana, durante a alta temporada, para garantir que as azeitonas sejam processadas poucas horas após a colheita.

Sandi Babič comanda o lagar, com seu filho, Rok, também ativamente envolvido nas operações, combinando a experiência da família com o conhecimento adquirido no Instituto de Cultura do Olivo.

A família também recebeu reconhecimento internacional neste outono. No início de outubro, o consórcio Čisti svet, associado à publicação italiana Teatro Naturale, concedeu ao lagar o prêmio Fita Verde por suas operações sustentáveis e por sua interpretação das tradições locais por meio de tecnologia ambientalmente consciente.

Os modernos sistemas de duas fases do lagar, incluindo equipamentos da Officine Meccaniche Toscane (OMT), não requerem água adicional durante o processamento. Os subprodutos, incluindo o bagaço de azeitona, são utilizados para produzir biogás e fertilizante natural.

O azeite da família também ficou em terceiro lugar na competição BIOL deste ano, em Roma, e o lagar foi incluído no guia Slow Food 2026.

Rendimentos de extração mais baixos e custos de produção crescentes contribuíram para um aumento modesto nos preços do azeite recém-produzido nesta safra.

O azeite extravirgem padrão vendido diretamente pelos produtores custa entre € 18 e € 22 por litro, enquanto os azeites premium de colheita precoce e aqueles com Denominação de Origem Protegida são vendidos por € 25 a € 35 por garrafa de 500 mililitros.

Especialistas recomendam filtrar os azeites de colheita precoce para remover a umidade residual e armazená-los protegidos da luz, a uma temperatura estável entre 15 ºC e 18 ºC, para ajudar a preservar seus compostos fenólicos.

Além dos azeites premium, dominados pela variedade autóctone istriana Bjelica, bem como pelas azeitonas tradicionais Črnica e Buga, os produtores eslovenos estão cada vez mais desenvolvendo a produção em pequena escala de azeitonas de mesa.

Embora os volumes continuem pequenos e sejam destinados principalmente a salas de degustação locais, as azeitonas naturalmente desamargadas em salmoura com ervas locais e pastas de azeitona estão se tornando parte da crescente oferta de turismo gastronômico da região.

A Eslovênia possui cerca de 500.000 oliveiras plantadas em pouco mais de 2.000 hectares, 96% das quais estão localizadas na Ístria eslovena.

O setor continua altamente fragmentado, com a propriedade média compreendendo apenas 0,4 a 0,5 hectares. O país possui 36 moinhos registrados e a produção doméstica atende a apenas cerca de 15% da demanda nacional por azeite de oliva.

Em vez de competir por meio da produção em grande escala, muitos produtores eslovenos têm se concentrado na qualidade premium, na tecnologia moderna de moagem e no conhecimento científico.

Para os produtores que enfrentam mais uma colheita desafiadora, frutos saudáveis, altas concentrações fenólicas e investimento contínuo em qualidade estão reforçando a posição da Eslovênia como um país produtor de azeite de oliva pequeno, mas cada vez mais reconhecido.